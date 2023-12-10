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社會 社會焦點 保障人權

屏東大黑豬馬路趴趴走　東港警滿身大汗半小時搞定

記者陳崑福／屏東報導

一隻大黑豬9日上午屏東縣崁頂鄉往潮州鎮的中正路亂竄，由於這條道路車流相當大，為避免發生事故，東港警分局員警獲報後前往圍捕，黑豬還數度掙脫，員警擔心牠的安危，忍不住教訓「這樣亂跑很危險」，經半小時才將牠抓到，由於找不到飼主，最後聯絡屏東縣政府動物防疫所人員帶回。

▲東港警分局崁頂派出所警員鄭瑞獻、黃士峰抓大黑豬 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港警分局崁頂派出所警員鄭瑞獻、黃士峰抓大黑豬 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港警分局崁頂派出所警員鄭瑞獻、黃士峰抓大黑豬 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港警分局崁頂派出所警員鄭瑞獻、黃士峰抓大黑豬 。（圖／記者陳崑福翻攝）

東港警分局崁頂分駐所於12月9日10時許獲報稱，在崁頂鄉中正路段往潮州方向有一隻豬在道路上亂跑，警員鄭瑞獻、黃士峰2員接獲報案後立即前往處理。

警方趕到，果然看到這隻大黑豬，由於這條道路是崁頂通往潮州主要道路，往來車流相當大，牠的出現，造成人車紛紛閃避；警方見狀，先安撫牠的情緒，再慢慢引導到路邊，由於陌生的環境及大批車流輛，黑豬感到很不安，激動掙扎後突然又衝到路邊田地上。

警方緊追不捨，前後花了約30分鐘，費了九牛二虎之力，終於將牠制伏；黑豬拴有鐵鍊，警方研判有人飼養，飼主可能擔心被罰，不敢出面指認。警方最後通報屏東縣政府動物防疫所人員李先生到場後，一同協助將牠交由疫所人員帶回處理。

東港警分局呼籲，飼養動物的民眾，要將圍籬確實拴好，提醒動物走失傷及他人或造成交通事故，飼主須負起相關法律責任和賠償損失。

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