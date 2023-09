被導航到「倒塌10年斷橋」　二寶爸墜橋身亡！家屬怒告Google公司

▲男子因為照著導航指示不幸墜橋。(圖/翻攝自Facebook)

記者李振慧/綜合報導

美國北卡羅萊納州47歲男子帕克森(Philip Paxson)開車時因為不熟路況,在Google Maps導航的指示下,竟然開到一座斷裂廢棄的橋上,不幸墜橋身亡,家屬控訴因為Google Maps多年來沒有更新地圖資訊才會導致命案,近來正式對Google公司提告。

身為二寶爸的帕克森,2022年9月30日參加完女兒的慶生派對後,駕駛吉普車要回家時,由於天色昏暗又對附近路況不熟悉,便使用Google Maps導航,結果被指引到一座近10年前倒塌且附近沒有任何警告標誌的斷橋上,導致他墜橋後溺水身亡。

A portion of 24th Street Pl. NE in Hickory washed away in 2013 after flooding badly damaged a culvert



The family’s attorney says Philip Paxson was following Google Maps last year and was guided over an unguarded edge of the collapsed bridge



He diedhttps://t.co/A6Y9payQ3u pic.twitter.com/jRkz9oMpSp