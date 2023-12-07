曾親臨吳欣盈婚宴　比利時王后「一身綠裝」亮相吸睛

▲德國總統史坦麥爾（右起）、比利時國王菲利普、王后瑪蒂爾德、德國第一夫人比登本德見面。（翻攝bundespraesident.steinmeier IG）



圖文／鏡週刊

比利時國王菲利普（Roi Philippe）及王后瑪蒂爾德（Mathilde）5日出訪德國柏林，進行為期3天的國是訪問。瑪蒂爾德王后1天換3套服裝，其中一套「全身綠」的套裝，相當有看頭。

比利時國王與王后5日抵達柏林，德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）及第一夫人比登本德（Elke Büdenbender）親自在貝爾維尤宮迎接他們。比利時與德國在政治、經濟和文化上緊密相連，此次國是訪問旨在深化德國與比利時在綠能轉型、歐洲戰略自主、新技術與微電子、區域發展、空間、社會與文化領域的合作。

▲瑪蒂爾德王后（左）下飛機時穿Maison Natan織錦大衣亮相。（翻攝belgianroyalpalac IG）

▲瑪蒂爾德王后（左）穿「一身綠」與德國第一夫人談天。（翻攝belgianroyalpalac IG）

▲瑪蒂爾德王后（左二）在國宴時換上Armani天鵝絨禮服，優雅迷人。（翻攝belgianroyalpalac IG）



瑪蒂爾德王后1天換3套服裝，抵達柏林下機時，她穿自家比利時設計師品牌Maison Natan織錦大衣亮相。到正式歡迎儀式時，她換上比利時品牌ALICIA AUDREY翡翠綠外套和裙子，搭配同色系Maison Fabienne Delvigne天鵝絨小帽，「全身綠」卻相當優雅。到了晚上的國宴，她又換上Armani暗紅色天鵝絨禮服，這件禮服她2018年穿過，風姿綽約。

▲瑪蒂爾德王后（右）曾參加吳欣盈（左）在比利時的婚宴。（翻攝吳欣盈臉書）



瑪蒂爾德王后近日在台灣媒體小有話題，因為民眾黨副總統參選人吳欣盈與貴族丈夫雷諾（Renaud van der Elst）9月在比利時補辦婚禮時，瑪蒂爾德王后就親自參加。當時吳欣盈在臉書發文表示：「寶寶當天剛好滿7個月，還抓著王后的手指頭不放。」

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