　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

慕赫年度限量原酒「闇夜武侍」獨特過桶工藝　東西方風味交融藏家必備之品

▲▼慕赫,闇夜武侍,原酒,限量,過桶工藝,威士忌。（圖／業者提供）

▲傳奇酒廠慕赫Mortlach，今年隆重獻上年度限量原酒臻選新作「闇夜武侍」。（圖／慕赫提供，下同）

消費中心／綜合報導

#AD

來自蘇格蘭斯貝賽產區、最具神祕感的傳奇酒廠慕赫Mortlach，今年隆重獻上年度限量原酒臻選新作「闇夜武侍」，以慕赫獨有的2.81蒸餾工藝，加上絕無僅有的日本威士忌酒桶及法國通桶熟成，展現超乎平凡的完美比例。

近年來蘇格蘭威士忌在過桶工藝上，不斷發揮創意，並嘗試結合多元文化，打造出前所未有的風味。慕赫「闇夜武侍」以獨特的日本威士忌酒桶及法國桶熟成，並以原酒強度裝瓶，迅速在市場上造成迴響。Taiwan Tatler特別邀請一手設計日式風格景觀餐廳飛花落院的創辦人魏幸怡，以及同時是唎酒師與侍茶師的冉冉茶事創辦人藍大誠，一同分享這獨特及東西方交鋒的威士忌。

▲▼慕赫,闇夜武侍,原酒,限量,過桶工藝,威士忌。（圖／業者提供）

全球第一大烈酒集團帝亞吉歐Diageo，自2001年起即以限量、原桶強度（Cask Strength）的裝瓶方式，推出「Special Releases年度限量原酒臻選系列」，不僅是該集團的創舉，更可說是威士忌界的年度盛事。今年由調酒大師Stuart Morrison首度為「Special Releases年度限量臻選系列」打造全新概念，以「Spirited Xchange無垠之旅」為系列主題，在過桶選擇及酒液風味呈現上，皆從世界各地不同國家的工藝及文化為啟發，透過無限創意及靈感交流，致敬作為代表性國際烈酒的蘇格蘭威士忌，創造出稀有且具收藏價值的精選酒廠首創單一麥芽威士忌。

慕赫「闇夜武侍」，絕無僅有的獨特過桶工藝

而在這一系列「Special Releases年度限量臻選系列」酒款中，慕赫「闇夜武侍」最為引人好奇。慕赫本身就是個充滿神祕感的獨特酒廠，以其甜美中帶有醇厚的肉脂感而聞名，和其他斯貝賽麥芽威士忌相比，是極具反差感的稀有存在。

首席調酒師Stuart Morrison從慕赫鮮味對比特色而生的感動出發，再從日本風味中汲取靈感，成就此款令人驚豔的威士忌。其最特別之處在於使用純熟的過桶工藝，同時融匯東西兩種不同風味的精華，部分酒液在嘉之助日本威士忌酒桶中過桶熟成，而為了使整體的甜味更加平衡，也使用了法國黑皮諾酒桶過桶熟成，再採用最精確的完美比例調和而成。

▲▼慕赫,闇夜武侍,原酒,限量,過桶工藝,威士忌。（圖／業者提供）

搶眼的金色光芒外觀與成熟甜瓜與西洋梨甜美誘人香氣，在動人的甜味中一閃而過的乾燥辛香味的特殊口感。這些對比鮮明的調性相互交織，有如東西交鋒般創造出馥郁的醇厚肉脂鮮味與別具深度的燦爛，在綿長、誘人和辛香的尾韻中漫延揮之不去。

打造一款動人的威士忌，就像鍛冶一把鋒利的武士刀一樣，需要精準的眼光、過人的工藝及時光的淬鍊，是優雅與職人精神的耀眼象徵。就像與Kouzou Sakai合作的酒款包裝一般，在月光下閃耀著武士刀俐落的金屬光芒，慕赫「闇夜武侍」鹹甜兼具的強勁風味，也如同鋒利武士刀的刻痕般複雜而深刻。

