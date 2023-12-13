虐殺酒店女奇案！變態富少照片曝光　被當善人還被採訪

▲宋姓富二代在夜市賣香水，自稱「香水達人」，曾上電視接受訪問。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

2008年11月24日上午7點多，一名全身赤裸的女子被送至新北樹林仁愛醫院急救，她到院時已無呼吸心跳，頭髮被剃剪的亂七八糟，全身布滿新舊傷痕及被菸燒燙的傷疤，連腳底都有多道傷疤，雖然醫護全力搶救，但女子最後還是回天乏術，院方認為她的死因不單純，立刻通報警方。

「這名女子死狀淒慘，我們一看就直覺是殺人事件！」時任新北市警局樹林分局偵查佐的張克文說，死者是30歲的黃姓女子，將她通報送醫的是33歲的宋姓男子。宋告訴警方，他跟黃是朋友，日前黃與蔣姓男友分手，暫住他家，當日一早他發現黃不省人事，並出現脫肛情況，因此撥打119求救。

此外，宋男還透露，黃女曾遭蔣姓男友及一名張姓男子毆打，每次她出門返家，身上都會出現莫名的傷痕。警方根據宋的說辭，鎖定蔣、張二人，先找到住在桃園的蔣，但蔣矢口否認，表示與黃已很久沒聯絡，也提出不在場證明自清；後來警方在新北找到張，但宋卻改口，表示他提到的張已經死亡，說法反覆。事後警方找到死者的姑媽查訪，才發現宋刻意誤導辦案方向。

▲黃姓酒店小姐外型亮麗，卻因染上毒癮被宋男控制，後遭凌虐死亡。黃女的姑媽告訴警方，黃自小父母雙亡，由她一手帶大，後來黃到酒店工作染上毒癮，一個多月前，黃曾帶宋男找她借錢，宋自稱是警察，說要幫黃找租屋處、協助她戒毒，還出示警察服務證影本。黃的姑媽不疑有他，借了數萬元讓黃支付租屋費用，後來才知道宋在夜市賣香水，黃租屋後沒多久便退租，並借住宋家。

得知宋男曾假冒警察，加上黃女姑媽的說法，讓警方對宋有所質疑，為了釐清案情，警方對宋展開調查，查出他是家中長子，父親是地主，家境優渥，之前曾開過通訊行、重機車行，還當過賽車手，後來才改行賣香水。宋在家中與弟妹同住一層，黃則跟宋共睡一房，但警方在宋家進行搜查，並未在宋的房間發現異狀。

▲宋男家境富裕，不僅開名車，也喜歡玩重機。

另一方面，宋男為了自清，拿出黃女的遺書，內容提到黃為了戒毒，在同年10月16日求助宋，還說她因為吸毒，身心狀態不佳，擔心日後發生意外連累宋，才會寫下遺書替他澄清。因為這封遺書，讓警方一度相信宋是好人，但解剖報告出爐後，案情卻大逆轉。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

更多鏡週刊報導

【變態富少虐殺魔2】警監聽8個月等到關鍵字 掀翻醋醰子讓女床伴全招了

【變態富少虐殺魔3】惡子在家性侵凌虐出人命 荒唐母幫清現場藏刑具

【變態富少虐殺魔】富二代揪3P虐殺酒女 凌辱光碟成犯罪鐵證