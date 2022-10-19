「太子文化季」與神同行　10／23朴子藝術公園停車場登場

▲▼太子文化季10月23日朴子登場。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

連續13年舉行的太子文化季又來了，這是由民俗信仰中最年輕的神明所衍生出來的節慶，有著最年輕的想法、態度，還有年輕人滿滿的活力，10月23日週日下午5點到晚上9點，將在朴子藝術公園停車場閃亮登場！

▲▼太子文化季10月23日朴子登場，現場有太子團舞蹈及辣妹DJ等特色餐車及飲食。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義縣政府19日上午舉行宣傳記者會，現場電音三太子大跳high歌，網紅歌手高萱也帶來經典歌曲，熱烈歡迎民眾前去同樂，除了充滿青春活力的演出，當天還有25攤免費飲食攤，免餐券、免現金，只要人站在攤位前就可以吃到飽吃到爽，感受這年輕活力的宗教文化節慶。

▲縣長翁章梁邀請民眾參加10/23朴子太子文化季。（圖／記者翁伊森攝）

太子文化季是為了給農曆九月九日過生日的三太子慶生，以前都在朴子舉辦，也曾移師水上、六腳，今年再度回到朴子，表演節目電音三太子當然不可少，這次也邀請樂天啦啦隊林妲、嘻哈歌手潮州土狗，還有4個年輕樂團，另外為了讓年輕人有舞台展現，東石高中、東吳高職、輔仁中學、祟仁護專等校內熱舞社共同參與演出，排場相當精采。

縣長翁章梁表示，太子文化季由朴子太子會這些年持續舉辦，已形成在地很強的文化特色，有別於地方傳統廟會，內容充滿創意、藝術性，又與在地鄉親連結性強烈。

▲副議長陳怡岳邀請民眾參加10/23朴子太子文化季。（圖／記者翁伊森攝）

翁章梁形容，太子可以說是最活潑、調皮，也是最與大眾親近的神明，加上電音三太子的發揚更具有代表性，希望大家一起來太子文化季共襄盛舉。

▲辣妹DJ將現身10/23朴子太子文化季。（圖／記者翁伊森攝）

太子文化季將新世代思維融入陣頭文化，不但將傳統民俗表演整合創新，提高表演素質保留民俗精神，還參加各大電視台的節目表演與戲劇演出，更接獲國際旅遊展邀請到國外表演，是行銷台灣觀光與文化的代表。