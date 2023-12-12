東森自然美明年衝刺2500間門店　 總裁王令麟：擴大培訓專業美容師

記者任以芳／福州報導

疫情過後，大陸「愛美商機」逐漸恢復，東森集團總裁王令麟日前視察福州5間加盟店，其中兩家店都是「雙女力」打拚。劉娟老師帶著妹妹開店，高雪琴老師帶著弟媳打天下，業績都不錯，也苦惱想開分店找不到員工。總裁王令麟也指出，未來將成立美容培訓學校，解決人才缺少問題，以及輔導店家幫客人規劃年度課程需求，讓東森自然美品牌更加靈活。

▲ 東森集團總裁王令麟與福州加盟店店主老師高雪琴（右一）合影。（圖／記者任以芳攝）



東森自然美明年預計在大陸新增加2500間門店，為了深入了解加盟店現況與需求，總裁王令麟首先視察上海、杭州共9間加盟店，日前再去福州、廣州一口氣探視10間加盟店主老師，透過深度溝通交流，幫助加盟主解決問題。

店主老師高雪琴也是資深美容師，18年前進入自然美，一開始當美容師，之後轉店長做管理職，原本過敏膚質經過調理改善許多。2015年，高雪琴說服弟媳康健玉，兩人合資10多萬人民幣開加盟店，8年來靠著好口碑，撐起一片小天地。

▲ 東森集團總裁王令麟給予店主老師服務升級各種建議。（圖／記者任以芳攝）

總裁王令麟來探視，也給出許多服務升級的建議，「公司未來也可以幫忙設計，依照每位客人的美容和身體需求，幫助她們規劃一整年（科技美容）計畫。」

王令麟也指出，東森自然美跟上海復旦大學簽約，未來要變成區塊鏈，積極發展「科技美容」，明年三月上海奉賢工廠打造成觀光美妝工廠，讓所有店主老師帶客戶、親人過來參觀，成為中國美業領頭羊。

▲ 東森集團總裁王令麟與福州加盟店店主老師劉娟合影。（圖／記者任以芳攝）

對於東森自然美發展「科技美容」，產生極大信心和興趣的還有店主老師劉娟，從事自然美20年時間，姐妹倆一起開店，原本疫情期間想拓展開街邊店，無奈找不到適合的員工，外地員工月薪8千（單位：人民幣，同下）還是留不住，本地有經驗的美容師，手法跟東森自然美不一樣，老客人比較就知道。



美容師人才短缺難找的問題，牽動東森自然美未來展店計畫，總裁王令麟也高度重視，總部一定會解決問，並且研擬考慮在大陸華南地區與當地政府合作，成立美容培訓學校，解決人才缺少問題。

談及疫情期間開店狀況？劉娟分享，客戶吃東森自然美的保養品反應不錯，比以前都好一點，疫情期間沒有確診，大家問怎麼辦到的？「保健品白天吃2顆，午間加4顆，乳酸菌一天15包。」王令麟回答，「很好！我一天吃25個保健品。」

▲ 東森集團總裁王令麟未來培訓美容師，成為加盟店人才後頓 。（圖／記者任以芳攝）



總裁問及，「妳這（客戶）一年買最大消費是多少？」劉娟表示，「20、30萬多有，以前做水光19800萬元，一次買兩年，Puls都是買兩年，還有客戶一年用金鑚28套。」

王令麟接著舉例杭州、上海的加盟店作法，每回年底11、12月主動幫客戶做年度保養計畫，每間店至少有3、4位年消費百萬的客戶。劉娟則回應，「我也有做，回饋年度VIP，她們都很開心。」



王令麟指出，東森自然美明年目標在全大陸增加2500間加盟店，其中福建要新增加到400家門店。疫情也過去了，東森自然美要全力發展「科學美容」，做業界領頭羊，提供更好的服務，讓每位女性變的更漂亮自信。

▼上海奉賢工廠明年三月推出觀光美容美妝工廠 。（圖／記者任以芳攝）