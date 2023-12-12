劉德華一年「被代言」84次！　民眾爆東北酸菜印劇照疑侵權

▲知名藝人劉德華「被代言」東北酸菜。（圖／翻攝九派新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸民眾發現，有網友發現，東北一款新上市的「乳酸菌酸菜」外包裝袋印上劉德華劇照，包裝上的小字還有劉德華的簽名及配文「電影《拆彈專家2》主演攜手助力新開荒酸菜」，讓外界好奇這難道是劉德華最新代言商品？引起外界熱議。

▲劉德華所屬經濟公司2023年至少發出84起「虛假廣告」的聲明函。（圖／翻攝九派新聞）

《九派新聞》報導，該酸菜生產廠家黑龍江田苗農產品加工有限公司表示，沒有跟劉德華簽合同（合約，下同），包裝上印的是劉德華劇照，他們是跟某影視集團簽約，不清楚是否違法。

據統計，劉德華所屬的經濟公司在2023年至少發出84起針對不實代言廣告的聲明函，品項涉及各領域，堪稱是最受歡迎的「被代言」一哥，包括食品、衣服、手機、麻將機、減肥藥、房產、私房菜、公共座椅等，大部分都是是毫無名氣的「雜牌」商品。

根據劉德華經濟公司「亨泰寰宇有限公司」最新一篇聲明顯示，時間標註於11月29日，函中稱劉德華不曾代言上海拜慈醫療科技有限公司的「PKP男士潮衫」，沒有授權任何公司、個人在「PKP男士潮衫」等品牌使用劉德華本人的肖像及姓名。

被民眾爆料的這款印有劉德華劇照「新開荒乳酸菌酸菜」廠商登記在黑龍江田苗農產品加工有限公司。根據「企查查」顯示，該公司註冊於2012年，註冊資本為50萬元人民幣，經營範圍包括許可項目食品生產、食品銷售；一般項目食品銷售（僅銷售預包裝食品）、食用農產品初加工、食用農產品零售、農副產品銷售、貨物進出口等。