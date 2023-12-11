陸華夏銀行天津分行長墜樓亡　在任3年被開兩張監管罰單

▲貢丹志墜樓身亡，原因未明。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

華夏銀行天津分行的行長貢丹志近日傳出墜樓身亡。對此，當地派出所警方10日證實，貢丹志已經墜樓身亡。

貢丹志墜樓的消息9日開始在網路上瘋傳，並有一張有人倒在停車場身亡的照片流出。

根據大皖新聞報導，華夏銀行天津分行營業部附近一家商戶的工作人員透露，9日上午10點49分，他一位同事向他發來影片，稱在華夏銀行天津分行所在的環渤海發展中心有一人疑似墜樓身亡。

工作人員說，他朋友沒有湊近去看，只拍攝了一個很短的影片給他。影片中疑似墜樓身亡的人，與網傳圖片中當事人身處場地相似，衣著也一致。

當地派出所10日證實，華夏銀行天津分行行長確實墜樓，他們處理了這個案件，並通知家屬來辦理後事。

不過，對於此案是否排除刑事案件，警方則未正面回應，只說相關案情已經向直系親屬做了說明，其他不便告知。

根據湘財Plus報導，貢丹志在任的3年多，天津分行已經收到兩張監管罰單，且存在相同問題兩次被罰的情況。其中，2021年因未採用公開方式開展不良資產轉讓業務、銀行承兌匯票業務貿易背景審查不嚴被罰款70萬元，2022年因理融資業務貸前調查審查不盡職、銀行承兌匯票業務貿易背景審查不嚴被罰款100萬元。

據華夏銀行年報披露，天津分行成立於2005年，下轄機構15個，員工596人，資產規模580.10億元，而據2023年半年報，該行員工人數增至649人，但資產規模495.36億元，較年初減少84.74億元，降幅達到14.61%。

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