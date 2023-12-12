　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Netflix斷訊修復　意外洩「tvq-pb-101」異常碼

▲Netflix表示目前沒有計畫跟進廣告版低月費制度。（圖／路透）

▲Netflix發生全球斷線事故。（圖／路透）

記者陳俐穎／綜合報導

今日各地的Netflix用戶報告指出，連接 Netflix 時出現問題，約台灣時間凌晨4點左右開始，Netflix網站出現「tvq-pb-101」錯誤訊息，此問題大約持續3個小時後解決。小規模的中斷很常見，但世界各地的用戶都反映此問題。

根據外媒The Verge報導，Netflix 的狀態頁面錯誤持續了幾個小時，目前已恢復為綠色複選標記，表明此服務應該正常運作。根據報導，許多 Netflix 用戶都看到「正在檢查網路連線」錯誤訊息。

根據Netflix官方資訊，「tvq-pb-101」錯誤代表，此錯誤通常表示儲存在裝置上的資料發生問題，導致 Netflix 無法播放。根據官網教學，主要排解此代碼需要重新開機或是清除Netflix資料。

DownDetector顯示，中斷的相關訊息在美國東部時間下午 5 點左右開始，許多用戶也在 X、 Threads、Reddit和其他平台上討論。出現問題的產品包含各廠牌的智慧電視、手機等等，因此預計與產品無關，而是Netflix本身發生故障。

至截稿前未止，Netflix尚未正式針對斷訊問題進行說明，也未對斷訊用戶提出補償方案。

ET快訊
身分證拿出來！　「中2碼」免費吃滷排骨
快訊／攻城獅「Thank You」他！　受傷遭釋出
快訊／趙少康不忍了開告！　直指郭璽散布不實言論訴究到底
上周才爆胎！何潤東瑪莎拉蒂撞毀　氣囊全爆
「8千房價Bug變3千」　君悅認賠了
神秘大地主被撞死　兄妹爭130億遺產...結果出爐
快訊／流感增3死　30多歲男發燒一周死亡
台灣僅配7輛　BMW「市售最強M休旅」上市
快訊／台1線嚴重車禍　20多歲男女無生命跡象

