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苗栗後龍鎮里長補選爆賄選「每票1千行賄20人」　樁腳3萬元交保

▲▼苗栗縣後龍鎮南龍里長日前辦理補選，呂姓男子涉嫌為某候選人以現金買票，苗栗地檢署檢察官傳喚呂男及涉嫌收受賄賂的20名選民到案，法院裁定呂男3萬元交保，杜姓選民2萬元交保，其餘人等檢察官分別諭知限制住居或請回。（圖／記者蔡文淵攝）

▲苗栗縣後龍鎮南龍里長日前辦理補選，呂姓男子涉嫌為某候選人以現金買票，苗栗檢方傳喚呂及涉嫌收受賄賂的選民到案。（圖／記者蔡文淵攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣後龍鎮南龍里長日前辦理補選，競選期間呂姓男子涉嫌為落選的李姓候選人以現金買票，苗栗地檢署檢察官昨(6日)傳喚呂男及涉嫌收受賄賂的20名選民到案，並查扣賄款5萬2000元。訊後杜姓選民2萬元交保，呂男3萬元交保，其餘人等檢察官分別諭知限制住居或請回。

苗栗縣後龍鎮南龍里第22屆前里長黃三豪，因涉及賄選經法院判決當選無效確定，該里里長補選於8月26日投票，競選期間呂姓男子為某位候選人以每票1000元現金買票，苗栗地檢署檢察官昨日傳喚呂男，以及涉嫌收受賄賂的20名選民到案，並查扣賄款5萬2000元。

檢察官訊後認呂男涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪犯罪嫌疑重大，且有與證人勾串之虞，當庭逮捕並向苗栗地方法院聲請羈押禁見，嗣經法院裁定交保3萬元；選民杜男則經檢察官命以2萬元交保候傳，其餘人等檢察官分別諭知限制住居或請回。

據了解，本次里長補選由林容朱當選，涉及賄選的李姓候選人落選，苗栗地檢署表示，苗栗查賄團隊早於8月7日就針對本次補選召開查察賄選聯繫會議，藉以整合情資順利偵破賄選案件。

苗栗地檢署強調，將持續致力於各式公職人員選舉查察，維護選舉之公平公正公開，排除不法勢力介入選舉的威脅，與全民一同淨化選風、守護民主政治。

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