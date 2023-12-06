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柯文哲稱「113年度國防預算，國軍裝備維修、操演訓練等作業維持費不增反減」？

圖文／台灣事實查核中心

為何要查

國防議題一向是民眾關注的社會議題，日前中央政府向立法院提出2024年度總預算案，其中國防部預算引發諸多討論。查核中心於8月陸續整理參選人政策，並針對參選人有關國防議題的發言進行查證。

柯文哲稱「113年度國防預算，攸關國軍裝備維修、操演訓練、伙食等作業維持費卻不增反減」？（圖／台灣事實查核中心）

查證摘要

針對柯文哲稱「113年度國防預算，攸關國軍裝備維修、操演訓練、伙食等作業維持費卻不增反減」，經查：

一、國防部預算科目中的「作業維持費」，包括後勤維保、通信資訊、教育訓練、環境保護、軍事行政等項目。熟悉國防預算的立法院黨團助理表示，110年（966億）、111年（1069億）都編得較低，112年度透過專案核准方式，一次增加了254億，總金額為1336億，113年度編列1310億元，雖較去年略為減少26億，但若考慮去年基數相較之前兩年明顯增加（增加兩百多億），或改以近四年來觀察，今年的「作業維持費」編列，仍維持高檔。

二、柯文哲提及「作業維護費不增反減」，若以113年的1310億元少於112年1336億元，確實稍減，但若以上述說明來看，112年一次性大幅增加了254億元，達到1336億元，因此113年預算1310億，雖略少於去年，但相較前兩、三年仍然增加不少。

三、軍事專家指出，共軍持續擾台，導致作業維持費上升，未來若購買新型武器，後續維護費用還會增加。若國軍購買更多裝備，並擴編部隊，作業維持費還會需要再往上加。

查證結果：資料雖符合，但推論過於簡化。

柯文哲提及「作業維護費不增反減」確有事實基礎。113年作業維持費確實比112年略為減少26億，但主要是因為112年金額相較於111年大幅提高了254億，明顯墊高了112年的基數。若考慮前述脈絡，113年的預算數字呈現，雖略小於112年，但若以跨年的尺度來觀察，作業維護費被削減的說法過於簡化。

柯文哲稱「113年度國防預算，攸關國軍裝備維修、操演訓練、伙食等作業維持費卻不增反減」？（圖／台灣事實查核中心）

▲圖1：台灣事實查核中心製圖

柯文哲的發言時間、地點為何？

民眾黨總統參選人柯文哲9月1日在其臉書發文表示，行政院剛推出的中央政府總預算稱「國防預算」達到6068億元，創下歷史新高。其實是軍購大幅增加，而攸關國軍裝備維修、操演訓練、伙食等作業維持費卻不增反減。

資料出處：柯文哲臉書。

查核過程

查核點、柯文哲稱「113年度國防預算，攸關國軍裝備維修、操演訓練、伙食等作業維持費卻不增反減」，實際狀況為何？

國防預算112年和113年的編列情況為何？

一、查核中心諮詢立法院民進黨黨團負責預算助理，協助調閱國防部預算資料，計算從110年到113年的「作業維持費」預算編列，並透過自行比對立院官網的國防部預算文件。該名助理表示，國防部預算「作業維持費」包括後勤、油料、彈藥、裝備維修、教育訓練、主副食、軍事行政與環境保護等支出。

根據國防部預算書資訊，110年和111年作業維護費各為966億元、1069億元，而在112年另以專案預算增加254億元，作業維護預算總額達1336億元，113年編列為1310億元。

助理指出，在總預算分配和決定的過程，作業維持費是預算分配過程易受折衝項目，每年需求經常都沒有編足，在112年度透過專案核准方式，補足254億元，達到1336億元，113年度預回歸常態，編列1310億元。

國防部回覆查核中心詢問時指出，因應敵情威脅，112年度作業維持費一次性增加254億元，用於採購裝備零附件及彈藥等戰備急需，113年度依國軍戰備任務需求編列1310億元，雖然比112年1336億元減少26億元，若檢視112年預算是含有一次性增加額度254億元，113年實質上仍較歷年編列的作業維持費增加。

國家政策研究基金會副研究員揭仲受訪表示，柯文哲或國防部說法，兩邊都沒有錯，113年度作業維持費確實比112年度少；而國防部解釋112年度是特別增加一筆254億經費，才達到1336億元。兩者僅為解釋角度不同。

至於國軍的作業維護費編列是否足夠？揭仲說，國軍作業維持費主要是訓練、後勤等費用，就長遠來看，國軍購買越來越多裝備，還要擴編部隊，作業維持費應該不斷往上增加，目前看起來預算還是被低估。

全球防衛雜誌採訪主任陳國銘表示，「113年度作業維持費比112年度少」說法僅是部分事實。首先，112年度是專案多增加254億，113年度沒有；其次，即便113年度比112年度少26億元，就整體軍事支出來看，減幅不大；113年度作業維持費是高於110年度、111年度，整體來說，作業維持費是有逐年增加趨勢。

陳國銘說，作業維持費是會浮動，因應中共軍機、船艦擾台次數越來越頻繁，國軍戰機出動的次數也越來越多，導致屬於作業維持費增加，因此112年度專案增加254億，達到1336億，113年度預算編列1310億。未來若有購買新型武器後續維護費用會再增加。即使維持目前標準，往後每年的作業維持費也都應維持1300億以上的水準。

補充資料

根據立法院網站顯示，國防部113年度主管預算案報告文件有關「作業維持費」編列1310億2233萬9千元，相較112年度減少26億1058萬9千元。

113年度作業維持費包括：

1.後勤維保985億4199萬8千元：維持各式主要武器裝備妥善、彈藥及油料採購與庫儲管理，並改善營區房舍、生活設施等所需。
2.通信資訊22億6040萬7千元：辦理通信電子及各項資訊系統12管理維護、電腦兵棋作業等所需。
3.教育訓練93億8307萬6千元：辦理戰演訓任務、部隊訓練、軍事教育、動員整備、教召訓練、訓場整修及睦鄰經費等所需。
4.環境保護、軍事行政及第一預備金等110億7818萬5千元。
5.代編國安局預算公開部分10億5560萬6千元。

國防部112年度主管預算案報告文件有關「作業維持費」編列1336億8794萬1千元，相較111年度增加254億3535萬5千元。

112年度作業維持費為：

1.後勤維保1051億240萬8千元：提高各式主要武器裝備妥善、補充彈藥存量、採購油料，並改善官兵生活設施及營舍修繕等所需。
2.通信資訊20億5636萬6千元：辦理通信電子及各項資訊系統管理維護、電腦兵棋作業等所需。
3.教育訓練84億7480萬9千元：辦理部隊訓練、戰演訓任務、軍事教育、教召訓練、訓場整修、睦鄰經費及提升後備戰力等所需。
4.環境保護、軍事行政及第一預備金等82億7319萬9千元。
5.代編國安局預算公開部分11億2896萬元。

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