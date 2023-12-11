　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸華夏銀行天津分行長墜樓亡　在任3年被開兩張監管罰單

▲▼陸華夏銀行天津分行長貢丹志墜樓亡　在任3年被開兩張監管罰單。（圖／翻攝微博）

▲貢丹志墜樓身亡，原因未明。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

華夏銀行天津分行的行長貢丹志近日傳出墜樓身亡。對此，當地派出所警方10日證實，貢丹志已經墜樓身亡。

貢丹志墜樓的消息9日開始在網路上瘋傳，並有一張有人倒在停車場身亡的照片流出。

根據大皖新聞報導，華夏銀行天津分行營業部附近一家商戶的工作人員透露，9日上午10點49分，他一位同事向他發來影片，稱在華夏銀行天津分行所在的環渤海發展中心有一人疑似墜樓身亡。

工作人員說，他朋友沒有湊近去看，只拍攝了一個很短的影片給他。影片中疑似墜樓身亡的人，與網傳圖片中當事人身處場地相似，衣著也一致。

當地派出所10日證實，華夏銀行天津分行行長確實墜樓，他們處理了這個案件，並通知家屬來辦理後事。

不過，對於此案是否排除刑事案件，警方則未正面回應，只說相關案情已經向直系親屬做了說明，其他不便告知。

根據湘財Plus報導，貢丹志在任的3年多，天津分行已經收到兩張監管罰單，且存在相同問題兩次被罰的情況。其中，2021年因未採用公開方式開展不良資產轉讓業務、銀行承兌匯票業務貿易背景審查不嚴被罰款70萬元，2022年因理融資業務貸前調查審查不盡職、銀行承兌匯票業務貿易背景審查不嚴被罰款100萬元。

據華夏銀行年報披露，天津分行成立於2005年，下轄機構15個，員工596人，資產規模580.10億元，而據2023年半年報，該行員工人數增至649人，但資產規模495.36億元，較年初減少84.74億元，降幅達到14.61%。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

ET快訊
小禎、羅時豐《今晚開讚吧》驚傳停播
朋友突LINE送禮「大杯星巴克」她卻傻眼　一票苦主：國小生？
黃捷神還原「超商妹」　細肩帶熱褲跳保庇舞！觀眾暴動了
快訊／桃園女師性侵男童產子判17年　她提出上訴了
冷空氣兩波段強襲！周末一路冷到下周四　挑戰強烈冷氣團
楊丞琳說完「河南人愛騙人」第一反應尬爆！　粉傻眼還原現場：她

