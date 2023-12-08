拚隊史首次亞錦賽連霸！胖卡餐車集結台北文創廣場力挺中華隊爭冠

▲胖卡餐車12/10集結台北文創廣場力挺中華隊。（圖／民眾提供）

記者莊智勝／台北報導

2023年亞洲棒球錦標賽冠軍戰即將於12/10(日)在台北大巨蛋登場，以分組第一全勝晉級的中華隊，今明兩天將和日本、菲律賓爭搶總決賽門票，力拚隊史首次亞錦賽連霸，將冠軍留在台灣，決賽當天將有數萬名球迷進場幫中華健兒加油。為緩解大巨蛋周邊餐飲供不應求的現況，台北文創特別集結了10輛美食胖卡餐車，從12/10當天11:00起開始提供球迷更多的美食選擇。

延宕十年，台北大巨蛋終於開放啟用寫下歷史新頁，不僅全國的棒球迷為之振奮，未來更將隨著國際飯店和百貨商場進駐，與台北文創、松山文創園區連成一線，形成廣達18公頃的「台北文化體育園區」，加速區域發展的翻轉力道。

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「這一刻，我們已經等了十年！」台北文創總經理劉麗惠表示，大巨蛋工程延宕這麼久，影響的不只是體育賽事的進行，台北文創和松山文創園區也因為大巨蛋工地阻礙周邊交通動線，導致人車進出都要繞路，成為區域發展的一大硬傷。「隨著大巨蛋啟用，阻隔三方場域的有形藩籬終於被打開，下一步更希望打破三個不同營運單位之間的隱形藩籬，在互惠共好的信念之下，攜手將整個基地打造台灣體育產業與文化觀光的重要地標。」

本屆亞錦賽季軍、和冠軍戰分別在12/10中午12:30、和晚間6:30開打，正好都是用餐時間，台北文創為服務球迷，特別和「達日好胖卡行動餐車」合作，在台北文創廣場提供包括宜蘭蔥餅、手作漢堡、炸蛋餅、章魚燒、墨西哥捲餅、咖啡、現榨果汁和義式手工冰淇淋等快速又豐富的美食選擇，一站解決球迷的用餐問題。總決賽餐車美食從當天中午11:00就開始供應，方便大家吃飽喝足之後，全力為中華隊加油應援！