衰！台中男愛車遭「彈洗」隨機攻擊　擋風玻璃慘裂成蜘蛛網

▲林男坐在車上看平板，卻也無辜遭「彈洗」，愛車玻璃碎裂讓他難以接受。（圖／CTWANT提供）

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台中市烏日區林姓男子5日傍晚將車輛停放於停車格，並在車內使用平板，沒想到，有輛不明轎車突然經過還伴隨「碰」劇烈聲響，讓窩在車內的林男被嚇到不知如何是好，隨後便發現愛車無端慘遭射擊，連擋風玻璃都慘裂成蜘蛛網。警方獲報後前往現場採證，查獲3顆塑膠圓錐狀物體，初步排除有底火子彈所為，警方目前正積極調閱監視器追查中。

事發當時，林男開著愛車行經高鐵東二路時，突然想起要報考某國營企業的計畫，於是連忙將愛車停於路旁停車格，並在車內拿起平板處理報考事宜，沒多久，突然一輛不明轎車駛來，並伴隨幾聲「碰」聲響，讓待在車內的林男嚇得驚惶失措。

林男趁對方離開後便下車查看，發現愛車慘遭不明工具射擊，連擋風玻璃都淪陷，玻璃上蜘蛛網般的碎裂讓林男十分痛心，只好無奈找上警方求助。

警方知悉後火速前往現場，並查獲3顆塑膠圓錐狀物體，初步排除有底火子彈所為，但因現場並無監視器，警方目前正積極擴大調閱監視器追查中，將犯嫌揪出來。

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