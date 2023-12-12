苗栗某幼兒園不當管教！　老師用力猛扯...害女童頭撞牆縫2針

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣傳出幼兒園疑似虐童案，某私立幼兒園昨(11日)下午午休起床時，一位老師因為小朋友哭鬧坐地，猛力拉扯1名4歲女童，導致女童頭撞到牆壁，頭部撕裂傷，送醫縫了2針，家長把監視畫面po網控訴。針對此案，苗栗縣教育局表示，會成立調查小組調查，如果認定老師有不當對待，將依法處置。

▲苗栗一家幼兒園傳出疑似虐童案，4歲小朋友被老師推去撞牆，頭部撕裂傷、縫2針。（圖／記者蔡文淵翻攝）

從監視畫面發現，一群小朋友剛午睡起床，抱著睡袋等寢具要放回定位，其中一名4歲就讀小班的女童跌坐在地上，被老師大動作拉起來，過程中小朋友頭部撞到牆壁，後來發現小朋友頭部有撕裂傷，送醫縫了2針。

▲苗栗一所幼兒園傳出疑似虐童案，4歲小朋友被老師推去撞牆，頭部撕裂傷、縫2針。（圖／記者蔡文淵翻攝）

幼兒園的其他員工表示，這名老師相當資深，平常教學認真，對學生也很有愛心，工作表現都相當正常，並不清楚昨天為何對這名小朋友做出粗魯的動作。

家長將監視畫面po網，警方今天上午也到幼兒園了解狀況，苗栗縣教育處副處長徐建男表示，已經接獲通報，將成立調查小組調查，若情節重大會，該名老師會先予停職接受調查，認定確有不當對待行為，將依法處置。