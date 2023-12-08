慕赫年度限量原酒「闇夜武侍」獨特過桶工藝　東西方風味交融藏家必備之品

▲傳奇酒廠慕赫Mortlach，今年隆重獻上年度限量原酒臻選新作「闇夜武侍」。（圖／慕赫提供，下同）

消費中心／綜合報導

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來自蘇格蘭斯貝賽產區、最具神祕感的傳奇酒廠慕赫Mortlach，今年隆重獻上年度限量原酒臻選新作「闇夜武侍」，以慕赫獨有的2.81蒸餾工藝，加上絕無僅有的日本威士忌酒桶及法國通桶熟成，展現超乎平凡的完美比例。

近年來蘇格蘭威士忌在過桶工藝上，不斷發揮創意，並嘗試結合多元文化，打造出前所未有的風味。慕赫「闇夜武侍」以獨特的日本威士忌酒桶及法國桶熟成，並以原酒強度裝瓶，迅速在市場上造成迴響。Taiwan Tatler特別邀請一手設計日式風格景觀餐廳飛花落院的創辦人魏幸怡，以及同時是唎酒師與侍茶師的冉冉茶事創辦人藍大誠，一同分享這獨特及東西方交鋒的威士忌。

全球第一大烈酒集團帝亞吉歐Diageo，自2001年起即以限量、原桶強度（Cask Strength）的裝瓶方式，推出「Special Releases年度限量原酒臻選系列」，不僅是該集團的創舉，更可說是威士忌界的年度盛事。今年由調酒大師Stuart Morrison首度為「Special Releases年度限量臻選系列」打造全新概念，以「Spirited Xchange無垠之旅」為系列主題，在過桶選擇及酒液風味呈現上，皆從世界各地不同國家的工藝及文化為啟發，透過無限創意及靈感交流，致敬作為代表性國際烈酒的蘇格蘭威士忌，創造出稀有且具收藏價值的精選酒廠首創單一麥芽威士忌。

慕赫「闇夜武侍」，絕無僅有的獨特過桶工藝

而在這一系列「Special Releases年度限量臻選系列」酒款中，慕赫「闇夜武侍」最為引人好奇。慕赫本身就是個充滿神祕感的獨特酒廠，以其甜美中帶有醇厚的肉脂感而聞名，和其他斯貝賽麥芽威士忌相比，是極具反差感的稀有存在。

首席調酒師Stuart Morrison從慕赫鮮味對比特色而生的感動出發，再從日本風味中汲取靈感，成就此款令人驚豔的威士忌。其最特別之處在於使用純熟的過桶工藝，同時融匯東西兩種不同風味的精華，部分酒液在嘉之助日本威士忌酒桶中過桶熟成，而為了使整體的甜味更加平衡，也使用了法國黑皮諾酒桶過桶熟成，再採用最精確的完美比例調和而成。

搶眼的金色光芒外觀與成熟甜瓜與西洋梨甜美誘人香氣，在動人的甜味中一閃而過的乾燥辛香味的特殊口感。這些對比鮮明的調性相互交織，有如東西交鋒般創造出馥郁的醇厚肉脂鮮味與別具深度的燦爛，在綿長、誘人和辛香的尾韻中漫延揮之不去。

打造一款動人的威士忌，就像鍛冶一把鋒利的武士刀一樣，需要精準的眼光、過人的工藝及時光的淬鍊，是優雅與職人精神的耀眼象徵。就像與Kouzou Sakai合作的酒款包裝一般，在月光下閃耀著武士刀俐落的金屬光芒，慕赫「闇夜武侍」鹹甜兼具的強勁風味，也如同鋒利武士刀的刻痕般複雜而深刻。

優雅內歛綿延悠長：飛花落院創辦人魏幸怡

主打禪意空間美學的飛花落院，是「麻葉餐飲集團」花了整整十年準備、耗資兩億精心打造。從一踏進飛花落院，就感受到濃濃的日式庭院氛圍，處處見禪意。魏幸怡提到，早在十年前設計的時候，想像的畫面就是現在的樣子，包括建築外觀、餐點設計及服務動線，幾乎都是最初規劃時的完整呈現。「當初花了很長的時間在這裡找風的方向、日出日落的地方，最終才決定建築物的位置。」對於每個細節都務必精準掌握，飛花落院的空間設計地一如理想中的心曠神怡。

