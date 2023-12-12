Netflix斷訊修復　意外洩「tvq-pb-101」異常碼

▲Netflix發生全球斷線事故。（圖／路透）

記者陳俐穎／綜合報導

今日各地的Netflix用戶報告指出，連接 Netflix 時出現問題，約台灣時間凌晨4點左右開始，Netflix網站出現「tvq-pb-101」錯誤訊息，此問題大約持續3個小時後解決。小規模的中斷很常見，但世界各地的用戶都反映此問題。

根據外媒The Verge報導，Netflix 的狀態頁面錯誤持續了幾個小時，目前已恢復為綠色複選標記，表明此服務應該正常運作。根據報導，許多 Netflix 用戶都看到「正在檢查網路連線」錯誤訊息。

根據Netflix官方資訊，「tvq-pb-101」錯誤代表，此錯誤通常表示儲存在裝置上的資料發生問題，導致 Netflix 無法播放。根據官網教學，主要排解此代碼需要重新開機或是清除Netflix資料。

DownDetector顯示，中斷的相關訊息在美國東部時間下午 5 點左右開始，許多用戶也在 X、 Threads、Reddit和其他平台上討論。出現問題的產品包含各廠牌的智慧電視、手機等等，因此預計與產品無關，而是Netflix本身發生故障。

至截稿前未止，Netflix尚未正式針對斷訊問題進行說明，也未對斷訊用戶提出補償方案。