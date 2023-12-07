苗栗竹南養鵝場驚傳H5N1禽流感　1600隻鵝全數撲殺

▲苗栗竹南一處飼養1800隻鵝的養鵝場感染禽流感，死亡200隻，其他鵝隻今天全數撲殺。（圖／苗栗縣動防所提供，下同）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮一處飼養1800隻鵝的養鵝場，最近陸續有200隻鵝因感染H5N1亞型高病原性禽流感死亡，苗栗縣動物防疫所今(7日)對該養鵝場執行人道撲殺，並將全面消毒，並持續對周圍禽場加強流行病學調查及養禽場消毒工作。

這處養鵝場位於竹南鎮，飼養1800隻白羅曼鵝，飼主從11月24日開始，陸續發現鵝隻因為不明原因死亡，初期僅有零星死亡，死亡數量隨時間增加，12月4日業者通報苗栗縣動防所，動防所立即訪視及採樣，訪視當天就有30隻死亡，累計已死亡200隻。

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4日採集檢體後送農業部獸醫研究所，並於昨(6日)通報確診H5N1亞型高病原性禽流感，依標準作業程序排定在今(7日)執行人道撲殺，養鵝場將全面消毒，並持續對周圍禽場加強流行病學調查及養禽場消毒工作。

苗栗縣動防所秘書鄭宛芯表示，已立即啟動周圍半徑1公里內3處養禽場全面採樣，並對半徑3公里內19場禽場訪視調查，若調查後為疑似陽性場，將立即進行移動管制標準作業程序。

農業部動植物防疫檢疫署表示，透過候(野)鳥遷徙，在全球已造成多起高病原性禽流感禽場案例，我國候鳥路徑上游國家日本的蛋雞場及候(野)烏監測皆已發現禽流感案例，且國內又有H5N1亞型高病原性禽流感禽場案例，顯示已進入高風險時節，防檢署呼籲國內養禽業者務必要提高警覺，嚴加防落實場內防鳥設施、禽場進出管制及消毒等生物安全措施。