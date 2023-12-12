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社會 社會焦點 保障人權

司機送「加料湯」險害命！前議員出面曝中毒過程：好奇動機為何

記者黃宥寧、黃資真／台北報導

民進黨北市前議員蔡坤龍去年11月喝下吳姓司機準備菜頭湯，身體不適送醫抽血，竟測出「變性血紅素血症」，險些沒命，懷疑是司機下毒提告，調查後檢方認定罪嫌重大，依傷害罪起訴。今(12)日蔡出面受訪講述中毒過程，他無奈表示「我也很好奇動機是什麼！」

▲▼ 民進黨北市前議員蔡坤龍疑似遭司機下毒，喝下菜頭湯送醫打解毒劑。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲民進黨北市前議員蔡坤龍喝下疑似遭司機下毒的菜頭湯。（圖／記者黃宥寧翻攝，下同）

據了解，蔡血液中驗出的毒物為類似製作香腸用的亞硝酸鹽，又稱桃紅素，化工行購買1包1公斤要價600元，若過量添加對人體恐帶來危害。

蔡坤龍指出，去年11月24日中午，29歲吳姓司機將買好的菜頭湯請秘書拿給他喝，當下喝的口感有點像是勾芡過的濃稠感，跟普通的湯不太一樣，但他沒想太多，喝了幾口後便去開會，大約15分鐘後卻開始出現頭暈症狀，後來越發嚴重，助理緊急叫了救護車送往聯合醫院中興院區，抽血後才得知自己有「變性血紅素血症」傷害，需要解毒劑才能好轉，因此轉往榮總治療，於26日出院。

▲▼ 民進黨北市前議員蔡坤龍疑似遭司機下毒，喝下菜頭湯送醫打解毒劑。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲蔡坤龍診斷證明書。

蔡表示，原本以為是太累患病，但與醫生討論後，發現也有食物遭下毒的可能性，立刻質問司機湯從哪買的，他卻稱「忘記了」，桌上的湯又不知被誰收掉了，加上這次轉交午餐時跟以往直接送來不同，是交由助理轉交，懷疑是製造斷點，才決定提告請檢警調查。

被問及是否跟司機有過糾紛，蔡表示自己是沒聽過，但吳男跟著他做了1年多，究竟犯案動機為何他也很好奇，如果真的有什麼爭議，也應該好好的坐下來討論，而不是用這種方式處理；蔡也提到，司機是轉交餐點後的2個禮拜才離職，期間態度沒有特別改變，目前在前總經理、蔡的前妻底下工作。

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