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33歲女健檢「糖化血色素爆表」以為患糖尿病　醫曝4數值判斷才準

▲▼33歲女糖化血色素爆表 憂罹糖尿病要吃藥了…虛驚一場。（圖／翻攝自仁愛長庚合作聯盟醫院）

▲33歲女健檢「糖化血色素爆表」以為糖尿病，醫師曝「看4數值」才准。（圖／翻攝自仁愛長庚合作聯盟醫院）

記者趙蔡州／綜合報導

台中一名33歲杜姓女子由於作息不規律又少運動，健檢時發現糖化血色素高達10.2%，正常值應小於5.7 %，嚇得以為自己罹患嚴重糖尿病，所幸經醫生診斷後發現是虛驚一場。杜女的主治醫生表示，糖化血色素在某些情況下，無法當成血糖控制好壞的指標，也點出4個糖尿病的診斷標準。

仁愛長庚合作聯盟醫院內分泌暨新陳代科主任林文森醫師表示，杜女檢查顯示糖化血色素飆高，詳細複查後發現是虛驚一場，杜女實際上並未罹患糖尿病，因為是糖化血色素在某些情況下是無法當成血糖控制好壞的指標，建議民眾應該考慮檢測糖化白蛋白，提供醫師做正確診斷。

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林文森醫師解釋，糖化血色素是血液中葡萄糖和紅血球中血色素結合的比例，由此能推算過去3個月血糖平均值，然而當紅血球生成代謝出現問題或是血色素結構有異常時，糖化血色素就無法反映血糖平均值，例如在末期腎病變或有變異型血色素以及各種原因貧血等，這種情況就可以改測糖化白蛋白評估血糖狀況。

▲▼33歲女糖化血色素爆表 憂罹糖尿病要吃藥了…虛驚一場。（圖／翻攝自仁愛長庚合作聯盟醫院）

▲林文森點出4個糖尿病的診斷標準。（圖／翻攝自仁愛長庚合作聯盟醫院）

林文森醫師指出，診斷糖尿病有4個判斷標準，分別是「正常空腹8小時，血糖應低於100 mg/dl，超過126 mg/dl則為糖尿病」、「進行75公克葡萄糖耐受試驗，喝完糖水2個小時，血糖大於200 mg/dl」、「有明顯高血糖症狀，隨機血糖超過200 mg/dl」、「若沒有血色素變異，糖化血色素大於6.5 %」。

林文森醫師說，台灣糖尿病人口已超過220萬，每9名成人就有1人罹糖尿病，當糖化血色素降低1 %，可減少併發症風險40 %，大血管病變死亡率亦可降低25 %，良好的血糖控制能減少糖尿病慢性併發症的發生，健康飲食、規律運動、充足睡眠及體重管理，都是控制好血糖不可或缺的條件。

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