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

Netflix斷訊修復　意外洩「tvq-pb-101」異常碼

iOS 17.2推出！iPhone通知「三全音」正式回歸

紀錄日常不怕被偷窺！　蘋果「日誌」App正式上線　

電信合併倒數！攜碼優惠限時申辦　4G不限速吃到飽496元

別急著買！外媒爆料「蘋果3產品將改用USB-C」　推出時程曝光

耶誕禮物送什麼？蘋果2023年「禮物清單」出爐

分不清楚IPad？蘋果傳「重整iPad陣容」　萬元內平價產品恐淘汰

2023年Google搜尋排行榜出爐　台灣人最關注新聞曝光

台灣最大泛娛樂產業盛會！2023亞洲新媒體高峰會　12／19重磅登場

2023年台灣人最關注新聞排行出爐　「Me Too事件」登熱門榜首

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

郭書瑤首登新北耶誕城辣唱《HONEY》

義大利買帽40歐嫌太貴　店家秒降價...10歐成交

楊丞琳失言「河南人愛騙」恐觸法！　遭陸網炎上...急道歉3次：是我不對　

橘色惡魔10分鐘快閃！「制服版演出」嗨翻觀眾

義無反顧拚一次！柯文哲抽中1號　場外支持者狂尖叫

李聖傑耶誕城飆唱《你那麼愛他》 加碼清唱《痴心絕對》耳朵懷孕惹！

借錢買刀砍死芭樂公主！兇嫌住處被撒冥紙丟鞭炮

網突傳周海媚離世消息！　友人「暫未取得聯繫」...工作人員拒回應

黃捷神還原「山道超商妹」　細肩帶熱褲跳保庇舞！觀眾暴動了

Netflix斷訊修復　意外洩「tvq-pb-101」異常碼

iOS 17.2推出！iPhone通知「三全音」正式回歸

紀錄日常不怕被偷窺！　蘋果「日誌」App正式上線　

電信合併倒數！攜碼優惠限時申辦　4G不限速吃到飽496元

別急著買！外媒爆料「蘋果3產品將改用USB-C」　推出時程曝光

耶誕禮物送什麼？蘋果2023年「禮物清單」出爐

分不清楚IPad？蘋果傳「重整iPad陣容」　萬元內平價產品恐淘汰

2023年Google搜尋排行榜出爐　台灣人最關注新聞曝光

台灣最大泛娛樂產業盛會！2023亞洲新媒體高峰會　12／19重磅登場

2023年台灣人最關注新聞排行出爐　「Me Too事件」登熱門榜首

環球科大末代心願樹「星願心願 Wish Forever」　集500聖誕禮傳愛

00918今成交量爆5.6萬張　月底調整將納入更多金融股

獨／「夜店撿屍性侵」胡睿兒出獄後首發聲：我有很大的錯誤！　

身障團體要求「福利轉個人帳戶」　衛福部：很多家庭會負擔不起

顏值高、實力強又溫柔讓人招架不住　盤點那些年愛過的10位二次元男神

孕婦深夜早產「胎兒頭部已露出」　消防員緊急救援迎接新生命

國慶視覺設計師串連！回顧近8年「台灣新美學」　籲2024挺美好的

【廣編】亞太罕病聯盟圓桌會議在台灣　透過經驗分享達到實質的交流

112年交機17架勇鷹　漢翔：國機國造繼續往前衝

學生問「學文言文要幹嘛？」　美女國文老師1情境神回

印度警櫃台玩槍「砰！」　婦人腦袋破洞癱軟倒地

3C家電熱門新聞

別急著買！外媒爆料蘋果3產品將改用USB-C

電信合併倒數！4G不限速吃到飽496元

3C女孩激推網路防詐神器！中華電信防駭守門員申辦秒守護

頭條人物：徐凱希大吐詐騙苦水　中華電信推出防駭守門員

iPhone通知「三全音」正式回歸

Netflix斷訊修復　意外洩「tvq-pb-101」異常碼

紀錄日常不怕被偷窺！　蘋果「日誌」App正式上線　

蘋果傳「重整iPad陣容」　萬元內平價產品恐淘汰

中華電信推高速寬頻Wi-Fi 6E優惠

耶誕禮物送什麼？蘋果2023年「禮物清單」出爐

外媒評選 2023年最佳手機　這支「不出意外」獲選

通路年底促銷開跑　安卓旗艦現省八千、iPhone 15再跌3500元

2023年Google搜尋排行榜出爐　台灣人最關注新聞曝光

2023亞洲新媒體高峰會　12／19重磅登場

更多熱門

相關新聞

申惠善、池昌旭《三達里》CP感爆棚

申惠善、池昌旭《三達里》CP感爆棚

由申惠善、池昌旭主演的Netflix韓劇《歡迎回到三達里》，以治癒的浪漫劇情，結合美到不行的濟州島風光，被譽為《海岸村恰恰恰》升級版。劇情不止暖心、搞笑也富含深意，但其中最有帶入感的，絕對是申惠善和池昌旭超爆棚的CP感！今天再加碼3對超強螢幕情侶，讓你從聖誕直接追劇到元旦，完全不怕劇荒。

3部超紅韓劇第二季大翻車

3部超紅韓劇第二季大翻車

追劇週報／劉詩詩甩婚變登陸劇之王！王識賢2台劇霸榜

追劇週報／劉詩詩甩婚變登陸劇之王！王識賢2台劇霸榜

Netflix超狂片單來了！4大台片將上架

Netflix超狂片單來了！4大台片將上架

追劇週報／《以愛為營》黑紅也是紅！導演被罵上熱搜

追劇週報／《以愛為營》黑紅也是紅！導演被罵上熱搜

關鍵字：

Netflix

讀者迴響

熱門新聞

春風二哥自戕亡！妻兒大鬧急診室遭判刑

阿沁妻患厭食症「暴瘦剩29kg」！

雪隧運將狂揮手示警　自小客直直衝釀1死

Ella爆缺席首映「惹火王識賢」！拍戲提4高規格要求

楊丞琳失言「李榮浩噤聲4天」！得罪1億河南人恐遭求償

濕冷！恐跌破8℃　挑戰強烈冷氣團時間曝

分手砲該不該打？他「最後一次激情」悔喊：很渣

網突傳周海媚離世消息！工作人員拒回應

國道車禍1死5傷！　女駕駛失控、同車乘客慘死

姓名「中1字」免費爽喝超商咖啡

《浩劫前夕》上市4天開發團隊解散

雄女學生轟「7萬元耶誕樹」　設計師學姐心寒

即／國1車禍5輕重傷　21歲男無生命跡象送醫

明天北部高溫驟降10度　新一波冷空氣更強！專家示警直逼寒流

嫩妹喝醉餐館內脫褲尿尿　屁股外露被看光光

更多

最夯影音

更多
女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平
郭書瑤首登新北耶誕城辣唱《HONEY》

郭書瑤首登新北耶誕城辣唱《HONEY》

義大利買帽40歐嫌太貴　店家秒降價...10歐成交

義大利買帽40歐嫌太貴　店家秒降價...10歐成交

楊丞琳失言「河南人愛騙」恐觸法！　遭陸網炎上...急道歉3次：是我不對　

楊丞琳失言「河南人愛騙」恐觸法！　遭陸網炎上...急道歉3次：是我不對　

橘色惡魔10分鐘快閃！「制服版演出」嗨翻觀眾

橘色惡魔10分鐘快閃！「制服版演出」嗨翻觀眾

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面