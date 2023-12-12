垂降竊電纜！偷到沒力摔落5米電塔井　苗栗笨賊受困1天終獲救

記者蔡文淵／苗栗報導

56歲賴姓男子昨(11日)在苗栗縣公館鄉偷電纜線時，不慎摔落5米深的電塔井受困，警方據報甕中捉鱉將逮捕，先將賴送醫，偵訊後將全案依盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

▲苗栗公館偷剪電纜線竊嫌跌落電塔井，困在電塔井中超過24小時，警消將他救出移送法辦。（圖／記者蔡文淵翻攝）

苗栗警分局公館分駐所昨天下午3點左右接獲台電公司人員反映，公館鄉石圍牆2號堤坊附近電塔電力監控系統出現異常，並在電塔附近發現一綑遭剪斷的白鐵捲繞管，疑似有遭竊賊侵入跡象，警方立即調派警力前往查處。

員警配合台電人員在現場搜尋，又在電塔旁現一個1黑色背包及一批工具，懷疑竊嫌沿電塔內井往下攀爬竊取電纜線，經向電塔內井處呼喊，竟出現回應聲音，發現是竊嫌竊取電纜線時，不慎摔落受困在塔井內，隨即通報消防救護人員到場協助搜救，經救護人員垂吊進入塔井內順利將偷剪電纜線的56歲賴姓男子救出，並由警方戒護就醫。

據了解，台電在上周六就發現這個電塔有異常訊號出現，昨天下午派員前往維修，發現電塔閘門被破壞，電塔平台有被剪下來的電纜線及螺絲，隨後才聽到涵洞裡有人呼救，立即報警。

警方研判，賴男可能於偷剪電纜過程中過於勞累，不慎摔落約5米深的電塔井中，又無力攀爬上來，才會受困在電塔井，估計可能困在電塔井中超過24小時，嫌犯因為有多處挫傷現正住院治療中，全案將依竊盜罪將賴男移送苗栗地檢署偵辦。

▲▼電塔平台至電塔井底部約5公尺深，竊嫌偷竊過程中疑似摔落電塔井底，可能受困超過24小時。（圖／記者蔡文淵翻攝）