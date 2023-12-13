超商「拿鐵新品」開賣了！全台限量30萬杯　免費送約翰走路杯塞

▲7-11 CITY PRIMA精品咖啡聯名Johnnie Walker黑牌威士忌，今（13）日起開賣「精品微醺威士忌拿鐵」，全台限量30萬杯。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

拿鐵控有新選擇了！超商今（13）日起重磅開賣「精品微醺威士忌拿鐵」，全台限量30萬杯，直接在拿鐵裡加了威士忌（可自行調配威士忌比例），每口都充滿奶香與酒香；不僅如此，現在只要購買「精品微醺威士忌拿鐵」，就免費送限量約翰走路杯塞，共有3款，隨機出貨送完為止。

7-11 CITY PRIMA精品咖啡聯名Johnnie Walker黑牌威士忌，今（13）日開賣「精品微醺威士忌拿鐵」，選用擁有清新佛手柑香氣、奶油糖般厚實甜感的「花香耶加雪菲精品拿鐵」(大杯，冷/熱)，融合Johnnie Walker黑牌威士忌(50ml迷你酒)，帶出多層次香草、水果、葡萄乾與淡淡煙燻風味，賦予整體更細緻微醺風味，且消費者也可享受調配樂趣，因應不同心情及情境自由調配品飲比例，享用一杯奶香與酒香絕妙融合、香氣四溢的「微醺精品拿鐵」。

▲「精品微醺威士忌拿鐵」售價189元，買就送約翰走路限量杯塞，共有3種顏色，採盲盒隨機出貨，送完為止。



此款期間限定「1+1微醺組合」售價189元，全台7-11門市限量開賣30萬杯，再獨家送約翰走路經典杯塞，共有3種顏色，除了藍、黑經典色外，更有隱藏版驚喜色，採盲盒隨機出貨，絕對值得通通收藏起來，數量有限，換完為止。

繼芝麻凍、泰奶凍後，復古茶飲品牌「鶴茶樓 Hechaloutea」又推出全新「花生粉角」配料，嚴選充滿焙香的花生磨成粉，製成一粒粒Q彈粉角，入口還都能咬得到細碎花生粒，炸出濃郁花生堅果香氣，更特意選用復刻奶茶作為基底推出「花生粉角奶茶」，還有一次就能吸到花生+芝麻粉角的「冬至粉角奶茶」，彷彿就像在吃經典冬至甜點花生湯圓與芝麻湯圓的組合，滿足到不行，即日起正式開喝。

▲冬天最新花生粉角奶茶開喝。（圖／鶴茶樓提供，下同）

▲必喝花生+芝麻粉角的組合「冬至粉角奶茶」。