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法務部表揚112年模範廉政人員　蔡清祥肯定獲獎者「吾人之範」

▲▼法務部25日公開表揚10位模範廉政人員，同步舉辦5位新任高階政風主管宣誓就職典禮。（圖／法務部廉政署提供）

▲法務部25日公開表揚10位模範廉政人員，同步舉辦5位新任高階政風主管宣誓就職典禮法務部長蔡清祥（前座中）與獲獎者合影。（圖／法務部廉政署提供）

記者黃哲民／台北報導

法務部今公開表演10位獲選模範廉政人員，部長蔡清祥到場祝賀，致詞肯定獲獎者具有多元化專業素養，「是社會之福、吾人之範」，現場並舉辦5位新任高階政風主管宣誓就職典禮，蔡清祥期許新任者以創新思維和堅定意志，持續懷抱熱忱、勇氣與擔當，克服種種考驗，展現廉政文化新貌。

法務部今（25日）上午10點在部裡大禮堂，舉辦「法務部112年模範廉政人員表揚暨新任政風高階主管聯合宣誓典禮，廉政署長莊榮松、副署長馮成等人到場觀禮。部長蔡清祥致詞表示，從10位獲獎人員事蹟影片中，深刻感受政風同仁的真誠與使命感，且獲獎人員來自不同專業領域、各職等的主管與非主管，彰顯廉政人員具有多元化的專業素養，「是社會之福、吾人之範」。

▲▼法務部25日公開表揚10位模範廉政人員，同步舉辦5位新任高階政風主管宣誓就職典禮。（圖／法務部廉政署提供）

▲法務部25日公開表揚10位模範廉政人員，同步舉辦5位新任高階政風主管宣誓就職典禮，由法務部長蔡清祥（左）監誓。（圖／法務部廉政署提供）

蔡清祥肯定廉政署近年來推動多項廉政工作，包括機關採購廉政平台、全球合作暨訓練架構（GCTF）國際交流合作、廉潔扎根教育及透明晶質獎，表現亮眼，在國內、國外創造多項出色實績，各項國際廉政指標也屢獲佳績，他感謝全體廉政團隊的辛勞，以及政風同仁的家屬、親友無私支持及付出。

蔡清祥對廉政署提出4點期許：一、跨域合作，拓展多元能量。二、風險控管，強化預防作為。三、溝通協調，營造正向思維。四、與時俱進，創新組織文化。蔡清祥勉勵政風同仁不僅應擔任公正第三方角色，亦應有身為法律遵循者及廉政守護者的自覺，必須持續律己自持，勇於承擔責任，協助機關風險控管，更須秉持創新精神，與時俱進展現廉能價值。

▲▼法務部25日公開表揚10位模範廉政人員，同步舉辦5位新任高階政風主管宣誓就職典禮。（圖／法務部廉政署提供）

▲法務部25日公開表揚10位模範廉政人員，同步舉辦5位新任高階政風主管宣誓就職典禮，法務部長蔡清祥（前座中）與5位新政主管合影。（圖／法務部廉政署提供）

此外，蔡清祥期勉5位新任政風高階主管，應以綜觀視野、創新思維及堅定意志，型塑組織願景，持續懷抱熱忱、勇氣與擔當克服種種考驗，展現廉政文化新貌。蔡清祥強調法務部與廉政署永遠是政風同仁工作上最強大的後盾，讓每位同仁為廉政工作奉獻心力時，可以無後顧之憂，為台灣的廉政建設共同打拼。

今獲表揚的112年模範廉政人員名單如下：
1.司法院政風處楊子萱科長
2.交通部公路總局西部濱海公路北區臨時工程處政風室楊芳雯主任(現任交通部運輸研究所政風室主任)
3.法務部廉政署綜合規劃組蔣芝瑩專門委員
4.法務部廉政署南部地區調查組鄭佳惠廉政官
5.經濟部水利署第四河川局蔣立偉政風室主任
6.新竹市政府政風處蕭百沂科長
7.嘉義市政府政風處簡慧秋科員
8.臺灣菸酒股份有限公司政風處商牧群處長(現任臺灣菸酒股份有限公司總稽核)
9.臺中市政府政風處何勵凡科長(現任臺灣高等檢察署臺中檢察分署政風室主任)
10.臺北市政府政風處董惠彬科長

今宣誓就職的新任政風高階主管名單如下：
1.農業部政風處江北鑾處長
2.環境部政風處王永福處長
3.國家通訊傳播委員會政風室簡國興主任
4.國家發展委員會政風室呂芳儀主任
5.原住民族委員會政風室許碩茱主任

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