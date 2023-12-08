上海自貿區推制度型開放　陸商務部：有三方面的新突破

▲上海自貿區。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國務院近日印發《上海自貿區制度型開放總體方案》，共聚焦7大方面，提出80項措施。大陸商務部部長助理唐文弘解讀，總的來看，方案主要有三方面的新突破、新提高，包含以更高水平壓力測試推進制度型開放；以更大力度先行先試推動深層改革；以更廣領域試驗探索助力高品質發展。

唐文弘提到，這次試點主動對接高標準規則、規制、管理、標準，率先構建與之相銜接的制度體系和監管模式，在貨物貿易領域實現更高水平自由便利，在服務貿易領域深化金融服務等領域開放，在數字貿易領域加強國際合作交流，在知識產權領域提升全流程保護水平，將有力促進商品、技術、資金、數據等要素跨境自由便利流動，增強對國際商品和資源要素的吸引力，為推進高水平制度型開放積累經驗。

唐文弘說，其次，近年來國際高標準經貿規則在不斷發展演進變化，從關稅、非關稅壁壘等「邊境」規則拓展至更廣泛的「邊境後」規則。

唐文弘指出，這次試點的80條措施中，有一半以上涉及「邊境後」規則，主要包括推進政府採購制度改革、深化國有企業改革、加大對勞動者權益的保護力度、實施高水平環境保護措施等，通過開展深層次改革創新，為推進國內重點領域改革探索路徑。

唐文弘還說，這次試點著重聚焦促進數據跨境流動、提升跨境投融資便利化、培育貿易新模式新業態、推進貿易數字化、優化貿易管理方式等重點問題，在上海自貿試驗區率先大膽探索，這將有利於打通前後端、上下游、各環節，實現制度創新的系統集成，賦能高質量發展。