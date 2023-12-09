108課綱挨轟無恥　矢板明夫：顧炎武算不上知廉恥之人

▲矢板明夫。（圖／翻攝矢板明夫臉書）

記者皮心瑀／台北報導

北一女國文老師區桂芝痛批108課綱大量刪除文言文，包括明末清初文人顧炎武的＜廉恥＞都未列入，因此是「無恥課綱」，引來各方關注。日本產經新聞台北支局長矢板明夫說，按照今天的標準來說，顧炎武應該算不上道德高尚、「知廉恥」之人，幾百年後的年輕人，在國文課本中讀幾遍＜廉恥＞，品德就能提升？「我不這麼認為。」

矢板明夫指出，顧炎武大半輩子鼓吹反清復明，過著逃亡的生活。但他生平唯一的一次坐牢，卻不是因為政治上的原因。而是他的一個僕人，想投奔和顧家有經濟糾紛的仇家，被顧炎武發現，顧一怒之下將僕人沉入水塘淹死，因此吃了官司。後來在朋友的營救之下、罪名由「殺無罪奴」改判為「殺有罪奴」，遭杖責后釋放。

矢板明夫表示，顧炎武早年娶妻，因為沒有子嗣，多次納妾。59歲那一年，和朋友傅山閒聊時，還在透露想要個兒子。傅山勸他再納一房妾。於是，顧炎武便納了一個16歲的小妾。但不久以後，他發覺自己的身體狀況變得愈來愈差，整天昏昏沉沉的，提不起精神來。於是寫文章大罵傅山「豈有勸六十老人娶妾，而可以為君子者乎」。明明是自己想納妾，卻把責任推給朋友。這種做法，似乎也很難稱得上是君子。

矢板明夫說，顧炎武晚年說為了守節，拒絕做清朝的官。但他的眾多門人弟子，卻紛紛成了滿清的權貴。顧炎武得虛名，也是靠這些拿滿人俸祿的徒子徒孫吹捧出來的。顧炎武的門生中最得意的，是他的親外甥徐乾學，但他早年攀附權貴，為眾臣所不齒。晚年又捲入多起貪污案被罷官。回鄉之後，還繼續魚肉百姓，被兩江總督傅拉塔彈劾，說他「招搖納賄，爭利害民」。

矢板明夫表示，作為入室弟子、被顧炎武耳提面命多年的徐乾學，人品尚且如此不堪。「幾百年後的年輕人，在國文課本中讀幾遍〈廉恥〉，品德就能提升？我不這麼認為。」