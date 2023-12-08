嘉義朴子「牛肉美」　隱藏版蒜頭牛肉鍋價格佛心

▲▼ 朴子牛肉美火鍋 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

台南牛肉湯(鍋)的名聲幾乎是全台知名聞名國際，但嘉義縣市卻有幾家也是老饕所推薦，像是嘉義市的阿進牛肉湯、陳記牛鍋、東市場王記牛雜湯，阿忠牛肉鍋，中埔頂六阿炤，朴子市的「牛肉美」絕對是愛好牛肉的朋友必訪名店。

▲朴子牛肉美火鍋隱藏版蒜頭湯底，搭配肉片或是半筋半肉都相當突出 。（圖／記者翁伊森攝）

尤以朴子市「牛肉美」，主打以薑母（片）、紅燒及汕頭口味作為湯底。隱藏版則是蒜頭高湯基底的湯頭，只見不起眼的店面外觀，肉湯一碗不到百元，牛肉鍋更不用4百元，店家透露上桌的牛肉來自台中沙鹿，只見上桌後的肉盤血色、肉質不同於嘉南地區的「善化牛」鮮紅，稍稍帶點咖啡色，切起來約0.5公分較一般彷間0.3公分略厚，肉片一樣只需清涮數秒既可入口，但半筋半肉的肉角更具口感。

▲朴子牛肉美火鍋牛肉炒麵也相當豪氣 。（圖／記者翁伊森攝）

發跡於路邊攤在地經營超過一甲子的店家相當低調，上至父親傳承爺爺廚藝至今也已有近70年，清湯部分喝得出來秘方熬煮的湯頭確實不同於其他店家，尤其佐以薑片 、蒜頭等常見食材，竟可以熬煮出甜鹹適中的湯頭，算是特別交代才有機會喝到，再搭配新鮮的肉塊及內臟拼盤，完全不需要調味料，店家也極推自製的汕頭沙茶醬，更有私房小菜「炸肉粿」、「南洋鯽煮鳳梨豆醬」、「天婦羅」，「」真的是間很讓人吃驚的老店。

▲朴子牛肉美火鍋店家必點小菜「炸肉粿」、「南洋鯽煮鳳梨豆醬」、「天婦羅」 、「牛肉拼盤」。（圖／記者翁伊森攝）