飛日本不到1500元！樂桃促銷今晚8點開跑　大阪、東京全有優惠價

▲台灣航空福利社整理各航線優惠票價。（圖／翻攝自Facebook／台灣航空福利社）

記者李宜秦／台北報導

搶便宜機票注意！樂桃航空今日起推出年末促銷優惠，販售時間為今（10）日晚上20:00起至12/12晚上23:59，優惠機票包括台北－大阪單程2750元、台北－東京2380元、台北－沖繩1440元起。

樂桃航空將推出年末促銷優惠，販售時段為今日晚上20:00起至12/12晚上23:59，根據官網資料顯示，各航線優惠票價包括台北－大阪2750元、台北－東京2380元、台北－名古屋2470元、台北－沖繩1440元、高雄－大阪2890元。

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臉書粉專「台灣航空福利社」貼文提醒，「這次促銷和日本促銷不一樣的是只有Simple Peach促銷，所以加購行李的話就是原價單程一件900元，另外請注意各航線去程和回程的適用日期，尤其像是桃園－大阪/名古屋去程只限12月底，回程要到明年1月初才有促銷價」。

另外，阿聯酋航空推出冬季優惠，12月17日前購買2023年12月5日至2024年6月30日自台北出發至杜拜的機票，即能以經濟艙含稅票價35,222元起，與商務艙含稅票價103,999元起的限時優惠價格暢遊杜拜。南方航空為慶祝復航高雄－武漢也推出促銷價，來回機票最低3200元。

▲即日起至2023年12月31日為止到日本BIC CAMERA，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。BIC CAMERA目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／BIC CAMERA提供）