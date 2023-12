忙了一整天！女下班玩手遊放鬆　「中5千多萬元」嚇：快把我捏醒

▲女子下班玩手機中大獎。(圖/示意圖/CFP)

記者李振慧/綜合報導

美國維吉尼亞州女子珍妮(Jenny Gonzales Castillo)上班一整天後,下班時玩手機遊戲放鬆,沒想到所玩的線上樂透遊戲竟然中近美元190萬元(約台幣5千多萬元)大獎,嚇得她以為自己正在作夢。

來自維吉尼亞州紐波特紐斯(Newport News)的珍妮,近來在家用手機玩線上樂透遊戲Scrooge時,意外中了美元1,874,151(約台幣5899萬元),嚇得她立刻呼叫女兒,「快捏我一下,我想知道這是真的還是作夢」。

