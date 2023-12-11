預防長者跌倒　梁肇瑛藥師：用「藥」要注意！

▲藥物諮詢-說明藥物注意事項。（圖／桃榮提供）

記者楊淑媛／桃園報導

在日常生活中，年長者因跌倒受傷的事件時有所聞；跌倒是造成65歲以上長者急診及受傷住院的最主要原因。臺北榮民總醫院桃園分院梁肇瑛藥師11日提醒，若藥物會產生頭暈、姿勢性低血壓、視力糢糊、注意力下降、失去平衡、動作遲鈍、虛弱無力、鎮靜、嗜睡副作用，都可能增加跌倒風險！

梁肇瑛說，常見的容易引起跌倒藥物種類有心血管用藥(例如:降血壓藥、抗心律不整藥物和利尿劑)、降血糖藥、鎮靜安眠藥、精神科用藥、抗憂鬱藥、抗癲癇藥、肌肉鬆弛藥、抗過敏藥(例如:感冒藥)、鴉片類止痛藥、眼藥水或眼藥膏以及抗膽鹼藥物等。除了上述種類的藥物，若本身不只一種慢性疾病，需合併使用數種藥物治療，就更容易出現藥物交互作用，導致跌倒機率增加。

▲藥袋副作用說明。（圖／桃榮提供）

北榮桃園分院院長王智弘表示，為避免因藥物造成跌倒事件發生，應了解自己及家中長輩目前使用的藥物，可由藥袋上的說明得知藥物作用、副作用、使用方法以及注意事項，盡量固定由同一位醫師統合用藥，若到不同醫院看病，要記得告訴醫師目前正在使用的藥物及健康食品，避免重複用藥或藥物交互作用。

根據衛生福利部110年死因統計結果顯示，110年事故傷害死亡人數為6775人，其中跌倒（落）致死人數占21.9%（1482人）。106年「國民健康訪問調查」，65歲以上長者約每6人，就有1人曾經發生跌倒，且每12位長者，就有1人曾因跌倒而就醫。跌倒是造成65歲以上長者急診及受傷住院的最主要原因，曾經跌倒的長者，常因害怕再次跌倒或行動不便進而減少社交生活，影響身心健康。