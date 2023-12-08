　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義朴子「牛肉美」　隱藏版蒜頭牛肉鍋價格佛心

▲▼ 朴子牛肉美火鍋 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 朴子牛肉美火鍋 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

台南牛肉湯(鍋)的名聲幾乎是全台知名聞名國際，但嘉義縣市卻有幾家也是老饕所推薦，像是嘉義市的阿進牛肉湯、陳記牛鍋、東市場王記牛雜湯，阿忠牛肉鍋，中埔頂六阿炤，朴子市的「牛肉美」絕對是愛好牛肉的朋友必訪名店。

▲▼ 朴子牛肉美火鍋 。（圖／記者翁伊森攝）

▲朴子牛肉美火鍋隱藏版蒜頭湯底，搭配肉片或是半筋半肉都相當突出  。（圖／記者翁伊森攝）

尤以朴子市「牛肉美」，主打以薑母（片）、紅燒及汕頭口味作為湯底。隱藏版則是蒜頭高湯基底的湯頭，只見不起眼的店面外觀，肉湯一碗不到百元，牛肉鍋更不用4百元，店家透露上桌的牛肉來自台中沙鹿，只見上桌後的肉盤血色、肉質不同於嘉南地區的「善化牛」鮮紅，稍稍帶點咖啡色，切起來約0.5公分較一般彷間0.3公分略厚，肉片一樣只需清涮數秒既可入口，但半筋半肉的肉角更具口感。

▲▼ 朴子牛肉美火鍋 。（圖／記者翁伊森攝）

▲朴子牛肉美火鍋牛肉炒麵也相當豪氣 。（圖／記者翁伊森攝）

發跡於路邊攤在地經營超過一甲子的店家相當低調，上至父親傳承爺爺廚藝至今也已有近70年，清湯部分喝得出來秘方熬煮的湯頭確實不同於其他店家，尤其佐以薑片 、蒜頭等常見食材，竟可以熬煮出甜鹹適中的湯頭，算是特別交代才有機會喝到，再搭配新鮮的肉塊及內臟拼盤，完全不需要調味料，店家也極推自製的汕頭沙茶醬，更有私房小菜「炸肉粿」、「南洋鯽煮鳳梨豆醬」、「天婦羅」，「」真的是間很讓人吃驚的老店。

▲▼ 朴子牛肉美火鍋 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 朴子牛肉美火鍋 。（圖／記者翁伊森攝）

▲朴子牛肉美火鍋店家必點小菜「炸肉粿」、「南洋鯽煮鳳梨豆醬」、「天婦羅」 、「牛肉拼盤」。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 朴子牛肉美火鍋 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 朴子牛肉美火鍋 。（圖／記者翁伊森攝）

ET快訊
陳致遠大賣場當店員面起爭執！　17歲女兒買內衣…發飆走人
遭指控強制性交！　炎亞綸「不起訴」確定
快訊／日圓現鈔「0.2236」　創8月底來最差
大谷翔平爭奪戰進入尾聲！　美媒曝「兩隊2選1」
快訊／國軍偵獲中共氣球越中線！　出沒基隆西南方
「芭樂公主」遭2男綑綁　狂砍20刀斷臂慘死
「台灣70萬內新車」　只剩這6款可選！
玖壹壹春風車牌遭吊扣！　PO愛車照「明年見了，我的寶貝」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義朴子「牛肉美」　隱藏版蒜頭牛肉鍋價格佛心

