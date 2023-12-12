　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

測量人員易遭蛇咬蜂螫　 屏縣府配發「動物咬傷處理包」

▲屏縣地政測量員，標配動物咬傷處理包 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏縣地政測量員，標配動物咬傷處理包 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府測量人員自即日起均配發每班測量人員動物咬傷處理包，因應人員野外蜂螫犬咬急救之必需。縣府地政處提醒，民眾申請土地、建物複丈，或參與地籍圖重測作業時，土地所有權人需配合清除地上障礙物，除有利測量人員現場施測作業外，也可降低人員傷害風險。

▲屏縣地政測量員，標配動物咬傷處理包 。（圖／記者陳崑福翻攝）

地政處表示，南台灣氣候屬溫暖多溼，且屏東屬農業大縣，測量人員外業期間穿梭農田、樹林間進行測量工作時，若不幸遭蛇咬、蜂螫、狗咬等事件，為兼顧同仁安全及測量作業順利，可藉動物咬傷處理包實施初步急救措施，以降低傷亡及感染風險。

地政處說明，動物咬傷處理包內含止血帶、毒液抽吸管、生理食鹽水、彈性繃帶及滅菌紗布、滅菌棉棒等物品，可因應不同傷害在第一時間依處理包標示即時進行簡易傷口處理，避免毒液或傷口感染範圍擴散。

此外，地政處提醒，民眾出入田間小心打草驚蛇，若不慎被蛇咬傷請保持鎮定，儘可能辨別蛇類的形狀、顏色及特徵，以供救護人員判斷並予適宜之急救投藥，且等待救護送醫期間，應使傷口低於心臟並脫掉戒指、手錶等束縛物；不應切開傷口、也不要嘗試用嘴巴吸出毒液，不要冰敷更不要喝酒，一定要儘速送醫治療。

ET快訊
快訊／被罵「脫衣賣肉」！　黃捷怒回應了
LIVE／周海媚被證實昏迷入院！病因曝光　大谷背號出爐
快訊／何潤東車禍！　瑪莎拉蒂海神車尾撞爛
暴動了！橘色惡魔小綠綠合體演出　萬人湧入北一女
美麗島民調／快追上了？　侯康配僅輸賴蕭配「2.6個百分點」
鄭性澤遭「電生殖器」刑求　求國賠165萬結果出爐
雪隧死亡車禍畫面曝！　運將「拼命揮手」示警
快訊／中正紀念堂今起全面禁菸！　最高罰1萬
狼師噁稱「摸胸是我動力來源」！　性侵猥褻2女學生

