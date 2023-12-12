七條通男謊報身分　女兒存摺害露餡！哭求警「等她長大就報到」

▲七條通男謊報身分，女兒存摺害露餡哭了。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄警方11日巡邏時發現一部機車行蹤可疑，騎士劉男遭攔查時竟謊報林姓友人身分，結果員警在車廂內看到印有劉男的小孩姓名存摺，讓他當場語塞。員警追查發現，劉男竟有7案通緝，他當場哭求警方「放我一次好不好、家裡還有小孩要養」，警方仍現場逮捕後移送歸案。

鳳山分局過埤所警員11日14時許巡邏行經至中崙二路與中崙三路路口時，發現25歲劉姓機車騎士行進間左顧右盼，便上前攔查。

▲▼七條通男遭逮，哭求警「等女兒長大就報到」。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方要求他提供身分資料，劉男一開始報了假證號並稱自己姓林，但警方見照片根本長得不像，劉男卻繼續裝傻說是他沒錯，並表示沒帶證件。

員警要劉男打開車箱，檢查是否有身分文件時，在裡頭發現一本存摺，劉男不經意稱是小孩的，警方這時注意到小孩姓氏是劉，察覺有異，再仔細查看車廂後發現劉男證件。

劉男見事跡敗露，不斷哀求警方放他一馬，甚至落淚表示，他還有女兒要養，等她大一點，自己就會去報到。警方雖表同情，現場仍將劉男依違反洗錢防制法、詐欺、偽造文書等共7件通緝案將他逮捕解送歸案。