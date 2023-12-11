快訊／邱國正認了：中共拉攏我們的人　國軍受蠻大影響

▲國防部長邱國正接受媒體聯訪。（圖／記者陳家豪攝）

記者呂晏慈／台北報導

針對高檢署7月底破獲軍中共諜網，報載航特部謝姓中校及花防部何姓少校將軍事機密翻拍洩露給對岸情報單位，引發輿論譁然。國防部長邱國正今（11）日受訪坦言，「這幾年中共對我們有很多動作，拉攏我們的人，的確受到蠻大的影響」，國軍不會隱而不報，同時將進行損害管控。

媒體報導，商人謝秉成接受中國大陸軍情人員指示，返台建立共諜網絡，吸收、拉攏多名軍官刺探、蒐集國防機密，高檢署7月底破獲這起近10年來最大的軍中共諜網，但檢方偵查後才驚覺，謝姓中校、何姓少校將總統主持的極機密「國防軍事會談」會議及「固安計畫」整本內容全翻拍後外洩露給對岸情報單位。

對此，邱國正今天上午赴立法院外交及國防委員會備詢前受訪說，「這幾年中共對我們有很多動作，拉攏我們的人，的確受到蠻大的影響」，而國軍早期也在強化保防教育，有很多個案是主動發掘後移送法辦，在移送的過程中，國軍沒有講說「交給法我們就不管了」，同步也會做一些損害管控，一發現有什麼不對，就會提請檢調單位有這個資訊，另一方面也要做損害管控。

邱國正表示，目前為止，國軍的作法一定是不會隱而不報或藏私，茲事體大一定交給法辦，主要用意是為展現國軍不會隱匿、不會吃案的作為，其他同步損害管控也會同步在做。