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

花蓮跨年完整卡司曝光！商圈消費抽好禮　煙火直衝600米高空

測量人員易遭蛇咬蜂螫　 屏縣府配發「動物咬傷處理包」

滅火器樂團巡迴最終場15日屏菸開唱　胡凱兒+獨立樂團接續登場

有效對抗失智？麻將公益大賽團結鄰里推動國粹合法化！

高雄拚成軟體中心！國內外大廠進駐攬才　上萬就業機會來了

詐騙車手趨年輕化+手法多元　枋寮警深入國小校園宣導反詐　

台南中西區公寓驚傳瓦斯外洩！　疑串接瓦斯桶管線漏氣惹禍

SRF進駐觀音　鄭文燦「政治炒作」掀藍、綠兩黨戰火

2024大選桃園人口激增　再增設23個投開票所

2024桃園立委選舉12／20號次抽籤　明年1／8-9日電視政見發表會

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

郭書瑤首登新北耶誕城辣唱《HONEY》

義大利買帽40歐嫌太貴　店家秒降價...10歐成交

楊丞琳失言「河南人愛騙」恐觸法！　遭陸網炎上...急道歉3次：是我不對　

橘色惡魔10分鐘快閃！「制服版演出」嗨翻觀眾

義無反顧拚一次！柯文哲抽中1號　場外支持者狂尖叫

李聖傑耶誕城飆唱《你那麼愛他》 加碼清唱《痴心絕對》耳朵懷孕惹！

借錢買刀砍死芭樂公主！兇嫌住處被撒冥紙丟鞭炮

黃捷神還原「山道超商妹」　細肩帶熱褲跳保庇舞！觀眾暴動了

網突傳周海媚離世消息！　友人「暫未取得聯繫」...工作人員拒回應

花蓮跨年完整卡司曝光！商圈消費抽好禮　煙火直衝600米高空

測量人員易遭蛇咬蜂螫　 屏縣府配發「動物咬傷處理包」

滅火器樂團巡迴最終場15日屏菸開唱　胡凱兒+獨立樂團接續登場

有效對抗失智？麻將公益大賽團結鄰里推動國粹合法化！

高雄拚成軟體中心！國內外大廠進駐攬才　上萬就業機會來了

詐騙車手趨年輕化+手法多元　枋寮警深入國小校園宣導反詐　

台南中西區公寓驚傳瓦斯外洩！　疑串接瓦斯桶管線漏氣惹禍

SRF進駐觀音　鄭文燦「政治炒作」掀藍、綠兩黨戰火

2024大選桃園人口激增　再增設23個投開票所

2024桃園立委選舉12／20號次抽籤　明年1／8-9日電視政見發表會

花蓮跨年完整卡司曝光！商圈消費抽好禮　煙火直衝600米高空

老伯不滿瓷器被鑑為贗品！　指著專家破口大罵：你算什麼東西

逾萬人受惠！開發金首推員工生日有薪假　明年上路

慘！巫師狂輸七六人「45分」　大帝恩比德連8戰轟破30+

上市4天惡評如潮！《浩劫前夕》宣布倒閉刪遊戲　20萬玩家求退款

以防長：以色列無意永久停留加薩　願談控制權歸屬

蕭薔秀「倒立空劈一字馬」高難度瑜伽　美魔女靠「三寶」養心

賴清德競總：藍白互罵大巨蛋　看見藍白一樣爛

買透天「12坪空地」遭鄰霸佔停車！他放大絕裝鐵門遭嗆：找立委喬

周杰倫就是狂！　霸氣送「他」億萬神曲：就交給你了

地方熱門新聞

綠鬣蜥闖天后宮參拜！然後被動保處抓走

100ml精華液要1萬6800　騙嬤51萬

台縣府持續針對危險老舊違章建築進行拆除

9黑衣人痛打烤肉攤老闆夫婦　今遭逮

2024大選桃園人口激增　再增設23個投開票所

高鐵列車倒退進月台　延誤14分鐘

2024桃園立委選舉　明年1/8-9日電視政見發表會

SRF進駐觀音　鄭文燦「政治炒作」掀藍綠戰火

台南市集「好市發生」黃偉哲贈獎

桃園濃情八德遊花田登場　花海供拍照打卡

台南中西區公寓驚傳瓦斯外洩！

麻將團結鄰里推動國粹合法化！

國家兒童未來館徵選成果出爐

國內外大廠進駐攬才　高雄拚成軟體中心

更多熱門

相關新聞

「來先唱一首歌」　屏東警歌手陳昇同名樂趣多

「來先唱一首歌」　屏東警歌手陳昇同名樂趣多

屏東警分局崇蘭派出所警員陳昇，因父親非常喜歡歌手陳昇，幫他取名陳昇，從警4年，為民服務累獲好評，而從小到大，第一次遇到他的人，都要他唱歌，他知道都是開玩笑，也不以為意。

心疼海龜遭遇　南榮國中辦「無塑園遊會」

心疼海龜遭遇　南榮國中辦「無塑園遊會」

屏東男搭康復巴士說不清目的　司機載到分局

屏東男搭康復巴士說不清目的　司機載到分局

酒駕男闖紅燈4車連環撞！現場慘狀曝

酒駕男闖紅燈4車連環撞！現場慘狀曝

綠鬣蜥闖天后宮參拜！然後被動保處抓走

綠鬣蜥闖天后宮參拜！然後被動保處抓走

關鍵字：

屏東測量員動物咬傷處理包

讀者迴響

熱門新聞

春風二哥自戕亡！妻兒大鬧急診室遭判刑

Ella爆缺席首映「惹火王識賢」！拍戲提4高規格要求

分手砲該不該打？他「最後一次激情」悔喊：很渣

網突傳周海媚離世消息！工作人員拒回應

國道車禍1死5傷！　女駕駛失控、同車乘客慘死

即／國1車禍5輕重傷　21歲男無生命跡象送醫

阿沁妻患厭食症「暴瘦剩29kg」！

雄女學生轟「7萬元耶誕樹」　設計師學姐心寒

姓名「中1字」免費爽喝超商咖啡

嫩妹喝醉餐館內脫褲尿尿　屁股外露被看光光

楊丞琳失言「李榮浩噤聲4天」！得罪1億河南人恐遭求償

「最美陣頭」教練遭控性侵姊妹花　受害者20年來無法仰睡

台中馬尾妹「超商面交」40萬飛了　傻眼畫面曝光

2023台灣人最關心的是他　消失已半年

網友樂見「侯康貸」喊明年再買房　卻有一群人笑不出來

更多

最夯影音

更多
女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平
郭書瑤首登新北耶誕城辣唱《HONEY》

郭書瑤首登新北耶誕城辣唱《HONEY》

義大利買帽40歐嫌太貴　店家秒降價...10歐成交

義大利買帽40歐嫌太貴　店家秒降價...10歐成交

楊丞琳失言「河南人愛騙」恐觸法！　遭陸網炎上...急道歉3次：是我不對　

楊丞琳失言「河南人愛騙」恐觸法！　遭陸網炎上...急道歉3次：是我不對　

橘色惡魔10分鐘快閃！「制服版演出」嗨翻觀眾

橘色惡魔10分鐘快閃！「制服版演出」嗨翻觀眾

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面