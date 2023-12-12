　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

劉德華一年「被代言」84次！　民眾爆東北酸菜印劇照疑侵權

▲知名藝人劉德華「被代言」東北酸菜。（圖／翻攝九派新聞）

▲知名藝人劉德華「被代言」東北酸菜。（圖／翻攝九派新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸民眾發現，有網友發現，東北一款新上市的「乳酸菌酸菜」外包裝袋印上劉德華劇照，包裝上的小字還有劉德華的簽名及配文「電影《拆彈專家2》主演攜手助力新開荒酸菜」，讓外界好奇這難道是劉德華最新代言商品？引起外界熱議。

▲知名藝人劉德華「被代言」東北酸菜。（圖／翻攝九派新聞）

▲劉德華所屬經濟公司2023年至少發出84起「虛假廣告」的聲明函。（圖／翻攝九派新聞）

《九派新聞》報導，該酸菜生產廠家黑龍江田苗農產品加工有限公司表示，沒有跟劉德華簽合同（合約，下同），包裝上印的是劉德華劇照，他們是跟某影視集團簽約，不清楚是否違法。

據統計，劉德華所屬的經濟公司在2023年至少發出84起針對不實代言廣告的聲明函，品項涉及各領域，堪稱是最受歡迎的「被代言」一哥，包括食品、衣服、手機、麻將機、減肥藥、房產、私房菜、公共座椅等，大部分都是是毫無名氣的「雜牌」商品。

根據劉德華經濟公司「亨泰寰宇有限公司」最新一篇聲明顯示，時間標註於11月29日，函中稱劉德華不曾代言上海拜慈醫療科技有限公司的「PKP男士潮衫」，沒有授權任何公司、個人在「PKP男士潮衫」等品牌使用劉德華本人的肖像及姓名。

被民眾爆料的這款印有劉德華劇照「新開荒乳酸菌酸菜」廠商登記在黑龍江田苗農產品加工有限公司。根據「企查查」顯示，該公司註冊於2012年，註冊資本為50萬元人民幣，經營範圍包括許可項目食品生產、食品銷售；一般項目食品銷售（僅銷售預包裝食品）、食用農產品初加工、食用農產品零售、農副產品銷售、貨物進出口等。

ET快訊
15公斤木頭墜樓！　他站樓下遭砸死
6到12歲國家顧！侯友宜：課後照顧全面免費、寒暑假也有
華航全航線87折！　飛日本6千
快訊／何潤東瑪莎拉蒂撞爛　劇組還原驚險過程
手搖飲店濺血！　店員手指「骨肉分離」
25歲正妹「下半身失蹤」嫵媚兌錢　15賭客超嗨...見警上門
陸客遊台爆驚喜！列12點真實心得：小吃便宜、有人情味、建設落
快訊／當4歲孫女面「1刀刺死妻」　惡男遭收押
王傳一辣妻低調現身北檢　遭保母控妨害名譽

