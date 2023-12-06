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快訊／美軍P-8A機今午由北向南航經台海　國軍：全程掌握周邊動態

▲P-8海神式海上巡邏機,P-8A。（圖／路透社）

▲P-8A「海神式」反潛機。（圖／路透社）

記者蘇晏男／台北報導

國防部今（6日）下午表示，美軍一架P-8A「海神式」反潛機今中午由北向南航經台灣海峽，期間國軍全程掌握周邊海、空域動態，狀況正常。而美國海軍第七艦隊稍早也發聲明，指P-8A機今在台海上空執行任務。

國防部6日下午2時20分發布新聞稿，指美P-8A機今中午由北向南航經台灣海峽；該機通過海峽期間，國軍全程掌握周邊海、空域動態，狀況正常。

第七艦隊聲明說，P-8A機在當地時間12月6日飛經台灣海峽的國際空域，證明美國對自由開放的印太地區承諾，而美軍也會在國際法允許下飛行、航行及行動。

此外，今早7時半，國防部表示，中共於廣東陽江海域，執行某型運載火箭搭載衛星發射任務，該火箭飛行路徑朝南海方向，高度位於大氣層外，對台灣地區並無危害。此前，國軍也掌握中共於4日與5日於甘肅酒泉衛星發射中心，執行某型運載火箭搭載衛星發射任務，飛行路徑則朝印度洋方向。

國防部說，國軍運用聯合情監偵系統，周密掌握相關彈道動態、軌跡等資訊，適切警戒與應處。

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

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