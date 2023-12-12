測量人員易遭蛇咬蜂螫　 屏縣府配發「動物咬傷處理包」

▲屏縣地政測量員，標配動物咬傷處理包 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府測量人員自即日起均配發每班測量人員動物咬傷處理包，因應人員野外蜂螫犬咬急救之必需。縣府地政處提醒，民眾申請土地、建物複丈，或參與地籍圖重測作業時，土地所有權人需配合清除地上障礙物，除有利測量人員現場施測作業外，也可降低人員傷害風險。

地政處表示，南台灣氣候屬溫暖多溼，且屏東屬農業大縣，測量人員外業期間穿梭農田、樹林間進行測量工作時，若不幸遭蛇咬、蜂螫、狗咬等事件，為兼顧同仁安全及測量作業順利，可藉動物咬傷處理包實施初步急救措施，以降低傷亡及感染風險。

地政處說明，動物咬傷處理包內含止血帶、毒液抽吸管、生理食鹽水、彈性繃帶及滅菌紗布、滅菌棉棒等物品，可因應不同傷害在第一時間依處理包標示即時進行簡易傷口處理，避免毒液或傷口感染範圍擴散。

此外，地政處提醒，民眾出入田間小心打草驚蛇，若不慎被蛇咬傷請保持鎮定，儘可能辨別蛇類的形狀、顏色及特徵，以供救護人員判斷並予適宜之急救投藥，且等待救護送醫期間，應使傷口低於心臟並脫掉戒指、手錶等束縛物；不應切開傷口、也不要嘗試用嘴巴吸出毒液，不要冰敷更不要喝酒，一定要儘速送醫治療。