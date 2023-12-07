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麥當勞新概念餐廳CosMc's本月開幕　菜單曝光！要跟星巴克拚了

▲▼ 麥當勞新概念餐廳「CosMc`s」。（圖／翻攝自McDonald`s）

▲麥當勞新概念餐廳「CosMc's」預計2024年底之前開設10間店。（圖／翻攝自McDonald's）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國麥當勞新概念餐廳「CosMc's」的第一間門市即將於本月在伊利諾伊州開幕，依據6日最新曝光的菜單，這間餐廳將主打飲料，包括冰茶、咖啡、冰沙、水果能量飲料等，也會推出三明治系列與簡單小點。外媒形容，CosMc's菜單結構與星巴克類似，未來可能成為星巴克的競爭對手。

綜合商業內幕、CNBC等報導，CosMc's將是麥當勞60多年以來在美國推出的首間新概念餐廳，菜單除了有麥當勞經典的滿福堡與冰炫風，也推出新產品，像是辣味乳酪三明治、薯餅小點等，還有藍莓檸檬餅乾聖代、焦糖布朗尼等甜點。飲品的部分則有冰沙、冰茶、水果能量飲料與咖啡系列等。

▲▼ 麥當勞新概念餐廳「CosMc`s」。（圖／翻攝自McDonald`s）

▲▼新餐廳主打飲料，推出新的三明治，也有麥當勞經典的滿福堡與冰炫風。（圖／翻攝自McDonald's）

▲▼ 麥當勞新概念餐廳「CosMc`s」。（圖／翻攝自McDonald`s）

麥當勞把CosMc's定位成可以快速方便買到提神的零食與飲料的地方，預計餐廳空間小於一般的麥當勞門市，會有多條得來速車道。另外，這間新概念餐廳的名字出自麥當勞1980年代至1990年代的吉祥物「CosMc」。

麥當勞計畫在2024年年底之前，開設10間CosMc's試點門市，包括伊利諾伊州1間、德州9間，接著花費1年進行數據分析，決定是否擴大經營。一旦取得成功，CosMc's將展店至全球各國。

顧問公司GlobalData專家桑德斯（Neil Saunders）透露，新概念餐廳似乎瞄準更年輕的客群，鎖定TikTok世代，且菜單似乎受到星巴克啟發，因為星巴克季節性飲品經常在TikTok上竄紅，「星巴克絕對是它鎖定的連鎖店之一，CosMc's為麥當勞在飲料與速食市場提供更大的機會。」

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