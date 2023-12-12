　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

詐騙車手趨年輕化+手法多元　枋寮警深入國小校園宣導反詐　

▲枋寮警分局建興派出所員警在建興國人進行交通、防詐騙等宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲枋寮警分局建興派出所員警在建興國人進行交通、防詐騙等宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣枋寮鄉建興國小日前舉行89年校慶運動會熱鬧登場，轄區的建興派出所所長連偉翔及警員李嘉偉一早於校門口協助交通疏導，並利用機會宣導近期常見詐騙手法及交通安全觀念，讓教職員工、學生、家長們收穫良多。

▲枋寮警分局建興派出所員警在建興國人進行交通、防詐騙等宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲枋寮警分局建興派出所員警在建興國人進行交通、防詐騙等宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝）

最近詐騙車手趨年輕化及手法多元，警方向教職員工、學生、家長們說明投資、打工、網路交友、網購等詐騙手法，天下沒有不勞而獲的事，勿輕信來路不明的投資理財訊息，也不要貪小便宜（網路所販售之商品低於行情），這些都有可能是詐騙，更不要將個人之存簿、金融卡、信用卡及密碼提供給他人使用，避免淪為詐欺車手或人頭帳戶。

在交安方面，今年度最重要觀念為「路口停讓」，提醒大家「行經路口請遵守交通號誌並走行人穿越道」、「駕駛車輛行經路口時，應暫停禮讓行人」；年末親友聚餐多，也要提醒各位長輩「喝酒不開車開車不喝酒；酒後代駕安全回家」。

枋寮分局長林俊雄表示，網際網路與行動通訊發達，家長可多留意及關心子女生活作息及交往對象，避免成為犯罪集團作案工具，並培養子女正確的交通安全、及反詐騙觀念，如遇到疑似詐騙或其他犯罪行為，可即時撥打110報案及165反詐騙專線由警方處理，確保財產安全。

ET快訊
日旅客忘帶錢包　竟解鎖北捷「隱藏服務」！全場驚：第1次知
李榮浩噤聲4天！楊丞琳夫妻得罪1億河南人　恐巨額賠款
道奇官網暴雷！　大谷新賽季背號曝光
快訊／台中商圈嚴重火警！　水煎包攤全毀
快訊／綠人數優勢通過！　提前休會拚選舉
快訊／北捷信義東延段工地墜樓！　男5樓高墜地命危
震驚！知名零件廠博世擬「裁員1500人」
運將載「醉女」想撿屍　一脫是男的！下場曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

