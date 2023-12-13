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「日本買UNIQLO超划算？」旅日達人曝價差　全場狂點頭

▲▼日本,UNIQLO,羽絨衣。（圖／記者許宥孺攝）

▲不少人到日本必逛UNIQLO。（圖／記者許宥孺攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

日前有網友好奇，如果與台灣特價期間相比，去日本買UNIQLO真的划算嗎？旅日達人林氏璧就指出，他曾辦過一個投票，到日本買價差大、值得買的東西，「UNIQLO名列第一名，合利他命僅排第二喔！」並分享他快閃沖繩時，女兒們拜託他代買UNIQLO，比台灣價錢便宜300～800元左右。

林氏璧在粉專「日本自助旅遊中毒者」發文，提到前陣子他看到有網友問，「去日本買UNIQLO真的划算嗎？」對此，他給出兩個資訊，首先是「上次在此發起投票，到日本買價差大值得買的東西，UNIQLO名列第一名，合利他命僅排第二喔！」

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再來，他最近去沖繩快閃，兩個女兒沒什麼特別交代，「只不過在我出發前晚，埋首UNIQLO網頁，丟了一堆衣服要我帶回來而已。」

他便列出女兒們給出的清單，並附上該品項的台灣、日本價格：

1.柔軟舒膚針織短版開襟外套（長袖）：NT990／2990yen（約台幣648元）
2.羅紋中高領條紋T恤（長袖）：NT590／1290yen（約台幣280元）
3.羅紋中高領T恤（長袖）：NT590／1290yen（約台幣280元）
男女皆可 寬版襯衫式外套：NT1690／3990yen（約台幣864元）

算下來，一個品項能省300～800元台幣。林氏璧還補充，買滿超過5000日幣（1083元台幣）可以退稅10%。

貼文引發熱論，不少人直點頭，「暑假去東京自由行沒時間逛UNIQLO跟無印～最後在成田機場大掃特掃～硬是把行李最後的公斤數用完～UNIQLO真的價格差好多！」「真的超便宜啊，真心推」、「感謝季買了很多UNIQLO外套衣服回來，發熱衣、發熱襪買回來送長輩」、「必買！實在差太多！」

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Bic Camera,20231110,活動資訊（圖／Bic Camera提供）

▲至2024年9月30日，到日本BIC CAMERA，出示優惠碼券能享有指定優惠，旅客可以先存在手機裡，結帳時出示即可。該優惠券限免稅結帳時使用，請務必注意相關規定。（圖／BIC CAMERA提供）

▲▼202312活動,Salonia,效期20240331止。（圖／Bic Camera提供）

▲至2024年3月31日止，購買SALONIA指定美容家電商品，亦可使用此張優惠券，也可與免稅優惠券一起使用。（圖／Bic Camera提供）

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