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展現淨化選前執法決心　枋寮警擴大臨檢加強掃蕩

▲枋寮警分局長林俊雄帶隊臨檢KTV等場所 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲枋寮警分局長林俊雄帶隊臨檢KTV等場所 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為展現淨化選前治安決心，枋寮警分局於12日晚間，由分局長林俊雄帶班執行擴大臨檢及少年保護專案聯合稽查，針對易生毒品、滋事鬥毆犯罪之治安顧慮場所加強查緝，展現維護地方治安決心。

▲枋寮警分局長林俊雄帶隊臨檢KTV等場所 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲枋寮警分局長林俊雄帶隊臨檢KTV等場所 。（圖／記者陳崑福翻攝）

枋寮警方表示，第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉投開票日，將於明（113）年1月13日舉行，選情漸趨激烈，枋警強化各候選人人身安全及各服務處所安全維護，防止暴力、脅迫等不法手段介入而影響選情，衍生選舉暴力等情事，加強打擊各項犯罪。

昨晚臨檢場所，有小吃部、卡拉OK、桌遊館、電子遊戲場等大(小)型消費之場（處）所，並偕同移民署屏東縣專勤隊查緝店家有無雇用非法移工或假結婚真打工等情事，若警方發現這些營業場所有涉及犯罪情事，除了加強臨檢盤查力度，也會結合第三方警政，若有行政不法情事將移請縣政府裁罰，展現執法能力與決心，以強化治安維護工作成效。

林分局長籲請民眾切勿心存僥倖以身試法，企圖以不法行為影響選舉，警方將持續加強查緝，結合掃黑、肅槍、緝毒等專案勤務以端正選風，達到「淨化選前治安環境」及「確保選後社會祥和」目標。

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