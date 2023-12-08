　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

國中生「拒幫寫作業」被打到快往生　同學拿掃把敲後腦施暴

▲▼ 陽春校園霸凌。（圖／澎湃新聞）

▲被打男國中生住進加護病房，至今仍未脫離生命危險。（圖／澎湃新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導　

大陸廣東陽春一起校園暴力事件引發關注，一名廖姓國中男生被同學打到進加護病房，至今尚未脫離生命危險。家屬透露，事件起因是受害男生拒絕幫同學寫作業，結果遭到圍毆。警方通報指出，當時施暴者用掃把敲擊受害者後腦，再重拳打頭部。

據《陽春融媒》消息，有網友6日PO文稱，自己的孩子在陽江陽春市八甲中學，被打成了「植物人」。相關影片顯示，一名男孩躺在病床上，頭上被紗布包裹只露出了面部。

家屬受訪表示，4日上午9時36分左右，在東莞務工的廖姓父親接到學校電話，得知孩子出事了，隨即聯繫老家的親屬；廖母趕往陽春的八甲衛生院探望兒子，11點05分左右，由於兒子受傷較為嚴重，轉院陽春市人民醫院，約半個小時後便進行手術。

▲▼ 陽春校園霸凌。（圖／澎湃新聞）

▲門診紀錄。（圖／澎湃新聞）

陽春市人民醫院出具的門診記錄顯示，廖同學「不省人事3小時」，伴全身持續抽搐，其診斷結果為腦疝、腦出血，擬收入ICU科備急診手術。目前，廖同學仍在昏迷，一直在ICU接受治療，尚未脫離生命危險。

受害者親屬指出，傷者情況很嚴重，目前仍處於深度昏迷狀態，尚未脫離危險，相關醫療費用由學校墊付。

該親屬還說，事發後校方曾透露，事情的起因是廖同學拒絕幫同學寫作業，與江姓、黃姓同學等發生口角；隨後，多名同學把廖同學的校服掀起來蓋住頭，一人抱住他，另一人進行毆打。

針對網傳消息稱，廖同學被打成了「植物人」。對此，親屬回應稱，傷情確實非常嚴重，醫生透露甦醒的希望比較小。

據陽春市教育局7日通報稱，經瞭解，因雙方口角，12月4日上午9點左右，陽春市八甲中學八（3）班江姓學生把同班廖姓同學推到該班教室講台旁，在該班黃姓同學的協助下，江同學手持掃把棍敲打廖同學後腦部一下，後用拳頭快速打了幾拳廖同學頭部。

該班其他同學隨後到教師辦公室向老師報告，該班任課老師立即來到教室查問情況，看到廖同學被打傷，即通知校醫並撥打120急救電話；當天上午約11時，傷者轉院至陽春市人民醫院醫治；12月5日，傷者轉院至廣州珠江醫院醫治。

通報指出，陽春市委市政府高度重視，迅速成立專門工作組，組織公安、教育、衛健以及八甲鎮等單位有序開展傷者醫治、事件調查、傷者家屬安撫等工作。

ET快訊
日做3hrs月領6萬嫌不夠！　恐怖男友砍死芭樂公主
108課綱「刪17篇推薦選文」一次看　世說新語選、醉翁亭記都
歐陽娜娜疑拍「上空照」！　野外脫衣…震撼2萬人
快訊／北海道觀光巴士車禍！　台灣旅客等10人送醫
芭樂公主慘死！　斷氣前電話求救「我被砍」
LIVE／《料理之王4》第二集！　「融融歷險記」BEN來煮菜
快訊／北投賓士連撞4機車　騎士遭捲車底死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