優雅內歛綿延悠長：飛花落院創辦人魏幸怡

主打禪意空間美學的飛花落院，是「麻葉餐飲集團」花了整整十年準備、耗資兩億精心打造。從一踏進飛花落院，就感受到濃濃的日式庭院氛圍，處處見禪意。魏幸怡提到，早在十年前設計的時候，想像的畫面就是現在的樣子，包括建築外觀、餐點設計及服務動線，幾乎都是最初規劃時的完整呈現。「當初花了很長的時間在這裡找風的方向、日出日落的地方，最終才決定建築物的位置。」對於每個細節都務必精準掌握，飛花落院的空間設計地一如理想中的心曠神怡。

▲▼慕赫,闇夜武侍,原酒,限量,過桶工藝,威士忌。（圖／業者提供）

飛花落院在入口的地方設置了一個具有現代感的玻璃樓梯，對接著外面的世俗塵囂，但入內後就轉為流暢的日式禪意風格，將當代與古典做了一個略帶衝突的結合。但有了這個「過場」，內心也就跟著這樣的動線沉靜下來。「我覺得和威士忌一樣，調酒師在最初就已經想好了要呈現什麼樣的風味，再藉由不同的元素一一實現出來。」

就如同慕赫「闇夜武侍」使用了日法兩種不同的酒桶結合一般，魏幸怡覺得這款酒在強烈的58%原桶強度之餘，卻能感受到濃厚和溫潤，帶來非常舒服的感覺。「我覺得它保有了日本威士忌的內歛與含蓄，又隱約有著法國黑皮諾葡萄酒的悠長香氣，是非常有質感的酒款。」如此有著不同層次風格的感受也讓她有所啟發，「我覺得在日後規劃菜單時也可以加入這樣的概念，讓食物的韻味如波浪起伏般一波波到來，吃完後會讓人回味再三。」

精準平衡俐落切口：冉冉茶事創辦人暨唎酒師藍大誠

同時愛茶也愛酒的職人並不多見，早年鑽研日本酒、甚至考取唎酒師執照的藍大誠，投身茶藝世界一樣得心應手。對他來說，酒和茶基本上邏輯是完全共通的，都很講究水質、風味、乾淨度的表現。「我喜歡喝不同的飲品，再把不同的飲品互相搭配，結合出不同層次的香氣。」

面對慕赫「闇夜武侍」這款結合日法不同酒桶的威士忌，藍大誠表示就他的印象來說，過往幾乎沒有人這麼做過。「因為有經過日本威士忌的桶子，我覺得它擁有日式職人精神那種細緻的風味；而加入法國黑皮諾葡萄酒桶後，它的酸度又可以平衡較甜的風味，整體來說我會覺得它在風味平衡度的拿捏非常精準。」

▲▼慕赫,闇夜武侍,原酒,限量,過桶工藝,威士忌。（圖／業者提供）

身為日本酒的專家，藍大誠特別喜歡「闇夜武侍」的乾淨度和清晰感。「用乾淨度切入的話，它在風味上的清晰感很漂亮，不同桶的堆疊加上麥芽的細緻香氣，帶出很多不一樣的果香。」尤其尾韻的部分不會拖泥帶水，口腔中的香氣會收在喉頭但不會停留太久。「日本酒很講究『切口』，我覺得它的切口非常俐落，這在威士忌中並不多見。」

由於喜歡結合不同飲品，藍大誠也有不同一般「以茶兌酒」的品飲方式。以慕赫「闇夜武侍」來說，「我會用不同的方式來處理，先品嚐它真實的風味後，再兌茶進去。」由於「闇夜武侍」的風味乾淨俐落且密度高，用像是台灣凍頂烏龍茶這樣同調性的茶稀釋後，可以產生更多不同風味的層次。當然，在酒食搭配或以酒入菜上，藍大誠也覺得它同樣有著極大的發揮空間，能夠展現更亮眼的火花。

▲▼慕赫,闇夜武侍,原酒,限量,過桶工藝,威士忌。（圖／業者提供）

兩位不同領域專精的職人，在酒的收藏上倒是意外有著同樣的見解。他們都一致認為有著獨特風味層次堆疊的威士忌，才具有收藏的價值，因為它在未來才有更多不同的可能，能夠產生更有趣的變化。而針對慕赫「闇夜武侍」這款極為特殊、結合日法兩種不同酒桶的威士忌，兩人也不約而同有著相同的看法。他們都很期待在經過五年、十年後，它會產生什麼樣的變化，會不會更為融合，或是風味更為完整。藍大誠表示，「我可以想像它在第7或第8年，就應該已經達到超美好的狀態！」兩位在景觀設計與茶酒文化不同領域專精的達人共同推薦，這款有著獨特過桶的威士忌，想必也會是藏家們的心頭好吧！

［禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒］
［本文內容涉及酒類產品促銷訊息，請勿轉發分享給未達法定購買年齡者］

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

ET快訊
日本最有名台灣人是誰？　年輕人一面倒喊她
快訊／日本先發打線出爐！　小心「連5轟強打」
快訊／高雄18歲女騎士　慘遭輾過慘死
北海道異象！ 「上萬條死魚」擠滿沙灘
迪麗熱巴「換衣服」逼秦嵐看！一把拉進洗手間　女神驚叫
快訊／鍾沛君眼眶紅了！　批朱學恒「不認罪」：二度傷害
快訊／朱學恒改口不認罪！　喊：證明我的清白
歐陽靖曾被前夫施暴！　排斥新感情「還餘悸猶存」

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

慕赫年度限量原酒「闇夜武侍」獨特過桶工藝　東西方風味交融藏家必備之品

【廣編】歲末迎新年購買指定商品送居家好禮　奇美家電打造幸福視聽劇院

LINE MOBILE超殺年末回饋　40萬點LINE POINTS讓你帶回家！

融融歷險記BEN挑戰《料理之王4》　一吃愛上香椿醬想打包帶出國

全台最美粵菜餐廳「點八粵」台南新開幕　嚐鮮全面85折、優惠送不停

迎接雙12！東森購物47台特別日50%回饋　東森購物網最高32%回饋

這桶太欠吃！超商開賣「巨大布丁」　爽吃大容量布丁＋超濃焦糖醬

全聯雙12狂撒折價券！多款民生品買1送1、美式咖啡最低9元囤起來

限時3天！超商消費滿額「秒省160元」　特大美式、珍奶只要30元

黑五後最高CP值黃金降臨！一年僅一檔韓星認證黃金保養　網友瘋搶臉上貼金

超哥領1千萬現金買麥拉倫！　等2年8個月交車完霸氣轉售

跟海底撈變臉師合跳《科目三》　女客人大秀絲滑舞步超賣力！

阿信「千字文反擊」五月天遭疑假唱　「每次嘶吼都來自我依賴24年的嗓子」

《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

車銀優吻技名場面再+1　躲衣櫃親朴圭瑛伸舌頭了！

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

Lulu金馬狂瘦「險些露小亮點」XD　不敢和陶晶瑩比：非常高的標竿

超人氣牛肉麵老闆酒駕　路邊被抓！酒測達0.77

女兒洗完衣服請父幫忙搬　爸全程狂抱怨氣到不行XD

兒子踏著雀躍步伐放學 　下秒餐袋噴飛全車笑翻

慕赫年度限量原酒「闇夜武侍」獨特過桶工藝　東西方風味交融藏家必備之品

【廣編】歲末迎新年購買指定商品送居家好禮　奇美家電打造幸福視聽劇院

LINE MOBILE超殺年末回饋　40萬點LINE POINTS讓你帶回家！

融融歷險記BEN挑戰《料理之王4》　一吃愛上香椿醬想打包帶出國

全台最美粵菜餐廳「點八粵」台南新開幕　嚐鮮全面85折、優惠送不停

迎接雙12！東森購物47台特別日50%回饋　東森購物網最高32%回饋

這桶太欠吃！超商開賣「巨大布丁」　爽吃大容量布丁＋超濃焦糖醬

全聯雙12狂撒折價券！多款民生品買1送1、美式咖啡最低9元囤起來

限時3天！超商消費滿額「秒省160元」　特大美式、珍奶只要30元

黑五後最高CP值黃金降臨！一年僅一檔韓星認證黃金保養　網友瘋搶臉上貼金

日經：蘋果正將iPad新品開發移往越南

341.5萬起！台灣奧迪推出「TT、TT RS限量典藏版」　告別經典跑車

高山茶都嘉義博茶會9日登場　中埔警分局交通管制措施出爐

麥卡倫新年「春宴系列」有獨特米香　Johnnie Walker Blue Label絲滑柔順

