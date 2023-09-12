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社會 社會焦點 保障人權

市府大將出走、「後宮干政」連爆　高虹安檢討：處理人心更重要

▲▼高虹安北院出庭 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲新竹市長高虹安（中）今到台北地院出庭後受訪，對市府團隊人事風波表示虛心檢討「也許先處理人的心情，是更加的重要！」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃哲民／台北報導

新竹市長高虹安近期身陷搭名車住豪宅爭議，市府小內閣又出走2員大將且明顯「不歡而散」，使她個人形象備受打擊，高虹安今到台北地院出庭後受訪，鬆口對人事問題表示「深自檢討」、「處理事情之前，也許先處理人的心情，是更加的重要」，頗有反躬自省意味，但對於「好朋友」李忠庭牽涉的租屋疑雲，高虹安輕描淡寫說「會請他如果有機會的話」，對外說明租賃豪宅的細節。

高虹安就讀美國辛辛那提大學機械工程研究所於2018年提交的博士論文，去年（2022年）被資策會控告抄襲她任職資策會時參與發表的2篇期刊論文各約3成與8成、涉犯《著作權法》。高虹安前次於北院8月底開庭時請假未到，若再不出庭可能會被拘提，她今（12日）請假市政工作，上午從新竹搭私家車出發，到台北車站換搭小黃準時抵達北院。

▲▼高虹安搭計程車赴北院出庭。（圖／記者邱中岳攝）

▲新竹市長高虹安今（12日）搭計程車到台北地院出庭，據悉她是從新竹搭私家車到台北車站換車。（圖／記者邱中岳攝）

因資策會本案是提起自訴，北院今開庭進行調查程序、依法比照檢方偵訊流程採取不公開審理、歷時約1小時結束，期間曾中斷庭訊短暫磋商，資策會和高虹安同意由法官排定試行調解，將擇期再談。

高虹安開完庭受訪，針對近期爭議試圖一次講清楚，包括名車、豪宅等解釋，先前已出現在她的書面聲明，高虹安今表示，她昨（11日）已完成新竹市府政風處面談調查、包括提出匯款支付私家車司機酬勞等證據，她也請政風處希望3天內，約談新竹市府局處首長包含機要秘書，了解有無外界、外人干涉、喬事情等接觸狀況。

高虹安所稱的「外界、外人」，應為新竹市府文化局前局長錢康明昨離職後，在個人臉書爆料的高虹安「好朋友」李忠庭。李男除被外界譏諷「後宮干政」、「真正的大秘寶」，李男還以顯不相當的月租5萬元，租住新竹市1戶市價約5000萬元的高檔豪宅，而屋主曾任建設公司要職，被疑有不當往來。

對於李忠庭租屋爭議，高虹安今笑著強調先前已解釋，她自己住在新竹市15年的社區大樓，租豪宅事情「是我的朋友李先生處理的」，後續她會請李男「如果有機會的話」、對外說明租賃細節，若廉政署、政風處或新竹地檢署接獲告發，應會進入調查程序，相信李男也會將他租屋的事情向檢調或相關人員做報告。

▲▼高虹安搭計程車赴北院出庭。（圖／記者邱中岳攝）

▲新竹市長高虹安（中白上衣）因被資策會控告涉犯《著作權法》，今（12日）到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

高虹安並向大眾致歉因個人的事情佔用很多媒體版面，應回歸總統、立委大選期間，大家比較關心的候選人政見議題，或影響大眾利益的事件，例如超思公司「50萬（資本額）可以進口蛋」，高虹安笑稱「等於是一個商業奇蹟」，還有綠能鍊金問題，大眾也需要1個答案，至於她本身案件，相信法官會依客觀事實證據、公正審判，所以請大家給法官「一個純淨的辦案空間」。

高虹安話鋒一轉，坦言自己經歷過這一些事情後，已更深自檢討，「我自己在過去可能不管是在學業或是在就業上，一直以來，就是希望把事情做好，在專業的領域上面，全力的拚」，但她發現在處理人的事情前，「也許先處理人的心情，是更加的重要！」她自己也在這一段時間虛心檢討，希望後續藉由這些歷練，「自己能夠有所成長」。

高虹安少見在言談中透露反躬自省的意味，顯然是回應近期市府小內閣人事風波，尤其甫離職的副市長、前檢察官蔡麗清，以及文化局長錢康明，都傳出是「被請辭」，2人離職後不僅連感謝高虹安的場面話都不肯講，錢康明更頻頻在臉書PO文爆料，提醒高虹安「一旦啟動調查，人人為求自保，一切終將現形」等語。

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