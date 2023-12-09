綠營辦「潛艦基地」大遊行下架馬文君　馬團隊歡迎到埔里多玩玩

▲民進黨南投立委候選人蔡銘軒赴藍委馬文君埔里鎮住處外舉辦「潛艦基地大遊行」。（圖／蔡銘軒競選團隊提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

涉入潛艦國造洩密案的國民黨南投立委馬文君，近日又遭爆位於埔里鎮的住家為違建，且有違規占用國有地之嫌，綠營競選對手蔡銘軒今天率領民眾前往馬宅外舉辦「潛艦基地大遊行」，呼籲選民明年大選莫再支持靠特權自肥的民意代表。支持馬文君的民眾在馬宅大門、圍牆和周邊植栽上綁起多幅「埔里團結挺文君」、「侵門踏戶滾出去」的布條；馬團隊也表示，歡迎「遠道而來的朋友」到埔里多玩、多吃、多消費，馬文君替在地鄉親致謝。

蔡銘軒今天帶同40至50位民眾手舉「南投縣政府認定馬文君住屋違建」各式布條和標語，抬著「海鯤號」充氣潛艇、充氣木馬，並高呼「潛艦國造護台灣」、「下架特權立委」等口號，一路遊行前往馬文君住處大門口，台灣基進黨發言人暨不分區立委候選人楊佩樺也到場聲援。

蔡銘軒說，在個人農地上蓋農舍是合法的、年輕人多半辛苦背房貸來買房，國有地也應作為青年創業、幼兒托育，或者共融式公園的用地；但馬文君卻能以6004元的低廉月費，承租廣達700坪的國有地長達30年、違法興建一二樓加起來80坪的豪華農舍，也沒被政府要求拆除或處以罰鍰，甚至不用繳房屋稅，還宣稱房價只值7萬元，相當不公平，也讓年輕朋友和辛苦的農民無法接受。

▲▼支持者於馬文君埔里鎮住處外掛起布條反制遊行活動。（圖／記者高堂堯攝、蔡銘軒競選團隊提供）

楊佩樺表示，年輕人買房不易，卻都沒人教他們可以便宜租用國有農地來蓋房子，只有知法犯法的「男版顏寬恆」馬文君才作得到，甚至還阻擋台灣國防，讓南投人敢怒不敢言，呼籲鄉親不要畏懼地方派系勢力、勇敢站出來，明年1月13號用選票下架馬文君，告訴她「南投埔里不是你馬家的、國有地不能讓你 蓋豪宅」，還給年輕世代公平正義。

不過也有支持馬文君的民眾得知這場活動訊息後，提早前往馬宅前，在大門、圍牆和周邊植栽上綁起多幅「埔里團結挺文君」、「侵門踏戶滾出去」的布條，所幸並未逗留集結，與遊行民眾短兵相接。

馬文君則一早就外出跑競選行程，從頭到尾未現身，只透過競選團隊回應，尊重外界批評指教，租地與老屋問題一切依法辦理；馬團隊也表示，歡迎「遠道而來的朋友」到埔里多玩、多吃、多消費，馬文君替在地鄉親致謝。