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

港股失守1萬6000點「創13個月新低」　今年30家券商倒閉

貓咖飄惡臭？網傳「20隻貓」餓到互相殘殺　老闆怒回：路人亂餵

陸養豬場禁飼養員洗澡後穿個人內褲　防非洲豬瘟！違者罰876元

陸華夏銀行天津分行長墜樓亡　在任3年被開兩張監管罰單

肉沒涮熟！男吃麻辣鍋後癲癇發作　醫一看嚇：全身700多條蟲

山西40車連環撞！致「1死6傷」油罐車洩漏　疑因雪天路滑

緬北明家「團滅」　陸通緝10「詐騙頭目」...愛心女神懸賞價220萬

陸兒童呼吸道疾病「診療量下降」　官方：情況得到緩解

江蘇老伯懷疑血緣？殘忍「殺害兒孫」　網：萬一是親生的呢

港區議會選舉投票率27.54%　陸港澳辦：全面落實「愛國者治港」

于美人哽咽送別柯辰勳　忍淚祝福：期待再見面

大谷翔平證實加盟道奇！天價220億合約破北美紀錄

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

兒子踏著雀躍步伐放學 　下秒餐袋噴飛全車笑翻

大胃王暴吃166盤迴轉壽司　「空盤頂到天花板」破紀錄！

國文老師教「正襟危坐」　跪桌親自示範蘇軾體態

地毯商弄丟海量外幣急報警　遺失百萬！超商店員秒通報

林俊傑虧李榮浩「歌又悶又酸」XD　合飆《可惜沒如果》《年少有為》聽醉！

五堅情耶誕城首唱《立刻要爆炸》！　陳零九麥沒聲...邱鋒澤.小賴「急爭寵」

粉絲曝「最愛雨琦」舒華：來打一架吧！　見「後輩」不服輸...直接現場PK倒立XD

港股失守1萬6000點「創13個月新低」　今年30家券商倒閉

貓咖飄惡臭？網傳「20隻貓」餓到互相殘殺　老闆怒回：路人亂餵

陸養豬場禁飼養員洗澡後穿個人內褲　防非洲豬瘟！違者罰876元

陸華夏銀行天津分行長墜樓亡　在任3年被開兩張監管罰單

肉沒涮熟！男吃麻辣鍋後癲癇發作　醫一看嚇：全身700多條蟲

山西40車連環撞！致「1死6傷」油罐車洩漏　疑因雪天路滑

緬北明家「團滅」　陸通緝10「詐騙頭目」...愛心女神懸賞價220萬

陸兒童呼吸道疾病「診療量下降」　官方：情況得到緩解

江蘇老伯懷疑血緣？殘忍「殺害兒孫」　網：萬一是親生的呢

港區議會選舉投票率27.54%　陸港澳辦：全面落實「愛國者治港」

港股失守1萬6000點「創13個月新低」　今年30家券商倒閉

台南男穿越馬路拿三角錐　瞬間遭機車撞倒！2人送醫

貓咖飄惡臭？網傳「20隻貓」餓到互相殘殺　老闆怒回：路人亂餵

還在求前夫離婚！前T-ara雅凜斥：我沒懷孕　現任男友狂曬放閃照

《與惡魔有約》8金句：人類總會因為強求幸福變得不幸，所以我不強求

陸養豬場禁飼養員洗澡後穿個人內褲　防非洲豬瘟！違者罰876元

小禎、羅時豐《今晚開讚吧》驚傳停播！　電視台回應藏玄機

【廣編】最強經期造夢師-蘇菲　首次進駐韓國知名超人氣夢境百貨

不贊同蔡英文兩岸、內政路線　柯文哲曝「中間路線」定義

八點檔男星消失5年轉戰直播帶貨！　王豪慘賠近百萬…暴瘦現況曝

女駕駛開進「僅200公分窄巷」　技術高超從不刮車：開30年了

大陸熱門新聞

22億瞬間蒸發　中國500茶商被騙

楊丞琳喊河南人愛騙人出事！政府部門出手了

出殯隊被撞飛20死！調查結果出爐

川西之美／藏族女性頭箍有年齡密碼

川西之美／闖進天神調色盤「九寨溝」

最新考古成果！陸將這些年劃為「古國時代」

幼童掉進「超市麵包攪拌機」慘死！

2022年中國31省人均可支配收入　上海35萬居冠

千萬級女網紅　復出僅3分鐘再被封禁

陸外送員騎車闖社區　被保全拿刀捅死

香港區議會選舉　下午4點半投票率才19%

5連鞭？五菱汽車要求道歉反被罵

陸港「經珠港飛」　內陸客直達香港機場

七旬老伯懷疑血緣？殘忍「殺害兒孫」

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

國軍暗黑兵器修護士！童顏搭超兇軍火庫火力驚人

今晚變天！入冬最強「極地大陸氣團」濕冷一周時間曝

徐若瑄離婚「獵10男7段情史」被挖！16歲戀吳奇隆

濕冷！恐跌破10℃　挑戰強烈冷氣團時間曝

一家3口爬大坑步道「妻消失」　警卻在超商找到她

楊丞琳慘了！陸媒斥道歉文「別把無心當藉口」

快訊／徐若瑄宣布離婚！認「無法克服差異」

打敗一票年輕妹！85歲嬤成高雄最正店花

中共開價4.8億　策動「謝中校」駕駛直升機叛逃

新北男家中遭蜂螫　無呼吸心跳送醫

22億瞬間蒸發　中國500茶商被騙

MEI MEI第四胎性別揭曉！　「怕尪落淚離席」

「最難交心」星座Top4！天蠍排第2疑心病重

楊丞琳喊河南人愛騙人出事！政府部門出手了

日本血拚「刷1信用卡」不能退稅！網：抓很嚴

更多

最夯影音

更多
于美人哽咽送別柯辰勳　忍淚祝福：期待再見面

于美人哽咽送別柯辰勳　忍淚祝福：期待再見面
大谷翔平證實加盟道奇！天價220億合約破北美紀錄

大谷翔平證實加盟道奇！天價220億合約破北美紀錄

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

兒子踏著雀躍步伐放學 　下秒餐袋噴飛全車笑翻

兒子踏著雀躍步伐放學 　下秒餐袋噴飛全車笑翻

大胃王暴吃166盤迴轉壽司　「空盤頂到天花板」破紀錄！

大胃王暴吃166盤迴轉壽司　「空盤頂到天花板」破紀錄！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面