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東方線上2023家用網路滿意度調查：網路覆蓋率差最擾人、7成用戶重視上傳速率

▲▼東方線上,家用網路滿意度,中華電信,HiNet光世代。（圖／取自付費網站）

▲現代家庭成員常有同時上網的需求，「網路穩定度」成為消費者申辦家用寬頻的關鍵考量因素之一。（圖／取自付費網站）

科技中心／綜合報導

網速不夠好痛苦！追劇瘋狂跑圈圈、網頁跑不出來等到快睡著，永遠找不到問題出在哪！到底台灣民眾對家用寬頻的想法如何，東方線上最新「2023年消費者網路使用行為與品質滿意度調查」結果公布，揭露二大重點及趨勢，消費者認為Wi-Fi效能差是使用網路時的最大痛點，及除了下載速度外，有超過7成用戶也十分重視上傳速度。

▲▼東方線上,家用網路滿意度,中華電信,HiNet光世代。（圖／東方線上製表）

▲家用寬頻用戶使用困擾。說明：圖表中僅標註百分比大於10%的項目數值。（圖／東方線上製表）

家中Wi-Fi的效能落後、涵蓋率差或配置不當，網路使用順暢度就會受到影響。調查發現，有六成（60.2%）用戶家中有2台以上的Wi-Fi分享器，然而即使有多台分享器，許多用戶仍為家中Wi-Fi涵蓋率差（36.5%）、不穩定（23.7%）所擾。而調查結果也發現，新的Mesh Wi-Fi技術，可有效提升家中無線網路的連線品質，結果顯示有超過三成用戶（31.5%）安裝；進一步分析使用家用寬頻業者提供的Mesh Wi-Fi設備的用戶，對其「訊號穩定度」、「訊號涵蓋率」、「整體滿意度」的評價，三項指標皆是中華電信HiNet光世代用戶的滿意度最高。

除了Wi-Fi的影響之外，網速的數字可是暗藏玄機！以300M/30M的規格舉例，300M代表下載速率，而上傳速率僅僅只有30M！但值得注意的是，想要流暢的下載速度，「上傳頻寬」也扮演十分重要的角色！像是開直播、將影片或照片PO上網、備份檔案至雲端儲存空間、視訊通話或線上會議等，都需要充足的上傳頻寬才能有效率進行！東方線上的調查中指出，有74.4%的用戶重視上傳速率，並且對上傳檔案的需求有逐年增加的趨勢，今年較去年成長了8.6%。此外，因應上傳相關的應用需求增加，東方線上在今年調查中，更新增了「開直播」、「檔案上傳雲端備份速度」兩項指標，皆由HiNet光世代獲得第一，為表現最佳的家用寬頻業者。

除了對速度的追求外，「網路穩定度」更是消費者申辦家用寬頻的關鍵考量因素之一，東方線上的調查顯示有高達2成以上的用戶想更換家用寬頻業者，再進一步詢問未來想選擇的業者，發現半數以上的人認為「HiNet光世代」是心中首選，HiNet光世代之所以能在家用寬頻滿意度調查中的多項指標中奪冠，除了出色的網路穩定度，下載/上傳速度快、客服專業度高亦為受民眾青睞的原因。

▲▼東方線上,家用網路滿意度,中華電信,HiNet光世代。（圖／中華電信提供）

▲HiNet光世代「速在必行2.0」方案有多種優惠選項。（圖／取自官網）

結合本次調查結果可知，新網路世代的生活更加依賴高速網路，而智慧家電將有機會驅動下一波的網路成長，因此在家中打造無縫接軌的網路環境就成為了消費者最大的期待，HiNet光世代「速在必行2.0」方案，提供高速雙向對稱頻寬服務，最新的升級方案是雙向500M每月只要1,099元、雙向300M更是千元有找，並提供精選加值方案多選1優惠，還可升級Wi-Fi 6，上網穩定又快速，想要提升網路體驗滿意度，選大家都推薦的HiNet光世代就對了！

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