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政府4年來整體教育發展退步　「少子化因應、雙語政策」評價最低

▲▼調查發現政府4年來整體教育發展退步，雙語政策、少子化因應的評價低。（圖／記者許敏溶攝）

▲調查發現政府4年來整體教育發展退步，在雙語政策、少子化因應與高教部分評價較低。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台灣地方教育發展學會今（8日）公布過去4年教育發展評分，在4200餘份有效問卷中，受訪者認為整體教育和小學教育都比4年前退步，其餘都有進步。受訪者認為，政府在雙語教育政策推動與少子化因應項目評價較低，最需要改進則是教師工作壓力大、學生學習動機低落與家庭教育功能不彰。
「高等教育、少子化因應」部分評價較低。

2024年總統大選形成三足鼎立局面，台灣地方教育發展學會、全國家長團體聯盟等6個單位，今在台師大舉辦「面向教育·面向總統─親師生的教育許願單」網路民調公布記者會，針對過去4年政府教育施政進行評比，並邀請三組總統候選人代表與會。

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台師大教育系教授王麗雲則分析網路民調結果，調查顯示，在教育發展評分部分，除整體教育與小學教育等兩項評分下滑外，其他包括學前教育、高中職與高教等5項都是比4年前略有進步。另針對上述7項評價，受訪者對學前教育評價較高，高教評價較低。

▲▼調查發現政府4年來整體教育發展退步，雙語政策、少子化因應的評價低。（圖／記者許敏溶攝）

▲調查發現政府4年來整體教育發展退步。（圖／記者許敏溶攝）

另在重要教育議題滿意度部分，王麗雲表示，受訪者對「維護不同學生多元學習、教學正常化」等項目是較滿意，但對於「雙語教育政策推動與少子化因應」項目評價較低。

至於最需要改善的教育項目，王麗雲指出，「教師工作壓力大、學生學習動機低落、家庭教育功能不彰」，分別是教師、學生、家長認為最需要改善項目。親師生也提出建議，應深入檢視雙語政策並進行制度性重建，增設公立幼兒園擴充名額，優化兼任行政薪資結構，以及優化大學多元入學管道等。

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