日籍遊客機車輪胎沒氣　恆春警以克難方式半小時充氣救援

選戰倒數36天！邱鎮軍量身苗北政見爭取支持　數百民眾到場

嘉義中埔銀髮健身有創意　阿公阿嬤耶誕節比賽拉單槓

曾是「光陰的故事」取景地　龜山憲光二村12／9慶憲兵節活動登場

桃市議員謝美英號召暖心扶輪社和企業　為真善美憨兒過耶誕

北榮桃園分院院慶　「長樂居」長輩樂齡學習延緩失能失智　

青埔交通更便捷！　桃園捷運青線計畫啟動全線採高架輕軌規劃

廬山黑熊7月破壞蜂箱嗑完蜂蜜未再現蹤　苦主配合監測獲林保署表揚

號召挺牛的！牛煦庭選立委　賣政見牛肉麵券籌糧草

超哥領1千萬現金買麥拉倫！　等2年8個月交車完霸氣轉售

《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

阿信「千字文反擊」五月天遭疑假唱　「每次嘶吼都來自我依賴24年的嗓子」

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

車銀優吻技名場面再+1　躲衣櫃親朴圭瑛伸舌頭了！

Lulu金馬狂瘦「險些露小亮點」XD　不敢和陶晶瑩比：非常高的標竿

超人氣牛肉麵老闆酒駕　路邊被抓！酒測達0.77

兒子踏著雀躍步伐放學 　下秒餐袋噴飛全車笑翻

跟海底撈變臉師合跳《科目三》　女客人大秀絲滑舞步超賣力！

女兒洗完衣服請父幫忙搬　爸全程狂抱怨氣到不行XD

嘉義朴子「牛肉美」　隱藏版蒜頭牛肉鍋價格佛心

日籍遊客機車輪胎沒氣　恆春警以克難方式半小時充氣救援

選戰倒數36天！邱鎮軍量身苗北政見爭取支持　數百民眾到場

嘉義中埔銀髮健身有創意　阿公阿嬤耶誕節比賽拉單槓

曾是「光陰的故事」取景地　龜山憲光二村12／9慶憲兵節活動登場

桃市議員謝美英號召暖心扶輪社和企業　為真善美憨兒過耶誕

北榮桃園分院院慶　「長樂居」長輩樂齡學習延緩失能失智　

青埔交通更便捷！　桃園捷運青線計畫啟動全線採高架輕軌規劃

廬山黑熊7月破壞蜂箱嗑完蜂蜜未再現蹤　苦主配合監測獲林保署表揚

號召挺牛的！牛煦庭選立委　賣政見牛肉麵券籌糧草

美傳奇製作人諾曼李爾離世！享嵩壽101歲　生前6度獲艾美獎

合作果農重新栽種草莓　台南名店「冰鄉」草莓季12月底才登場

羅東限定！日式昭和風「窯烤」咖啡廳、周末披薩洗版IG超熱門

賴清德老家頻遭指違建！賴競總「依法全力配合」　籲外界勿操弄謠言

阿信「狂飆11秒長音」咳嗽一聲！　五月天並肩90度鞠躬散場告別

橘色惡魔周日降臨高雄！現場500吋大螢幕轉播　市府還做應援手幅

LIVE／石破天驚政策來了！　侯友宜、趙少康提「青年購屋有好康」

美大學3死槍擊「67歲槍手」身分曝！帶150子彈　曾任助理教授

遭控強制性交！炎亞綸「不起訴」確定了　高檢署駁回再議

亞錦賽中華戰日本今晚大巨蛋登場　曾仁和對決嘉陽宗一郎

騎士對決逆向賓士！「嘲諷攻擊+1000」逼退

地方熱門新聞

居民陳情難停車　鄰長私自塗掉巷內紅線

廬山黑熊破壞蜂箱　苦主配合監測獲表揚

牛煦庭選立委　賣政見牛肉麵券籌糧草

桃園龜山憲光二村　12/9慶憲兵節活動登場

青埔交通更便捷　桃園捷運青線計畫啟動

嘉義大老嫁女席開520桌　20分鐘煙火直逼國慶

直銷賣骨灰罈！遭控非法吸金　慶云官司打9年獲判無罪定讞

謝美英號召暖心社團和企業　為憨兒過耶誕

北榮桃園分院院慶　長樂居長輩樂齡學習

獨／南湖大山主峰遇今年第一場瑞雪

桃園攜手賽仕電腦軟體　共推實踐AI智慧政府

九族文化村推聖誕歡樂月活動

雲林候選人：拒魚叉飛彈暗度陳倉

傳統小吃店聘僱移工非法工作最高罰75萬元

更多熱門

相關新聞

盤點台北3家「溫體牛肉火鍋」

盤點台北3家「溫體牛肉火鍋」

天氣變冷適合吃火鍋了！「溫體牛肉火鍋」是台南必吃美食之一，不過現在台北市也吃得到，業者每日把當天宰殺的溫體牛新鮮直送，讓饕客能享用新鮮滑嫩的溫體牛，以下就盤點台北3家溫體牛肉火鍋店。

「太子文化季」10／23朴子登場

「太子文化季」10／23朴子登場

找到老農！小黑被虐後反應超心疼

找到老農！小黑被虐後反應超心疼

踹飛幼犬棍棒追打！30秒虐狗影片

踹飛幼犬棍棒追打！30秒虐狗影片

牛肉鍋+肉燥飯　陳宗明推牛肉政見

牛肉鍋+肉燥飯　陳宗明推牛肉政見

關鍵字：

牛肉每牛肉鍋嘉義朴子

讀者迴響

熱門新聞

阿信突丟下麥克風！

即／彰化男芭樂園綑女友砍20刀　她斷臂亡

網傳黑白梗圖「婁峻碩去世…」　黃偉晉嚇壞爆哭

108課綱刪古文　北一女教師轟「無恥」爆紅

快訊／美大學槍擊3教職身亡　台灣副教授罹難

爺爺死前自爆秘密　竟是懸案通緝犯

快訊／《黑澀會》Apple雙喜！懷孕又結婚

6組免費貼圖！這3款「聖誕用到跨年」快載

快訊／五月天陷假唱疑雲首開唱！　阿信「現場真實嗓音」曝光

寶可夢中心深夜爆百名排隊潮

北一女老師轟課綱「無恥」爆紅　本人回應了

即／台北寶可夢中心禁夜排　已20人排

史上最長寒假！3所大學12／25開始放假　總共放56天

媒體人曝3理由：要賴清德如何不恐懼

直擊／台北寶可夢中心人潮大爆滿

更多

最夯影音

更多
超哥領1千萬現金買麥拉倫！　等2年8個月交車完霸氣轉售

超哥領1千萬現金買麥拉倫！　等2年8個月交車完霸氣轉售
《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

阿信「千字文反擊」五月天遭疑假唱　「每次嘶吼都來自我依賴24年的嗓子」

阿信「千字文反擊」五月天遭疑假唱　「每次嘶吼都來自我依賴24年的嗓子」

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

車銀優吻技名場面再+1　躲衣櫃親朴圭瑛伸舌頭了！

車銀優吻技名場面再+1　躲衣櫃親朴圭瑛伸舌頭了！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面