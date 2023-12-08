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蒐報獨派大老選情挨批「台版水門」　廉政署：情資送檢方非監控

▲▼ 喜樂島高雄市第六選區立委參選人郭倍宏。（圖／記者吳世龍攝）

▲已登記參選高雄市第6選區立委的喜樂島聯盟政黨主席郭倍宏。（圖／記者吳世龍攝）

記者黃哲民／台北報導

網傳獨派大老、喜樂島聯盟政黨主席郭倍宏，被高雄市政府政風處蒐報他參選立委的動員狀況、建請檢方調查金流，不僅郭痛批「選舉奧步台版水門事件」，參選立委的國民黨台北市議員徐巧芯等人踢爆此事，也控國家機器以查賄之名替民進黨輔選，全國政風機關頂頭上司廉政署今（8日）澄清，依法蒐報妨害選舉情資逕送轄管地檢署偵參，並非監控候選人。

廉政署聲明指出，依據法務部函頒之「第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉查察工作綱領」，督導所屬主管政風機構配合辦理反賄選宣導、蒐報妨害選舉情資及選票維安工作，其中蒐報妨害選舉情資由各主管政風機構逕送轄管地方檢察署偵參。

廉政署強調，相關案件均由檢察機關依法偵查中，並無媒體所稱監控候選人之情，廉政署將持續配合司法，維護民主選舉價值。

日前社群網站驚爆有人匿名在暗網兜售國內情治單位監聽資料、號稱要價10萬美元，數千名單中包含多位藍綠政要，調查局指稱這些資料編排格式並非國內慣用公文表格，且內容有假，疑似境外勢力加工拼湊，趁總統與立委選舉前的敏感時機，意圖挑撥朝野與民間對立以推動認知作戰，調查局與相關單位將溯源追查藏鏡人。

▲▼郭倍宏爆料市府公文，痛批遭監控。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲郭倍宏爆料高雄市府政風處公文，痛批遭監控。（圖／記者吳奕靖翻攝）

但同一時間，網路也流傳1份署名高雄市政府政風處、今年（2023年）10月20日提出的蒐報資料，受文單位為高雄地檢署，內容詳列高市第6選區（旗鼓鹽、前金、新興、苓雅）立委擬參選人，包括民進黨現任立委趙天麟、國民黨現任高雄市議員陳美雅與無黨籍的郭倍宏。

蒐報資料特別敘述郭倍宏為營造公司董事長、財力雄厚，以每月8萬元為對價，聘選區內里長擔任後援會或競選總部幹部伺機為郭助選，但金額超出每月2萬餘元的基本工資許多，也高於里長每月5萬元事務補助費，顯有不相當或不合理情形，建請檢方調閱郭本人與親屬、樁腳、輔選人員帳戶金流等。

現年68歲的郭倍宏為喜樂島聯盟創始人之一並擔任主席，曾任民間全民電視台董事長，是獨派大老，上月（11月）22日已登記參選高市第6選區立委，他得知被政風處蒐報競選動態，今公開聲明痛批「這是選舉奧步台版水門事件」，認為官署結合司法打擊政敵、有如共產黨手法，他質疑「誰給民進黨這麼無法無天的權力！」

由於徐巧芯、游淑慧與張斯綱等藍營民代，今在國民黨中央黨部開記者會，踢爆此事藉此抨擊各縣市政風或檢警單位，難道已成民進黨選情分析中心，以查賄為名變相蒐集情資、替民進黨輔選，郭倍宏也聲明感謝徐等人，並再度指責公家機關帶頭違法亂紀，「這一系列的離譜行徑，教人反胃作嘔」。

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