消防員火場救出7歲8個月大小兄妹「家裡沒大人」　嘉義市府開罰





▲▼ 嘉義市興達路大廈６樓陽台火警，意外發現８樓家內留下兩孩童 。（圖／讀者提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市一處大樓6樓民宅，8日傍晚5點多發生火警，先由管理員撲滅火勢，隨後趕抵現的消防員破門救出屋內7歲男童及8個月大女嬰，小兄妹送醫檢查並未受傷，結果竟發現孩童家裡居然沒有大人。嘉義市社會接獲通報，社工立即前往協助將兩名小孩緊急安置在保母家，但由於母親已經違反兒少權法，因此會裁處接受親職教育，至於孩童後續安置問題，將由社工進一步評估。

▲ 嘉義市興達路大廈６樓陽台衣物火警 。（圖／讀者提供）

嘉義市消防局8日下午5點12分獲報，一幢社區大樓8樓火警警報器大響，消防人車前往現場，發現火場是位於6樓住戶的陽台，但卻因為火勢由於陽台衣物燃燒產生濃煙向上竄，才觸動8樓火警警報器，管理員上樓看到6樓陽台冒出火煙，先啟動大樓消防栓水帶自8樓朝6樓射水滅火，但因為樓層都有濃煙陸續串出，但8樓民宅大門遭反鎖，消防員趕抵破門，破門後才發現屋內有7歲男童及8個月大女嬰，隨即將兩人救出並送醫。離譜的是，兩童的家裡居然沒有大人。

嘉義市政府社會處指出，小兄妹媽媽事後表示，自己身體不適出門就醫，先生則是長年在外地工作，因此才會將兩孩童留在家裡，昨天社會處同仁接獲通報後，社工立即前往協助將兩名小孩緊急安置在保母家，這名母親已經違反兒少權法，因此會裁處接受親職教育，如果不配合，則會處以三千元以上、一萬五千元以下罰款。