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中越關係可望升級　習近平：共尋海上分歧解決辦法

路透社：中共召開中央經濟工作會　2024年增長目標約5%

劉德華一年「被代言」84次！　民眾爆東北酸菜印劇照疑侵權

收款QRcode換成自己的！滷味店女員工3年爽賺9萬　老闆氣炸報警

老伯不滿瓷器被鑑為贗品！　指著專家破口大罵：你算什麼東西

習近平時隔6年再訪越　兩國關係有望升級

區選投票率27%史上最低　香港特首卻「感到滿意」

港區議會選舉落幕　李家超喊「滿意」：沒有外國代理人

陸再傳「千億規模房企」爆雷　總負債破7千億

一園難求變「一孩難求」...陸多地幼兒園關停！政府出手撤併

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

郭書瑤首登新北耶誕城辣唱《HONEY》

楊丞琳失言「河南人愛騙」恐觸法！　遭陸網炎上...急道歉3次：是我不對　

義大利買帽40歐嫌太貴　店家秒降價...10歐成交

橘色惡魔10分鐘快閃！「制服版演出」嗨翻觀眾

義無反顧拚一次！柯文哲抽中1號　場外支持者狂尖叫

李聖傑耶誕城飆唱《你那麼愛他》 加碼清唱《痴心絕對》耳朵懷孕惹！

借錢買刀砍死芭樂公主！兇嫌住處被撒冥紙丟鞭炮

網突傳周海媚離世消息！　友人「暫未取得聯繫」...工作人員拒回應

黃捷神還原「山道超商妹」　細肩帶熱褲跳保庇舞！觀眾暴動了

中越關係可望升級　習近平：共尋海上分歧解決辦法

路透社：中共召開中央經濟工作會　2024年增長目標約5%

劉德華一年「被代言」84次！　民眾爆東北酸菜印劇照疑侵權

收款QRcode換成自己的！滷味店女員工3年爽賺9萬　老闆氣炸報警

老伯不滿瓷器被鑑為贗品！　指著專家破口大罵：你算什麼東西

習近平時隔6年再訪越　兩國關係有望升級

區選投票率27%史上最低　香港特首卻「感到滿意」

港區議會選舉落幕　李家超喊「滿意」：沒有外國代理人

陸再傳「千億規模房企」爆雷　總負債破7千億

一園難求變「一孩難求」...陸多地幼兒園關停！政府出手撤併

T1得分王轉戰PLG一樣強　攻城獅救世主艾夫伯奪單周MVP

月子中心護士「粗魯推嬰頭」產婦PO影片指控　院長：將檢討

河邊餐廳欠薪有解　「最時髦台菜茶館」斥9216萬標下

不滿被傳「選舉蟑螂」文宣　吳崢今提告張智倫潑髒水

我是警察不怕車！7旬婦找親戚迷路...北投警耐心陪伴助圓夢

汰換變壓器觸電！台電外包商工人無呼吸心跳　送醫撿回一命

信義豪宅淹水！住戶正妹中醫師慘摔　痛到當場哭出來

賴清德喊中捷延伸到南投　柯文哲酸「騙子」：一聽就知道不用大腦

快訊／台南翁駕駛農用搬運車！不慎跌落捲車底　頭頸遭輾壓命危

立法院20日起停會拚選舉　王婉諭：這樣的國會大家可以接受嗎？

大陸熱門新聞

嫩妹喝醉餐館內脫褲尿尿　屁股外露被看光光

村民煮「高原神鳥」來吃　最重恐坐10年牢

周海媚被傳過世　陸記者曝病況

伴娘拒開門！新郎好友丟煙霧彈燻出新娘

周海媚傳離世！　26年前傳罹「紅斑性狼瘡」12字澄清

男子買彩券中3.8億！「捐出2.3億」

陸小學依積分擇優錄取　爸媽可靠捐血加分

足浴店竟幫「抓第三隻腳」　公安曝無碼認錯片

出殯隊被撞飛20死！調查結果出爐

王令麟：明年廣州新增1千家分店

周海媚離世消息瘋傳　最初爆料文已悄刪、帳號不存在

楊丞琳被河南共青團轟「好笑嗎？」

男吃火鍋肉沒涮熟　體內發現700條蟲

22億瞬間蒸發　中國500茶商被騙

更多熱門

相關新聞

台南400首部形象影片「一起台南，世界交陪！」

台南400首部形象影片「一起台南，世界交陪！」

台南市政府7日舉行台南400啟動記者會，「台南400」形象影片首次公開！在僅僅1分鐘的影片中，結合歷史縱深、時間刻度、文化內容及數位科技，帶領市民一同品味古今400年的城市風華與演變，以「今昔•驚喜」穿越時光隧道，來一趟台南的歷史之旅。

劉德華老婆名字「不是朱麗倩」！

劉德華老婆名字「不是朱麗倩」！

劉德華現身父親葬禮「一家三口罕同框」

劉德華現身父親葬禮「一家三口罕同框」

日本進口食品再驗出微量輻射！熊本香菇粉檢出

日本進口食品再驗出微量輻射！熊本香菇粉檢出

快訊／JPEX吸金案改列被告　陳零九今出庭

快訊／JPEX吸金案改列被告　陳零九今出庭

關鍵字：

劉德華代言食品侵權肖像權形象

讀者迴響

熱門新聞

春風二哥自戕亡！妻兒大鬧急診室遭判刑

阿沁妻患厭食症「暴瘦剩29kg」！

Ella爆缺席首映「惹火王識賢」！拍戲提4高規格要求

雪隧運將狂揮手示警　自小客直直衝釀1死

分手砲該不該打？他「最後一次激情」悔喊：很渣

楊丞琳失言「李榮浩噤聲4天」！得罪1億河南人恐遭求償

網突傳周海媚離世消息！工作人員拒回應

濕冷！恐跌破8℃　挑戰強烈冷氣團時間曝

國道車禍1死5傷！　女駕駛失控、同車乘客慘死

即／國1車禍5輕重傷　21歲男無生命跡象送醫

雄女學生轟「7萬元耶誕樹」　設計師學姐心寒

姓名「中1字」免費爽喝超商咖啡

嫩妹喝醉餐館內脫褲尿尿　屁股外露被看光光

明天北部高溫驟降10度　新一波冷空氣更強！專家示警直逼寒流

「最美陣頭」教練遭控性侵姊妹花　受害者20年來無法仰睡

更多

最夯影音

更多
女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平
郭書瑤首登新北耶誕城辣唱《HONEY》

郭書瑤首登新北耶誕城辣唱《HONEY》

楊丞琳失言「河南人愛騙」恐觸法！　遭陸網炎上...急道歉3次：是我不對　

楊丞琳失言「河南人愛騙」恐觸法！　遭陸網炎上...急道歉3次：是我不對　

義大利買帽40歐嫌太貴　店家秒降價...10歐成交

義大利買帽40歐嫌太貴　店家秒降價...10歐成交

橘色惡魔10分鐘快閃！「制服版演出」嗨翻觀眾

橘色惡魔10分鐘快閃！「制服版演出」嗨翻觀眾

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面