千萬女網紅復出僅3分鐘再被封禁！　直播YSL曾「腿開開」蹲桌上

拜習會後20餘日 中國公安部長：加強查禁芬太尼

澳門輕軌媽閣站開通　正式連接氹仔與澳門半島

國中生「拒幫寫作業」被打到快往生　同學拿掃把敲後腦施暴

小鵬汽車：福斯50億元入股已完成　雙方共研純電車獲重大進展

中國與新加坡達成24項成果　30天互免簽證、簽署升級版自貿協定

花40萬元買彩券「獨得9億元」　陸網友群起質疑「有內幕」

五月天若被認定假唱「恐面臨百億賠償金」　上海政府：需退一賠三

男體檢報告驚見「子宮檢查結果」！院方回應：他名字像女生

中國好前夫！董事長離婚20年「突叫前妻買股票」　狂賺4820萬慘了

超哥領1千萬現金買麥拉倫！　等2年8個月交車完霸氣轉售

《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

阿信「千字文反擊」五月天遭疑假唱　「每次嘶吼都來自我依賴24年的嗓子」

跟海底撈變臉師合跳《科目三》　女客人大秀絲滑舞步超賣力！

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

車銀優吻技名場面再+1　躲衣櫃親朴圭瑛伸舌頭了！

Lulu金馬狂瘦「險些露小亮點」XD　不敢和陶晶瑩比：非常高的標竿

超人氣牛肉麵老闆酒駕　路邊被抓！酒測達0.77

兒子踏著雀躍步伐放學 　下秒餐袋噴飛全車笑翻

女兒洗完衣服請父幫忙搬　爸全程狂抱怨氣到不行XD

千萬女網紅復出僅3分鐘再被封禁！　直播YSL曾「腿開開」蹲桌上

拜習會後20餘日 中國公安部長：加強查禁芬太尼

澳門輕軌媽閣站開通　正式連接氹仔與澳門半島

國中生「拒幫寫作業」被打到快往生　同學拿掃把敲後腦施暴

小鵬汽車：福斯50億元入股已完成　雙方共研純電車獲重大進展

中國與新加坡達成24項成果　30天互免簽證、簽署升級版自貿協定

花40萬元買彩券「獨得9億元」　陸網友群起質疑「有內幕」

五月天若被認定假唱「恐面臨百億賠償金」　上海政府：需退一賠三

男體檢報告驚見「子宮檢查結果」！院方回應：他名字像女生

中國好前夫！董事長離婚20年「突叫前妻買股票」　狂賺4820萬慘了

婁峻碩高EQ報平安！　黑白哏圖「連家人也擔心」：我好得很

追撞4機車影像曝！1騎士捲車底身亡　賓士車主：不知道怎麼撞的

賴清德老家沒申報設籍、沒繳房屋稅　新北市府籲儘速申報

民間女性發起「女力護國計畫」　號召支持者發送文宣應援民進黨

歡慶新港國中66歲　今舉行後棟大樓啟用及前棟拆除重建動土

聽到講話聲嫌吵一刀砍死人！兇煞喝酒又吸毒　殺人罪輕判14年　

急收300張「寶可夢特典卡」價格好談！　一票看懂用意：賺爛了

大牌女星被爆「當眾羞辱Kevin老師」！冷眼：站旁邊 4身分線索曝

侯友宜批政府打詐成效　鄭文燦：打詐全民努力而不是潑冷水

王識賢、柯叔元演技逼哭網！　柏霖PoLin飆嗓道盡無奈

大陸熱門新聞

五月天若被認定假唱　恐面臨百億賠償金

母求大眾捐款220萬　讓她女兒讀名校

女大生挖到人參咬一口！中毒昏迷17小時

董事長離婚20年　突叫前妻買股票狂賺4820萬

為何外國人赴旅遊冷清？業者嘆難度系數高

「科目三」跳進醫院！OL韌帶受傷、男膝蓋劇痛

王令麟：終極目標2028年新增2萬家店

若五月天鑑定為「真唱」檢舉者要負責嗎？

父親骨灰被弄丟！殯儀館竟「換新的」給她

陸航母福建艦海試前 江南造船釋「核動力貨輪」設計方案

未成年將家中金條「變現2522萬元」！還給朋友93萬

國中生拒幫同學寫作業　被打到快往生

花40萬元買彩券　他獨得9億元被質疑有內幕

男體檢報告驚見子宮檢查結果！院方：他名字像女生

更多熱門

相關新聞

同學用掃把敲後腦！國中生被打成植物人

同學用掃把敲後腦！國中生被打成植物人

校園霸凌令人深惡痛絕，大陸廣東一名國中生傳出因發生口角，被同學打成植物人。官方通報指出，受害者是被同學拿掃把敲擊腦部後，再受到重拳襲擊，目前仍在醫院接受治療。

即／中和婦人遭砍　警逮嫌釐清

即／中和婦人遭砍　警逮嫌釐清

即／被碎唸不檢點　弟砍哥10多刀遭收押

即／被碎唸不檢點　弟砍哥10多刀遭收押

找學長幫買飲料遭拒　學弟面子掛不住狂毆狠踹

找學長幫買飲料遭拒　學弟面子掛不住狂毆狠踹

陸高中生沒交保護費　傳遭「螃蟹夾下體」

陸高中生沒交保護費　傳遭「螃蟹夾下體」

關鍵字：

校園霸凌校園暴力植物人口角同學毆打毆打同學

讀者迴響

熱門新聞

阿信突丟下麥克風！

即／彰化男芭樂園綑女友砍20刀　她斷臂亡

快訊／美大學槍擊3教職身亡　台灣副教授罹難

網傳黑白梗圖「婁峻碩去世…」　黃偉晉嚇壞爆哭

彰化男果園綑女友　芭樂公主砍斷慘死　

快訊／《黑澀會》Apple雙喜！懷孕又結婚

6組免費貼圖！這3款「聖誕用到跨年」快載

108課綱刪古文　北一女教師轟「無恥」爆紅

北一女老師轟課綱「無恥」爆紅　本人回應了

爺爺死前自爆秘密　竟是懸案通緝犯

陳致遠被目擊「大賣場當店員面起爭執」

史上最長寒假！3所大學12／25開始放假　總共放56天

直擊／台北寶可夢中心人潮大爆滿

快訊／五月天陷假唱疑雲首開唱！　阿信「現場真實嗓音」曝光

寶可夢中心深夜爆百名排隊潮

更多

最夯影音

更多
超哥領1千萬現金買麥拉倫！　等2年8個月交車完霸氣轉售

超哥領1千萬現金買麥拉倫！　等2年8個月交車完霸氣轉售
《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

阿信「千字文反擊」五月天遭疑假唱　「每次嘶吼都來自我依賴24年的嗓子」

阿信「千字文反擊」五月天遭疑假唱　「每次嘶吼都來自我依賴24年的嗓子」

跟海底撈變臉師合跳《科目三》　女客人大秀絲滑舞步超賣力！

跟海底撈變臉師合跳《科目三》　女客人大秀絲滑舞步超賣力！

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面