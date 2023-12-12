詐騙車手趨年輕化+手法多元　枋寮警深入國小校園宣導反詐　

▲枋寮警分局建興派出所員警在建興國人進行交通、防詐騙等宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣枋寮鄉建興國小日前舉行89年校慶運動會熱鬧登場，轄區的建興派出所所長連偉翔及警員李嘉偉一早於校門口協助交通疏導，並利用機會宣導近期常見詐騙手法及交通安全觀念，讓教職員工、學生、家長們收穫良多。

最近詐騙車手趨年輕化及手法多元，警方向教職員工、學生、家長們說明投資、打工、網路交友、網購等詐騙手法，天下沒有不勞而獲的事，勿輕信來路不明的投資理財訊息，也不要貪小便宜（網路所販售之商品低於行情），這些都有可能是詐騙，更不要將個人之存簿、金融卡、信用卡及密碼提供給他人使用，避免淪為詐欺車手或人頭帳戶。

在交安方面，今年度最重要觀念為「路口停讓」，提醒大家「行經路口請遵守交通號誌並走行人穿越道」、「駕駛車輛行經路口時，應暫停禮讓行人」；年末親友聚餐多，也要提醒各位長輩「喝酒不開車開車不喝酒；酒後代駕安全回家」。

枋寮分局長林俊雄表示，網際網路與行動通訊發達，家長可多留意及關心子女生活作息及交往對象，避免成為犯罪集團作案工具，並培養子女正確的交通安全、及反詐騙觀念，如遇到疑似詐騙或其他犯罪行為，可即時撥打110報案及165反詐騙專線由警方處理，確保財產安全。