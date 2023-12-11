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大陸 大陸焦點 特派現場

5屁孩騎改裝車「炸街」被逮　警幫取「猛虎小分隊」罰洗車掃宿舍

▲5名少年被處罰打掃派出所環境衛生。（圖／翻攝上游新聞）

▲5名少年被處罰打掃派出所環境衛生。（圖／翻攝上游新聞）

記者魏有德／綜合報導

河南洛陽伊川縣5名14歲至16歲的少年無照騎乘改裝「鬼火」摩托車，在街區狂催油門「炸街」被逮。員警事後建群命名「猛虎小分隊」，要求寫完保證書悔過後，每週一要到派出所報到，擦大門、打掃宿舍臥室到洗警車等工作都要做，引起其中一名家長不滿，投訴到當地公安大隊討說法，引起外界熱議。

▲被稱為鬼火摩托車的改裝車。（圖／翻攝大陸電商平台）

▲被稱為鬼火摩托車的改裝車。（圖／翻攝大陸電商平台）

《上游新聞》報導，一名家長不認同派出所的處罰措施稱，罰少年去打掃福利院衛生都能接受，但接受不了幫民警掃臥室。伊川縣公安局督察大隊相關負責人回應指，將介入了解相關處罰措施是否得當。

據了解，15歲的大陳（化名）8日晚間騎著「鬼火」摩托車，載著16歲的阿飛（化名）前往飯館吃飯，兩人吃完飯便發現有員警在摩托車旁守候。隨後，兩人被以「無照駕駛無牌照鬼火」帶到派出所，在派出所內，還有另外兩名少年因同樣問題被逮。

當晚，4名少年被員警實施批評教育，並要求寫下保證書，保證以後不騎摩托車炸街，阿飛家長未到現場，「別人的家長來了。家長說管不住，讓派出所幫忙管管。」

隔日，4名少年和阿林（化名）在員警要求下，穿著「牡丹義警」的紅背心、戴起紅色帽子成為「義工」，擦洗派出所大門和監視器，並打掃位於二樓的員警臥室，還清洗警車及焚燒過期宣傳單、清掃派出所院子內落葉等。

派出所一名警務人員透露，上述措施是處罰的一種形式，「有的家長說管不住自己的孩子，讓我們幫忙管。」不過，也有家長認為這種處罰不妥，該警務人員則回應稱，「會告知交警隊，看交警隊如何處理。」

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