賈永婕「日本甜吻老公」放閃　小S煞風景吐槽：我食物吐出來！

元旦祝山觀日首班列車0250開車　團體和個人預約採2階段分流

OL遭詐300萬元...流浪犬「妞妞」出任務　配合演戲還幫警逮車手

聖暉11月營收月增11%　在手訂單340億、漸進入高原期

黃鐙輝直播中！網友突爆「偷交新女友」眾人驚　正宮親自現身解答

台灣虎航、樂天桃猿彩繪2號機今亮相首飛　啦啦隊女神現身應援

大叔4秒6掌徒手打老屎

消費熱門新聞

限時2天！超商咖啡買1送1爽喝

全聯4款新甜點「蔡依林親監製」

年末醫師醫師推薦小資族變美療程

全聯泡麵第2件5折起！必搭款泡菜買1送1

超商限時3天9大品項買1送1！

高CP一年僅一檔韓星認證黃金保養

爆紅淋醬！好市多會員大讚必買

各大通路最新激省優惠懶人包！

全聯雙12狂灑優惠！美式9元囤起來

超商今天美式、拿鐵買6送6！

超商開賣「巨大布丁」！布丁狗超Q

速食店12塊炸雞桶下殺7折吃剩5天

歡慶中華隊3連勝！4大超商優惠快看

超商限時特大美式、珍奶「只要30元」

更多熱門

相關新聞

打造難忘食光！帝亞吉歐犒賞威友

打造難忘食光！帝亞吉歐犒賞威友

國際威士忌領袖集團帝亞吉歐Diageo即日起至2024年3月31日推出「酩家首選・歡聚饗宴」，活動期間前往合作餐廳並指定「尾牙春酒菜單」，每份菜單均含一支特色酒款，獨家包套優惠價比分開購買桌菜及酒款更經濟實惠，搭餐享用也更對味！

TOYOTA Supra GT4限量版歐洲亮相

TOYOTA Supra GT4限量版歐洲亮相

TOYOTA GR Yaris限量版德國開賣

TOYOTA GR Yaris限量版德國開賣

Peugeot經典掀背208推拉力版！

Peugeot經典掀背208推拉力版！

瑪莎拉蒂Levante GT Performance

瑪莎拉蒂Levante GT Performance

關鍵字：

慕赫闇夜武侍原酒限量過桶工藝威士忌

讀者迴響

熱門新聞

芭樂公主慘死！斷氣前電話求救「我被砍」

阿信突丟下麥克風！

陳致遠被目擊「大賣場當店員面起爭執」

「台灣70萬內新車」只剩這6款

手搖飲當開水　女取出300顆腎結石

爸、弟「都看過吳夢夢的A片」反應曝

即／彰化男芭樂園綑女友砍20刀　她斷臂亡

6組免費貼圖！這3款「聖誕用到跨年」快載

北一女老師轟課綱「無恥」爆紅　本人回應了

網傳黑白梗圖「婁峻碩去世…」　黃偉晉嚇壞爆哭

米砂「97萬YT頻道被刪了」！

快訊／美大學槍擊3教職身亡　台灣副教授罹難

彰化男果園綑女友　芭樂公主被斷臂砍死

快訊／《黑澀會》Apple雙喜！懷孕又結婚

史上最長寒假！3所大學12／25開始放假　總共放56天

更多

最夯影音

更多
超哥領1千萬現金買麥拉倫！　等2年8個月交車完霸氣轉售

超哥領1千萬現金買麥拉倫！　等2年8個月交車完霸氣轉售
跟海底撈變臉師合跳《科目三》　女客人大秀絲滑舞步超賣力！

跟海底撈變臉師合跳《科目三》　女客人大秀絲滑舞步超賣力！

阿信「千字文反擊」五月天遭疑假唱　「每次嘶吼都來自我依賴24年的嗓子」

阿信「千字文反擊」五月天遭疑假唱　「每次嘶吼都來自我依賴24年的嗓子」

《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

車銀優吻技名場面再+1　躲衣櫃親朴圭瑛伸舌頭了！

車銀優吻技名場面再+1　躲衣櫃親朴圭瑛伸舌頭了！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面