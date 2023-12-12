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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蕭美琴強調「我是中華民國人」　笑稱從小3聲道扮「台美國際橋樑」

▲▼政治進入校園2.0-「青年與副總統侯選人坐談」蕭美琴場。（圖／記者黃克翔攝）

▲民進黨副總統參選人蕭美琴。（圖／記者黃克翔攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨副總統參選人蕭美琴今（12日）晚間前往國立政治大學與青年進行座談，對於近期國籍被質疑，蕭美琴座談時強調，自己要選中華民國副總統、是中華民國人，而家中台灣阿嬤聽不懂英文、美國外婆則是聽不懂台語，自己從小就開始學習三聲道「如何扮演國際橋樑」。

蕭美琴表示，自己要選中華民國副總統、是中華民國人，父親是台灣人、媽媽是美國人，當時媽媽算是在台南異類，台灣阿嬤聽不懂英文、美國外婆則是聽不懂台語，自己從小就開始學習「如何扮演國際橋樑」，幫台灣阿嬤翻譯美國外婆的英語，幫美國外婆翻譯台灣阿嬤的台語，加上在學校學習中文。

對於當年從政啟蒙，蕭美琴表示，「民進黨是最給年輕人機會的政黨。」蕭指出，自己就讀歐柏林大學時，看到學校招生簡章上寫著「Think one person can change the world? So do we」，因此得到啟發，就此萌生對公共事務的興趣，當時跑到民進黨剛成立的駐美代表處當實習生，整個代表處只有三個人，什麼事都要做，包含刷油漆、接待客人、主持記者會等等。

蕭美琴回憶，26歲左右回台灣後擔任國際事務部主任，開始從政歷程，之後再擔任僑選立委、台北市北區立委、國安會諮詢委員，以及前往花蓮深耕十年，也赴美擔任駐美大使等等。蕭表示，自己2006年當立委時推動婚姻平權，是第一個提案，在程序委員會反對的人沒有注意到，過了之後才被賴士葆擋下來，當下很多人反對，抗議電話接不完。

蕭美琴指出，助理很可憐，每天接到各種對同志的偏見、罵我是魔鬼的化身以及各式各樣謾罵，當時同志遊行規模蠻小的，這樣的價值在美國被包容、尊重，當時認為在台灣提這個案理所當然，並沒有想到會遇到這麼大的反彈跟壓力，2019年通過時是台灣的一大步，之後在推動外交的過程中，也很驕傲地告訴很多美國朋友，台灣是相當進步的社會，若因為這個議題落選、被罷免也值得。
 

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