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桃園「濃情八德遊花田」登場　波斯菊花海供拍照打卡

▲桃園「濃情八德遊花田」登場

▲八德區公所結合農業與休閒，舉辦「濃情八德遊花田」活動。（圖／八德區公所提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市八德區因地形與氣候優勢，並擁有優良栽培技術的優秀農民，屢獲全國好米優勝的佳績，區內網室蔬菜更是北台灣蔬菜的重要產地。為推廣在地農產及地方特色，八德區公所結合農業與休閒， 10日在八德區姜太公廟前廣場舉辦「濃情八德遊花田」地方農特產推廣活動以及周邊大波斯菊花海創意佈置提供拍照打卡。

▲桃園「濃情八德遊花田」登場

▲大波斯菊花海創意佈置提供拍照打卡。（圖／八德區公所提供）

八德區公所表示，為讓參與的民眾更深一層認識八德農產文化與發展，特別規劃農創市集，邀請八德蔬菜產銷班、在地小農與社區共同辦理優質蔬果、綠色植物、米食加工產品展售，現場提供900份米食產品供參與的民眾品嚐體驗，同時辦理3場農事體驗活動，將食農教育融入課程，以畫糖、草編幸運環及蛋殼盆栽等手作DIY，寓教於樂。

▲桃園「濃情八德遊花田」登場

另外，舞台區安排知名歌手演唱、社區及學校舞蹈表演，陪伴市民朋友共度輕鬆歡樂的假日；又，在活動場地周邊休耕農地所種植的大波斯菊綠肥作物已經盛開，形成季節限定的花田景觀，可供民眾漫步花田時欣賞美景拍照打卡，一窺八德農業特色與景觀之美。

▲桃園「濃情八德遊花田」登場

包括：市府農業局局長陳冠義、八德區長蔡豊展、議長邱奕勝、立委趙正宇、市議員許家睿、朱珍瑤、段樹文及各里里長皆出席活動。

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