國中生「拒幫寫作業」被打到快往生　同學拿掃把敲後腦施暴

▲被打男國中生住進加護病房，至今仍未脫離生命危險。（圖／澎湃新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸廣東陽春一起校園暴力事件引發關注，一名廖姓國中男生被同學打到進加護病房，至今尚未脫離生命危險。家屬透露，事件起因是受害男生拒絕幫同學寫作業，結果遭到圍毆。警方通報指出，當時施暴者用掃把敲擊受害者後腦，再重拳打頭部。

據《陽春融媒》消息，有網友6日PO文稱，自己的孩子在陽江陽春市八甲中學，被打成了「植物人」。相關影片顯示，一名男孩躺在病床上，頭上被紗布包裹只露出了面部。

家屬受訪表示，4日上午9時36分左右，在東莞務工的廖姓父親接到學校電話，得知孩子出事了，隨即聯繫老家的親屬；廖母趕往陽春的八甲衛生院探望兒子，11點05分左右，由於兒子受傷較為嚴重，轉院陽春市人民醫院，約半個小時後便進行手術。

▲門診紀錄。（圖／澎湃新聞）

陽春市人民醫院出具的門診記錄顯示，廖同學「不省人事3小時」，伴全身持續抽搐，其診斷結果為腦疝、腦出血，擬收入ICU科備急診手術。目前，廖同學仍在昏迷，一直在ICU接受治療，尚未脫離生命危險。

受害者親屬指出，傷者情況很嚴重，目前仍處於深度昏迷狀態，尚未脫離危險，相關醫療費用由學校墊付。

該親屬還說，事發後校方曾透露，事情的起因是廖同學拒絕幫同學寫作業，與江姓、黃姓同學等發生口角；隨後，多名同學把廖同學的校服掀起來蓋住頭，一人抱住他，另一人進行毆打。

針對網傳消息稱，廖同學被打成了「植物人」。對此，親屬回應稱，傷情確實非常嚴重，醫生透露甦醒的希望比較小。

據陽春市教育局7日通報稱，經瞭解，因雙方口角，12月4日上午9點左右，陽春市八甲中學八（3）班江姓學生把同班廖姓同學推到該班教室講台旁，在該班黃姓同學的協助下，江同學手持掃把棍敲打廖同學後腦部一下，後用拳頭快速打了幾拳廖同學頭部。

該班其他同學隨後到教師辦公室向老師報告，該班任課老師立即來到教室查問情況，看到廖同學被打傷，即通知校醫並撥打120急救電話；當天上午約11時，傷者轉院至陽春市人民醫院醫治；12月5日，傷者轉院至廣州珠江醫院醫治。

通報指出，陽春市委市政府高度重視，迅速成立專門工作組，組織公安、教育、衛健以及八甲鎮等單位有序開展傷者醫治、事件調查、傷者家屬安撫等工作。