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出國旅遊「網路怎麼選最好？」　一票人激推1方案：用了愛上

▲▼桃園機場,桃機,出國,出入境。（圖／桃機提供）

▲出國玩網路超重要。（示意圖／桃機提供）

記者周亭瑋／綜合報導

現代人跟手機幾乎是形影不離，因此出國旅遊網路怎麼選也格外重要。一名網友就直言，WiFi機訊號爛還要充電，而SIM卡雖然便宜，但就怕更換的過程中出包，這讓他不禁好奇，「各位出國有什麼偏好的網路方案嗎？」話題掀起熱議，其中最多人大推eSIM服務。

網友在PTT發文提到，上次跟團去北海道，花錢租一台WiFi機，結果網路爛炸還得充電，直接打電話回台灣電信，買剩餘天數的吃到飽，「但我朋友又推說SIM卡很便宜，不過我是怕更換時，原本的不小心遺失或折到怎麼辦？」

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他直言，「如果不考慮實際花費，去日本的話，直接跟自己用的電信公司買國際漫遊吃到飽，是不是比WiFi機或SIM卡方便阿？想請問各位...有什麼偏好的國外出遊網路方案嗎？」

▲▼日本旅遊，大阪旅遊，心齋橋，道頓崛，日本自由行，赴日旅遊，大阪街景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲日本旅遊示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡玟君攝）

其中，eSIM（Embedded-SIM）最受眾人推崇，許多鄉民大讚，「剛從九州自駕回來，這次試用Tel U eSIM網路不錯」、「eSIM好用，也不怕不見。目前用起來蠻順的，還可以上來推文」、「eSIM很方便」、「能用eSIM就不用換卡了，方便」、「eSIM超棒，圓圈無縫」、「eSIM大推」、「eSIM>>>>>漫遊」、「用過eSIM後，再也回不去WiFi機或漫遊了」、「推威訊的eSIM，便宜穩定」、「同推eSIM DJB，網路不錯用」、「便宜、速度沒問題、也很方便，現在逢人就推eSIM」。

▲iPhone 15 Pro。（圖／記者陳俐穎攝）

▲現代人手機不離身。示意圖，與本文無關。（圖／記者陳俐穎攝）

當然，也有不同方案的擁護者，紛紛回應「不考慮花費當然是漫遊最穩啊」、「漫遊也有不穩的時候，總之沒有什麼最萬全的，建議是弄個備案最好」、「我原本也想買XX漫遊，不過現在上面寫每天2-5G會限速，我就決定買SIM卡了」、「上禮拜我用中華漫遊，老婆用173的Sim卡，都很穩」。

說到「eSIM」其實就是數位SIM卡，有別於傳統SIM卡得手動放入卡槽，它只要透過掃描QR Code和簡單的設定步驟就能使用，不過eSIM是一種通訊服務，所以要到電信業者門市或官網進行申辦才能啟用。

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