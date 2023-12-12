「橘色惡魔」首次在台音樂會！門票10分鐘搶光　所得全數捐回學校

文／中央社

在台灣颳起橘色旋風的橘高校吹奏樂部，今晚由玉山銀行、Kenji健司、富士大飯店3企業設宴款待，3企業也宣布日本京都橘高校吹奏樂部2023來台音樂會售票所得，將全數回捐給橘高校吹奏樂部。

文總今晚發布新聞稿表示，橘高校吹奏樂部除了一同歡慶北一女120週年校慶外，12月14日也將在國家音樂廳舉辦「活力滿滿！微笑滿滿！夢想滿滿！日本京都橘高校吹奏樂部 2023來台音樂會」，座位更在開始售票後10分鐘內全數完售，首次在台舉辦售票音樂會就創下驚人好成績。

3企業包括玉山銀行、Kenji健司與富士大飯店為表示對橘色惡魔的大力支持，在「歡迎京都橘高等學校吹奏樂部晚宴」上公布，這次音樂會售票所得將全數回捐給橘高校吹奏樂部，鼓勵年輕學子勇於追夢、為喜歡的事物發光發熱，也感謝橘色惡魔帶給台灣民眾精彩且充滿夢想的演出，也為台日友情盡一份力。

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京都橘學園前理事長梅本裕提到，很感謝玉山銀行、Kenji健司及富士大飯店的邀請，讓京都橘高校吹奏樂部能再度來台；梅本裕也提到，他本身是教育出身，很瞭解在成長過程中被他人關懷、期待及歡迎，對孩子有很大幫助。梅本裕表示，學生受到大人們照顧，未來成年後，他們也會成為溫暖的人。

橘高校吹奏樂部部長中島同學表示，很感謝這兩次來台灣都受到溫暖歡迎，「昨天在高雄的演出，感受到了高雄市民的熱情，讓他們得到了很大勇氣及從來沒有過的幸福感，明後天的演出也將盡全力為大家帶來精彩演出。」

▼「橘色惡魔」在承億酒店快閃演出，收穫熱烈掌聲。（圖／記者吳世龍攝，下同）