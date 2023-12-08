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大陸 大陸焦點 特派現場

花40萬元買彩券「獨得9億元」　陸網友群起質疑「有內幕」

▲▼福利彩票,彩券。（圖／CFP）

▲大陸福利彩票。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸的福利彩票近日開出了2.2億元人民幣（約9.4億元新台幣）的大獎，為一人獨得，中獎者共花了10萬元（約43萬元新台幣）下注，並且不用繳稅，引起了許多大陸網友的質疑，甚至連大陸官媒前總編胡錫進都發聲支持調查。

根據《江西日報》報導，中獎者購買的是福利彩票「快樂8」遊戲，中了選七玩法49250注頭獎，獲得2.2億元的獎金。

開出頭獎的彩票行老闆透露，中獎者花了10萬元下注同一組號碼，是拿著包包來裝彩票的，他從來沒看過有人一次買那麼多彩票。

中獎者是一名老翁，他在近日受訪時說，自己購買彩票已超過5年，家庭經濟條件不錯，養成了購買彩票的習慣，每周會購買彩票三四次，每次購彩資金在數千元到數萬元不等，前幾天也連續多次購買了同樣號碼的「快樂8」彩票。

消息曝光後很快引起大量質疑，有人認為，「花10萬元買同一注號碼，就是知道必中！」也有人直言，「明明4萬元就可以清空獎池，但偏要多掏6萬來少繳4400萬的稅？」

由於質疑有內幕的聲音越來越多，江西省官方已經對此展開調查。

值得注意的是，連大陸官媒《環球時報》的前總編胡錫進都在微博上發文，支持官方調查，「中這麼大的獎，嚴格審查一下整個過程是否合規確有必要。不過，同時我也要提醒，對審查的過程也需要給予監督，要防止審查者借助輿論質疑的呼聲武斷宣佈該彩民違法操作，在沒有法律依據的情況下，拒絕兌獎。」

胡錫進說，既要堅決防範、打擊購彩票內幕消息串通，又要保護彩民合法購買彩票中獎後，正當兌現的權利，「輿論提出質疑是對的，但結果不能由輿論的風向來決定，調查過程必須嚴格依法進行。」

胡錫進指出，福彩容易出現兩個方向的陷阱，一是搞內幕消息串通，精准買彩；二是正當中彩者被宣佈中獎無效，不予兌現。

胡錫進強調，江西福彩中心要查清楚，如果彩票製作、銷售方有人將核心信息外洩，與中獎彩民形成勾結，那無疑是刑事罪，「這一次的懷疑有正當性，但是現在不妨讓子彈多飛一會，讓我們大家等待最終的權威結論。」

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