飛花落院在入口的地方設置了一個具有現代感的玻璃樓梯，對接著外面的世俗塵囂，但入內後就轉為流暢的日式禪意風格，將當代與古典做了一個略帶衝突的結合。但有了這個「過場」，內心也就跟著這樣的動線沉靜下來。「我覺得和威士忌一樣，調酒師在最初就已經想好了要呈現什麼樣的風味，再藉由不同的元素一一實現出來。」

就如同慕赫「闇夜武侍」使用了日法兩種不同的酒桶結合一般，魏幸怡覺得這款酒在強烈的58%原桶強度之餘，卻能感受到濃厚和溫潤，帶來非常舒服的感覺。「我覺得它保有了日本威士忌的內歛與含蓄，又隱約有著法國黑皮諾葡萄酒的悠長香氣，是非常有質感的酒款。」如此有著不同層次風格的感受也讓她有所啟發，「我覺得在日後規劃菜單時也可以加入這樣的概念，讓食物的韻味如波浪起伏般一波波到來，吃完後會讓人回味再三。」

精準平衡俐落切口：冉冉茶事創辦人暨唎酒師藍大誠

同時愛茶也愛酒的職人並不多見，早年鑽研日本酒、甚至考取唎酒師執照的藍大誠，投身茶藝世界一樣得心應手。對他來說，酒和茶基本上邏輯是完全共通的，都很講究水質、風味、乾淨度的表現。「我喜歡喝不同的飲品，再把不同的飲品互相搭配，結合出不同層次的香氣。」

面對慕赫「闇夜武侍」這款結合日法不同酒桶的威士忌，藍大誠表示就他的印象來說，過往幾乎沒有人這麼做過。「因為有經過日本威士忌的桶子，我覺得它擁有日式職人精神那種細緻的風味；而加入法國黑皮諾葡萄酒桶後，它的酸度又可以平衡較甜的風味，整體來說我會覺得它在風味平衡度的拿捏非常精準。」

身為日本酒的專家，藍大誠特別喜歡「闇夜武侍」的乾淨度和清晰感。「用乾淨度切入的話，它在風味上的清晰感很漂亮，不同桶的堆疊加上麥芽的細緻香氣，帶出很多不一樣的果香。」尤其尾韻的部分不會拖泥帶水，口腔中的香氣會收在喉頭但不會停留太久。「日本酒很講究『切口』，我覺得它的切口非常俐落，這在威士忌中並不多見。」

由於喜歡結合不同飲品，藍大誠也有不同一般「以茶兌酒」的品飲方式。以慕赫「闇夜武侍」來說，「我會用不同的方式來處理，先品嚐它真實的風味後，再兌茶進去。」由於「闇夜武侍」的風味乾淨俐落且密度高，用像是台灣凍頂烏龍茶這樣同調性的茶稀釋後，可以產生更多不同風味的層次。當然，在酒食搭配或以酒入菜上，藍大誠也覺得它同樣有著極大的發揮空間，能夠展現更亮眼的火花。

兩位不同領域專精的職人，在酒的收藏上倒是意外有著同樣的見解。他們都一致認為有著獨特風味層次堆疊的威士忌，才具有收藏的價值，因為它在未來才有更多不同的可能，能夠產生更有趣的變化。而針對慕赫「闇夜武侍」這款極為特殊、結合日法兩種不同酒桶的威士忌，兩人也不約而同有著相同的看法。他們都很期待在經過五年、十年後，它會產生什麼樣的變化，會不會更為融合，或是風味更為完整。藍大誠表示，「我可以想像它在第7或第8年，就應該已經達到超美好的狀態！」兩位在景觀設計與茶酒文化不同領域專精的達人共同推薦，這款有著獨特過桶的威士忌，想必也會是藏家們的心頭好吧！

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