高雄拚成軟體中心！國內外大廠進駐攬才　上萬就業機會來了

詐騙車手趨年輕化+手法多元　枋寮警深入國小校園宣導反詐　

台南中西區公寓驚傳瓦斯外洩！　疑串接瓦斯桶管線漏氣惹禍

SRF進駐觀音　鄭文燦「政治炒作」掀藍、綠兩黨戰火

2024大選桃園人口激增　再增設23個投開票所

2024桃園立委選舉12／20號次抽籤　明年1／8-9日電視政見發表會

100ml「晶凍」要1萬6800！台中黑心店騙嬤51萬　法制局揭手法

國家兒童未來館徵選成果出爐　劉和然盼打造創意學習新空間

高鐵列車「倒退嚕」進月台　嘉義站訊號故障延誤14分鐘

新北市圖歡慶國際移民日　東南亞行動書房快閃送書香

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

郭書瑤首登新北耶誕城辣唱《HONEY》

楊丞琳失言「河南人愛騙」恐觸法！　遭陸網炎上...急道歉3次：是我不對　

橘色惡魔10分鐘快閃！「制服版演出」嗨翻觀眾

義大利買帽40歐嫌太貴　店家秒降價...10歐成交

義無反顧拚一次！柯文哲抽中1號　場外支持者狂尖叫

李聖傑耶誕城飆唱《你那麼愛他》 加碼清唱《痴心絕對》耳朵懷孕惹！

借錢買刀砍死芭樂公主！兇嫌住處被撒冥紙丟鞭炮

黃捷神還原「山道超商妹」　細肩帶熱褲跳保庇舞！觀眾暴動了

網突傳周海媚離世消息！　友人「暫未取得聯繫」...工作人員拒回應

高雄拚成軟體中心！國內外大廠進駐攬才　上萬就業機會來了

詐騙車手趨年輕化+手法多元　枋寮警深入國小校園宣導反詐　

台南中西區公寓驚傳瓦斯外洩！　疑串接瓦斯桶管線漏氣惹禍

SRF進駐觀音　鄭文燦「政治炒作」掀藍、綠兩黨戰火

2024大選桃園人口激增　再增設23個投開票所

2024桃園立委選舉12／20號次抽籤　明年1／8-9日電視政見發表會

100ml「晶凍」要1萬6800！台中黑心店騙嬤51萬　法制局揭手法

國家兒童未來館徵選成果出爐　劉和然盼打造創意學習新空間

高鐵列車「倒退嚕」進月台　嘉義站訊號故障延誤14分鐘

新北市圖歡慶國際移民日　東南亞行動書房快閃送書香

新郎被綁在電線桿上！遭雞蛋砸、皮帶抽臀　網轟：婚鬧好玩嗎

2樓透天改建電梯公寓　桃園最小「鳥籠危老案」僅19坪

國道今年53起死亡車禍！奪命時段出爐　「恍神、疲勞駕駛」居多

高雄拚成軟體中心！國內外大廠進駐攬才　上萬就業機會來了

買原味內衣！加碼2千萬誘拍私密片　還嗆正妹「毀掉你」渣男慘了

2023高雄國際發明展　中華醫大兩團隊參展獲雙金

搶票預備！《刀劍神域》歌姬ReoNa將來台　明年三創熱血開唱

快訊／台南市醫女病患跑頂樓情緒激動　警消、醫師安撫解除危機

湖人將懸掛季中賽冠軍旗幟　千勝名帥：加上泡泡園區的完整了

夾4層火烤牛肉、雙層烤雞腿排！　超夯「勁濃起士重磅堡」只賣22天

黃捷神還原「山道超商妹」　細肩帶熱褲跳保庇舞！觀眾暴動了

地方熱門新聞

綠鬣蜥闖天后宮參拜！然後被動保處抓走

100ml精華液要1萬6800　騙嬤51萬

9黑衣人痛打烤肉攤老闆夫婦　今遭逮

2024大選桃園人口激增　再增設23個投開票所

高鐵列車倒退進月台　延誤14分鐘

台縣府持續針對危險老舊違章建築進行拆除

2024桃園立委選舉　明年1/8-9日電視政見發表會

SRF進駐觀音　鄭文燦「政治炒作」掀藍綠戰火

台南市集「好市發生」黃偉哲贈獎

桃園濃情八德遊花田登場　花海供拍照打卡

台南中西區公寓驚傳瓦斯外洩！

國家兒童未來館徵選成果出爐

佯裝顧客上門搶金項鍊警緝匪起毒

新北歡慶國際移民日　東南亞行動書房送書香

更多熱門

相關新聞

金門連鎖租車行驚傳駭客入侵　客戶個資遭竊

金門連鎖租車行驚傳駭客入侵　客戶個資遭竊

目前有民眾指稱，自己在金門當地知名連鎖租車行金豐租車行的個人資料外洩，結果讓詐騙集團找上門誘詐。為此，金豐租車行強調自己也是受害者，因為公司電腦遭到中國駭客入侵，所以才導致資料外洩。金豐租車行也表示，目前已經在第一時間透過簡訊通知客戶不要受騙上當。

台中馬尾妹「超商面交」40萬飛了　傻眼畫面曝光

台中馬尾妹「超商面交」40萬飛了　傻眼畫面曝光

詐團11人被聲押　法官全無保釋放

詐團11人被聲押　法官全無保釋放

恆春商店外籍客偷走水豚娃娃　報警追查已離境

恆春商店外籍客偷走水豚娃娃　報警追查已離境

5屁孩騎改裝車「炸街」被逮 警幫取「猛虎小分隊」罰洗車掃宿舍

5屁孩騎改裝車「炸街」被逮 警幫取「猛虎小分隊」罰洗車掃宿舍

關鍵字：

枋寮警察建興國小運動會詐騙

讀者迴響

熱門新聞

春風二哥自戕亡！妻兒大鬧急診室遭判刑

網突傳周海媚離世消息！工作人員拒回應

分手砲該不該打？他「最後一次激情」悔喊：很渣

Ella爆缺席首映「惹火王識賢」！拍戲提4高規格要求

國道車禍1死5傷！　女駕駛失控、同車乘客慘死

即／國1車禍5輕重傷　21歲男無生命跡象送醫

雄女學生轟「7萬元耶誕樹」　設計師學姐心寒

嫩妹喝醉餐館內脫褲尿尿　屁股外露被看光光

姓名「中1字」免費爽喝超商咖啡

2023台灣人最關心的是他　消失已半年

阿沁妻患厭食症「暴瘦剩29kg」！

台中馬尾妹「超商面交」40萬飛了　傻眼畫面曝光

網友樂見「侯康貸」喊明年再買房　卻有一群人笑不出來

「最美陣頭」教練遭控性侵姊妹花　受害者20年來無法仰睡

村民煮「高原神鳥」來吃　最重恐坐10年牢

更多

最夯影音

更多
女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平
郭書瑤首登新北耶誕城辣唱《HONEY》

郭書瑤首登新北耶誕城辣唱《HONEY》

楊丞琳失言「河南人愛騙」恐觸法！　遭陸網炎上...急道歉3次：是我不對　

楊丞琳失言「河南人愛騙」恐觸法！　遭陸網炎上...急道歉3次：是我不對　

橘色惡魔10分鐘快閃！「制服版演出」嗨翻觀眾

橘色惡魔10分鐘快閃！「制服版演出」嗨翻觀眾

義大利買帽40歐嫌太貴　店家秒降價...10歐成交

義大利買帽40歐嫌太貴　店家秒降價...10歐成交

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面