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南紡董座飲水思源　頒發787萬元慰問金回饋故里

▲南紡購物中心董事長暨財團法人侯永都社會福利慈善事業基金會創辦人侯博明，回故鄉北門區的二重港仁安宮發放冬令慰問金，共發出787萬元慰問金，合計有2335人受惠。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲南紡購物中心董事長暨財團法人侯永都社會福利慈善事業基金會創辦人侯博明，回故鄉北門區的二重港仁安宮發放冬令慰問金，共發出787萬元慰問金，合計有2335人受惠。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

南紡購物中心董事長暨財團法人侯永都社會福利慈善事業基金會創辦人侯博明，9日一早回到故鄉北門區的二重港仁安宮發放冬令慰問金，共發出787萬元慰問金，合計有2335人受惠，盼能幫助故鄉弱勢安心過冬。▲南紡購物中心董事長暨財團法人侯永都社會福利慈善事業基金會創辦人侯博明，回故鄉北門區的二重港仁安宮發放冬令慰問金，共發出787萬元慰問金，合計有2335人受惠。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲南紡購物中心董事長暨財團法人侯永都社會福利慈善事業基金會創辦人侯博明，回故鄉北門區的二重港仁安宮發放冬令慰問金，共發出787萬元慰問金，合計有2335人受惠。（圖／記者林東良翻攝，下同）

9日上午10時許，財團法人侯永都社會福利慈善事業基金會在北門區二重港仁安宮，舉辦連續第13年的冬令慰問活動，南紡購物中心董事長、侯永都社會福利慈善事業基金會創辦人侯博明，在前台南市議員侯澄財、台南市議員陳昆和、北門區區長張正郎、學甲區區長張明寶、將軍區區長洪聰發、北門區文山里里長李英信、北門區文山國民小學校長楊鎮鴻等人的陪同下，攜手向弱勢鄉親表達關心慰問，並親自發放慰問金，暖心善舉吸引大批熱情鄉親簇擁歡迎。

▲南紡購物中心董事長暨財團法人侯永都社會福利慈善事業基金會創辦人侯博明，回故鄉北門區的二重港仁安宮發放冬令慰問金，共發出787萬元慰問金，合計有2335人受惠。（圖／記者林東良翻攝，下同）

侯博明董事長表示，今年是侯永都基金會第13年在大北門區發放冬令慰問金，為了讓弱勢朋友得到更良善的照顧，基金會每年都會提高救助金額，未來將持續關心偏鄉地區，特別是他的故鄉，尤其冬天到了，年長者與弱勢朋友更需要關懷。希望透過這個公益活動，號召更多企業認養故鄉與照顧偏鄉，讓社會上需要幫助的鄉親都能得到關心及救助。

侯永都基金會今年辦理的冬令慰問活動，慰問金發放對象為北門、學甲、將軍三區的低收入戶及殘障人士，合計共發出近787萬元，共有2335人受惠。自2011年起，侯永都基金會每年12月都會在故鄉北門區二重港舉辦冬令慰問活動，13年來基金會已發出冬令慰問金5852萬元，受益人數高達23364人次，多年來發放成效良好，故逐年擴大照顧範圍。

▲南紡購物中心董事長暨財團法人侯永都社會福利慈善事業基金會創辦人侯博明，回故鄉北門區的二重港仁安宮發放冬令慰問金，共發出787萬元慰問金，合計有2335人受惠。（圖／記者林東良翻攝，下同）

侯永都基金會充分展現「取之於社會、用之於社會」的精神，平日積極投入故鄉公益活動，今年10月已發放平常急難救助金187萬元，計有189人次受惠，另外也捐贈600萬元善款協助辦理宗教慈善救濟事務;春秋兩季花費約14萬元發放平安米，端午節及重陽節則發放10萬元敬老金;基金會照顧故鄉孩童不遺餘力，今年捐助兒童福利金40萬元給北門區文山國小。

▲南紡購物中心董事長暨財團法人侯永都社會福利慈善事業基金會創辦人侯博明，回故鄉北門區的二重港仁安宮發放冬令慰問金，共發出787萬元慰問金，合計有2335人受惠。（圖／記者林東良翻攝，下同）

侯永都基金會係由侯博明三兄弟捐贈統一企業、環球水泥股票而創立，以紀念其父侯永都先生遺愛人間。基金會自1989年創立以來，單就其附屬單位永都藝術館而言，歷年發放之善款累計高達3億元，期間也捐給慈善社福單位31部車輛，期待透過經年累月的付出，喚起社會對弱勢團體的重視，讓更多企業、社會人士投身公益。

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