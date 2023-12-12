鄭性澤遭「電生殖器」刑求　求國賠165萬敗訴確定

▲鄭性澤遭刑求，求國賠敗訴確定。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

被控犯下台中豐原「十三姨KTV」槍擊員警致死案件的鄭性澤，遭判死刑定讞後，終於翻盤成功，獲得1728萬餘元的補償金。但21年前案發時他遭逮捕後，遭到警方刑求，甚至還被電擊生殖器而寫下自白書，因此請求國賠165萬。一二審均敗訴，全案再上訴，最高法院12日駁回上訴確定。

鄭性澤被控涉及2002年發生的台中豐原「十三姨KTV」命案，當時他與朋友、槍擊要犯羅武雄等人在包廂內唱歌喝酒，酒醉的羅武雄因包廂跟小姐齟齬，開槍射擊天花板及桌上空酒瓶滋事。台中縣警方接獲密報，知道羅武雄在內，遂展開槍戰，員警蘇憲丕率先衝進現場後雙方互相開槍。但最後羅武雄與員警雙雙斃命，由於鄭性澤手上也拿著雙槍，警方懷疑他是共犯並偷射子彈而間接導致員警死亡，檢警遂將他起訴。

鄭性澤雖否認犯案，但法院從一審到更二審，4度將他判處死刑，最高法院2006年駁回上訴，死刑定讞。鄭性澤的案件經過各方奔走後，2016年法院裁准再審並停止執行，將他釋放出獄。全案在2017年判決無罪，檢方放棄上訴，鄭性澤含冤15年，終於獲得平反。最後他也獲得1728萬餘元的冤獄補償金。

不過鄭性澤認為案發當時遭逮捕後，豐原分局的員警對他刑求，包含矇住雙眼、被以繩索綑綁，之後以毛巾覆蓋口鼻、再以清水將毛巾灌濕，使他無法呼吸，警察還恫稱要用辣椒水灌濕毛巾。之後警方又脫下他褲子，在他生殖器前端、拇指前端分別繫上線狀物後通電，刑求逼他寫下自白書。鄭性澤因此起訴，請求國賠165萬元。

一審法院認為查無實證，駁回鄭性澤請求，上訴二審後，台中高分院認為，鄭性澤的眼睛、大腿受到傷勢，確實遭到刑求；但不過依《國家賠償法》規定，國賠請求權時效為2年、除斥時效為5年。鄭性澤在2002年間已知受到損害，但卻在2020年間才提出國賠請求，已逾時限，故此二審仍舊駁回。全案再上訴，最高法院12日駁回鄭性澤上訴，全案就此確定。